Thời sự

Hơn 300 người "đội" mưa bão gia cố nước tràn đê bảo vệ hơn 1.700 hộ dân ở Thanh Hóa

Tuấn Minh

(NLĐO) - Mưa lớn do ảnh hưởng bão số 10 Bualoi, nước sông Thị Long ở Thanh Hóa đã tràn qua đê, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ được huy động đội mưa bão "vá" đê

Ngày 29-9, Thượng tá Nguyễn Văn Tuấn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 5 - Tĩnh Gia (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa) cho biết, rạng sáng 29-9, do ảnh hưởng mưa bão số 10 kết hợp triều cường đã làm tuyến đê sông Thị Long (đoạn qua phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa) bị tràn qua đê vào trong khu dân cư.

Hơn 300 người "đội" mưa bão gia cố tuyến đê bảo vệ hơn 1.700 hộ dân ở Thanh Hóa - Ảnh 1.

Hơn 300 cán bộ, chiến sĩ "đội" mưa tham gia cố đê Thị Long (phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa) khi nước tràn qua đê sáng nay 29-9

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 5 - Tĩnh Gia đã huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với cấp ủy chính quyền và lực lượng công an phường nhanh chóng triển khai phương án hộ đê.

Lực lượng chức năng đã sử dụng bao tải cho đất, cát để gia cố, nâng cao mặt đê nhằm không cho nước tràn vào trong khu dân cư đảm bảo tài sản, tính mạng cho 1.714 hộ dân/8.600 nhân khẩu, hơn 758 ha đất sản xuất nông nghiệp và khoảng 30 ha đất nuôi trồng thủy sản của phường Ngọc Sơn và các địa phương lân cận trên.

Hơn 300 người "đội" mưa bão gia cố tuyến đê bảo vệ hơn 1.700 hộ dân ở Thanh Hóa - Ảnh 2.

Theo báo cáo, do thủy triều lên cao, cộng với xã lũ hồ Yên Mỹ khiến khoảng 500 m đê nước tràn qua

Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Lê Thế Sơn, Chủ tịch UBND phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cho biết do ảnh hưởng triều cường và việc xả lũ hồ Yên Mỹ đã làm cho mực nước đê sông Thị Long dâng cao khiến hơn 500 m nước đã tràn qua đê.

"Chúng tôi đã huy động hơn 300 người gồm lực lượng bộ đội, công an, chính quyền địa phương triển khai xử lý tràn đê từ 6 giờ sáng tới giờ (15 giờ ngày 29-9 – PV). Ngoài ra, để triển khai gia cố đê, chúng tôi đã huy động 40 phương tiện ô tô chở đá bây, cát cho vào bao tải gia cố đê. Phương án hiện nay là đóng cọc tre chống sạt lở, gia cố không cho nước tràn qua đê"- ông Sơn cho biết.

Hơn 300 người "đội" mưa bão gia cố tuyến đê bảo vệ hơn 1.700 hộ dân ở Thanh Hóa - Ảnh 3.

Đến thời điểm này, lực lượng chức năng vẫn đang gia cố đê đảm bảo không cho nước tràn vào khu dân cư

Cũng theo ông Sơn, tuyến đê sông Thị Long dài khoảng 19 km, hiện đã được nâng cấp gần hết, chỉ còn khoảng 1 km chưa được nâng cấp, trong đó có khoảng 500 m chưa được nâng cấp nước đã tràn qua đê.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục triển khai máy móc, nhân lực gia cố đê Thị Long để đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng cho người dân.

Tin liên quan

Nước lũ tràn đê bối, Nam Định di dời gần 500 hộ dân

Nước lũ tràn đê bối, Nam Định di dời gần 500 hộ dân

(NLĐO) - Trước việc nước sông Đáy, sông Ninh Cơ tiếp tục dâng cao khiến một số điểm nước tràn qua đê, Nam Định đã cho di dời gần 500 hộ dân tới nơi an toàn

Nước lũ tràn đê, sơ tán dân một thị trấn của Phú Thọ

(NLĐO) - Nước lũ từ các sông dâng cao gây tràn đê khiến nhiều xã vùng trũng, ven sông tại huyện Hạ Hòa (Phú Thọ) ngập nặng.

Nước lũ tràn đê sông Bưởi, khẩn cấp sơ tán dân

(NLĐO)- Tối nay 11-10, nước lũ đã tràn qua đê sông Bưởi ở Thanh Hóa, lực lượng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã khẩn cấp sơ tán người dân đến nơi an toàn.

tỉnh Thanh Hóa Thanh Hóa mưa bão nước tràn đê nước tràn qua đê đê Thị Long huy động 300 người
