Kinh tế

Hơn 20 doanh nghiệp nước ngoài tìm kiếm thị trường thu mua nông sản Tây Nguyên

Cao Nguyên

(NLĐO) - Hơn 20 doanh nghiệp ở các nước như Trung Quốc, Singapore, Úc, Hàn Quốc tìm kiếm thị trường thu mua nông sản Tây Nguyên, mở ra triển vọng xuất khẩu.

Ngày 15-12, Sở Công Thương Đắk Lắk đã tổ chức "Chương trình đón đoàn doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam giao dịch mua hàng khu vực Tây Nguyên".

Hơn 20 doanh nghiệp nước ngòai hợp tác xuất khẩu nông sản Tây Nguyên , mở rộng thị trường - Ảnh 1.

Các doanh nghiệp, đơn vị ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác xuất khẩu nông sản

Ông Nguyễn Hải Triều, Phó Giám đốc Sở Công Thương Đắk Lắk, cho biết khí hậu, đất đai Tây Nguyên phù hợp với nhiều loại cây công nghiệp. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu của vùng Tây Nguyên vẫn khiêm tốn. Trong hai năm 2023-2024, tổng kim ngạch xuất khẩu toàn vùng đạt khoảng 4,6 tỉ USD, chiếm khoảng 1% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, thiếu trung tâm chế biến sâu, sản phẩm xuất khẩu chủ yếu ở dạng thô, giá trị gia tăng thấp. Chất lượng nông sản chưa đồng đều, dễ gặp rào cản kỹ thuật thương mại…

Hơn 20 doanh nghiệp nước ngòai hợp tác xuất khẩu nông sản Tây Nguyên , mở rộng thị trường - Ảnh 2.

Các doanh nghiệp trong và ngoài nước kết nối giao thương

Cũng theo ông Nguyễn Hải Triều, chương trình được tổ chức nhằm tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường xuất khẩu.

Đồng thời, tạo điều kiện để doanh nghiệp kết nối giao thương, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong quảng bá thương hiệu, phát triển sản phẩm, dịch vụ; đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh trong xu thế hội nhập.

Chương trình thu hút hơn 20 doanh nghiệp thu mua, phân phối, xuất nhập khẩu từ các quốc gia như: Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc, Úc… và hơn 80 doanh nghiệp cung cấp sản phẩm từ Tây Nguyên tham gia.

Kết quả có 67 biên bản ghi nhớ được ký kết, thể hiện sự hợp tác hiệu quả, lâu dài. Trong đó, có các hợp tác quan trọng như giữa Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột và Hiệp hội Cà phê Châu Á, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Nông trại EDE với Hiệp hội Cà phê Châu Á, mở ra nhiều triển vọng cho xuất khẩu cà phê.

xuất khẩu nông sản tỉnh Đắk Lắk kim ngạch xuất khẩu doanh nghiệp nước ngoài
