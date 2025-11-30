Thủy điện tích nước làm ngập đất sản xuất nhưng suốt nhiều năm "không thiện chí" đền bù!

Ngày 30-11, UBND xã Kon Braih đã có văn bản gửi Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi, báo cáo một số nội dung liên quan đến ý kiến người dân đối với Thủy điện Đăk Bla 1 tích nước làm ảnh hưởng đến lúa, đất trồng lúa của người dân.

Thủy điện Đăk Bla 1

Theo UBND xã Kon Braih, người dân thôn 12 đã có ý kiến về việc thủy điện Đăk Bla 1 của Công ty TNHH Trung Việt tích nước, vận hành từ thời điểm năm 2017 -2018 gây ảnh hưởng đến lúa và đất trồng lúa của 14 hộ dân nhưng chưa bồi thường, hỗ trợ. Mặc dù các hộ dân đã nhiều lần kiến nghị bồi thường, hỗ trợ nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Bà Ma Ri A (ngụ thôn 12, xã Kon Braih), bức xúc gia đình bà có 1.700 m² đất lúa, bị ngập từ năm 2018, không sản xuất được và phải bỏ hoang đến nay. Thời điểm đó, nhà máy thủy điện chỉ hỗ trợ 15 triệu đồng, gia đình không đồng ý vì mức đền bù thấp. Dù nhiều lần kiến nghị nhưng đến nay gia đình chưa được giải quyết đền bù.

Thủy điện tích nước khiến nhiều diện tích đất sản xuất của người dân thôn 12, xã Kon Braih bị ngập nặng

Ông Lê Quang Chính, Chủ tịch UBND xã Kon Braih, cho biết trên cơ sở ý kiến của người dân, UBND xã đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra thực tế và làm việc với các hộ dân. Kết quả xác định phản ánh của người dân về việc thủy điện tích nước vận hành làm ngập đất sản xuất là có cơ sở, phản ánh đúng.

"UBND xã Kon Braih đã nhiều lần làm việc và gửi văn bản đôn đốc Công ty TNHH Trung Việt kiểm tra, có hình thức hỗ trợ để giải quyết dứt điểm kiến nghị của người dân, nhưng doanh nghiệp không thiện chí, thiếu hợp tác với chính quyền địa phương" – ông Chính nhấn mạnh.

Đoàn công tác Sở Công thương phối hợp địa phương trong lần kiểm tra thủy điện Đăk Bla 1

Tại buổi kiểm tra thực tế thủy điện Đăk Bla 1 mới đây, ông Nguyễn Thanh Mân - Giám đốc Sở Công thương Quảng Ngãi đã yêu cầu chủ thủy điện Đăk Bla 1 khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm các phản ánh của 14 hộ dân ở thôn 12.

Bên cạnh đó, ông Mân cũng yêu cầu chủ thủy điện Đăk Bla 1 rà soát, bổ sung phao cảnh báo, biển báo trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa theo quy định; cắm lại, hoặc gia cố mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa và bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý.

Chủ trì, phối hợp với địa phương để rà soát, lắp đặt (bổ sung) hệ thống thông báo, cảnh báo (kèm theo tọa độ vị trí lắp đặt) phía thượng du, hạ du công trình thủy điện (nếu có) để cảnh báo cho người dân nhận biết khi nhà máy vận hành phát điện, vận hành xả lũ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân…