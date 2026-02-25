TPHCM: Gần 90.000 cán bộ, đảng viên dự hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết 79, Nghị quyết 80

Sáng 25-2, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 79/2026 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80/2026 về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự hội nghị có Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến từ điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội đến 27.284 điểm cầu ở Trung ương, các tỉnh, thành phố, các xã, phường, đặc khu, các tổ chức Đảng trong quân đội, công an và doanh nghiệp... với trên 2 triệu đại biểu tham dự.

Đồng thời được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam; phát thanh trực tiếp trên kênh Thời sự VOV1 và VOV Giao thông của Đài Tiếng nói Việt Nam và trên các nền tảng số.

Điểm cầu tại Hội trường TPHCM

Tại TPHCM, hội nghị trực tuyến đến 1.440 điểm cầu với gần 90.000 đại biểu tham dự. Trong đó, điểm cầu cấp thành phố tại Hội trường TPHCM (phường Xuân Hòa) có 305 đại biểu tham dự.

Dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường TPHCM, có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc; Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông; Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết…

Hội nghị đã nghe ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, quán triệt nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết 80; ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương quán triệt nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết 79; ông Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, quán triệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị

Sau đó, hội nghị nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Cán bộ, đảng viên TPHCM dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường TPHCM

Các nội dung chính của Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 Nghị quyết 79 nêu rõ kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Mục tiêu đến năm 2030, có 50 doanh nghiệp nhà nước vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á và 1-3 doanh nghiệp nhà nước vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới; xây dựng một số tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp nhà nước mạnh. Đến năm 2045, mức dự trữ quốc gia đạt 2% GDP; khoảng 60 doanh nghiệp nhà nước vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á; 5 doanh nghiệp nhà nước vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới... Nghị quyết 80 tạo ra một bước ngoặt mang tính đột phá khi lần đầu tiên sự phát triển của văn hóa được lượng hóa bằng những mục tiêu cụ thể, gắn trực tiếp với các chỉ số tăng trưởng kinh tế và năng lực cạnh tranh quốc gia. Trong đó, đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 7% GDP; hình thành 5-10 thương hiệu quốc gia trong các lĩnh vực có tiềm năng như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa, thiết kế, thời trang. Tầm nhìn đến năm 2045, công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo được xác định trở thành trụ cột của phát triển bền vững, phấn đấu đóng góp khoảng 9% GDP; đưa Việt Nam vào Top 3 ASEAN và Top 30 thế giới về Chỉ số Sức mạnh mềm quốc gia và giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghiệp văn hóa.



