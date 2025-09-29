Hơn 30 triệu đồng giúp bà Nguyễn Thị Thanh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Hơn 30 triệu đồng giúp bà Nguyễn Thị Thanh

Bảo Nghi

(NLĐO) - Tính đến ngày 29-9, số tiền bạn đọc đóng góp giúp bà Nguyễn Thị Thanh (TP HCM) là hơn 30 triệu đồng

Trước đó, ngày 25-9, Báo Người Lao Động có bài "Nhiều lúc tôi nghĩ quẩn vì thấy chồng khổ quá" phản ánh về hoàn cảnh bi đát của vợ chồng bà Nguyễn Thị Thanh và ông Trần Ngọc Dũng. Ở tuổi xế chiều, bà Thanh phải chống chọi với nhiều bệnh hiểm nghèo, đặc biệt là suy thận mạn giai đoạn cuối, buộc bà phải chạy thận ba lần mỗi tuần.

Hơn 30 triệu đồng giúp bà Nguyễn Thị Thanh - Ảnh 1.

Vợ chồng bà Thanh tại bệnh viện

Mọi gánh nặng kinh tế đè nặng lên vai ông Dũng, người chồng hằng ngày vất vả chạy xe ôm với thu nhập bấp bênh, không đủ trang trải chi phí chữa trị tốn kém cho vợ. Để có tiền lo cho bà Thanh, gia đình đã phải bán đi căn nhà duy nhất và hiện đang phải ở trọ.

Dù có hai người con nhưng hoàn cảnh của họ cũng khó khăn nên chỉ có thể phụ giúp một phần nhỏ. Trước tình cảnh bế tắc và thương chồng quá cơ cực, bà Thanh nhiều lúc tuyệt vọng và nghĩ quẩn.

Danh sách bạn đọc đóng góp giúp bà Nguyễn Thị Thanh

Tin liên quan

"Nhiều lúc tôi nghĩ quẩn vì thấy chồng khổ quá"

"Nhiều lúc tôi nghĩ quẩn vì thấy chồng khổ quá"

Từ lá thư bạn đọc gửi về Báo Người Lao Động, phóng viên tìm đến Bệnh viện Quân y 175.

TP HCM nghĩ quẩn Cuộc sống nhân ái Nguyễn Thị Thanh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo