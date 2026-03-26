Hơn 3.000 đảng viên phường Tăng Nhơn Phú dự hội nghị quán triệt Nghị quyết 79, Nghị quyết 80

Ngày 26-3, Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú tổ chức hội nghị thông tin thời sự quý I năm 2026 và quán triệt, triển khai Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị.

Nhằm kịp thời thông tin tình hình thời sự và quán triệt các nghị quyết mới của Trung ương đến đảng viên, hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham dự của hơn 3.000 đại biểu tại điểm cầu chính cùng 44 điểm cầu cơ sở tại các chi bộ, đảng bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc.

Tại hội nghị, PGS TS Nguyễn Quốc Dũng - nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II đã thông tin những nội dung quan trọng về tình hình thời sự trong nước và quốc tế thời gian qua. Báo cáo viên đã phân tích những diễn biến nổi bật của tình hình thế giới, khu vực, những vấn đề tác động đến tình hình kinh tế - xã hội. Đồng thời cập nhật những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và TPHCM trong quý I năm 2026.

PGS TS Nguyễn Quốc Dũng - nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II báo cáo thông tin thời sự quý I năm 2026 và quán triệt, triển khai Nghị quyết số 79-NQ/TW và Nghị quyết số 80-NQ/TW.

Sau phần thông tin thời sự, đại biểu tham dự hội nghị đã được nghe quán triệt, triển khai những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước. Trong đó nhấn mạnh vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước trong nền kinh tế thị trường; nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước; phát huy nguồn lực công, đầu tư công và tăng cường năng lực quản lý, điều hành của Nhà nước trong phát triển kinh tế.

PGS TS Nguyễn Quốc Dũng quán triệt, triển khai Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước.

Đồng thời, báo cáo viên cũng truyền đạt nội dung Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam với mục tiêu xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Phát triển con người Việt Nam toàn diện, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, phát huy giá trị văn hóa trong phát triển bền vững đất nước.

PGS TS Nguyễn Quốc Dũng quán triệt, triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam.

Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phường đã được cập nhật kịp thời những thông tin quan trọng về tình hình thời sự cũng như nắm vững các nội dung cốt lõi của các nghị quyết mới của Trung ương. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức chính trị, củng cố lập trường tư tưởng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Hội nghị cũng góp phần định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, giúp cán bộ, đảng viên chủ động lan tỏa những thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Tăng cường sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.