Hơn 30 triệu đồng giúp bà Nguyễn Thị Thanh

Trước đó, ngày 25-9, Báo Người Lao Động có bài "Nhiều lúc tôi nghĩ quẩn vì thấy chồng khổ quá" phản ánh về hoàn cảnh bi đát của vợ chồng bà Nguyễn Thị Thanh và ông Trần Ngọc Dũng. Ở tuổi xế chiều, bà Thanh phải chống chọi với nhiều bệnh hiểm nghèo, đặc biệt là suy thận mạn giai đoạn cuối, buộc bà phải chạy thận ba lần mỗi tuần.

Vợ chồng bà Thanh tại bệnh viện

Mọi gánh nặng kinh tế đè nặng lên vai ông Dũng, người chồng hằng ngày vất vả chạy xe ôm với thu nhập bấp bênh, không đủ trang trải chi phí chữa trị tốn kém cho vợ. Để có tiền lo cho bà Thanh, gia đình đã phải bán đi căn nhà duy nhất và hiện đang phải ở trọ.

Dù có hai người con nhưng hoàn cảnh của họ cũng khó khăn nên chỉ có thể phụ giúp một phần nhỏ. Trước tình cảnh bế tắc và thương chồng quá cơ cực, bà Thanh nhiều lúc tuyệt vọng và nghĩ quẩn.