Trường ĐH Văn Lang công bố học bổng "khủng" lên đến 800 triệu đồng/suất

Ngày 29-5, Trường ĐH Văn Lang công bố chính sách học bổng tuyển sinh năm 2026 dành cho tân sinh viên khóa 32. Trong đó, đáng chú ý là "Học bổng Tinh hoa (Global Elite)" trị giá 800 triệu đồng/suất, tài trợ toàn khóa học.

Với mục tiêu tuyển chọn và bồi dưỡng thế hệ nhân lực chất lượng cao cho tương lai, đây được xem là một trong những học bổng có quy mô lớn nhất của khối ĐH hiện nay.

Năm 2026, Trường ĐH Văn Lang triển khai nhiều hạng mục học bổng giá trị, hướng đến những sinh viên có thành tích học tập nổi bật, năng lực đặc biệt, tinh thần tiên phong trong nghiên cứu, sáng tạo, hoạt động cộng đồng.

"Học bổng Tinh hoa" tuyển chọn những học sinh có thành tích xuất sắc cấp quốc gia, quốc tế hoặc đoạt giải nhất cấp tỉnh/thành phố. Mỗi suất học bổng trị giá 100% học phí toàn khóa (khoảng 800 triệu đồng) cùng đặc quyền xét tuyển thẳng ĐH theo quy chế của Bộ GD-ĐT.

Hội đồng tuyển chọn ưu tiên những thí sinh có năng lực ngoại ngữ, tư duy thủ lĩnh và có tinh thần trách nhiệm với xã hội qua các dự án cộng đồng.

Bên cạnh giá trị tài chính, sinh viên nhận học bổng sẽ theo học lộ trình 7 học kỳ theo định hướng toàn cầu. Theo đó, sinh viên được trải nghiệm 1 học kỳ học tập tại các ĐH đối tác thuộc top 40 thế giới và tham gia thực tập tại các tập đoàn lớn từ học kỳ 4 để sẵn sàng cho năng lực dịch chuyển nghề nghiệp quốc tế.

Ngoài ra, nhà trường còn có "Học bổng Tài năng" với mức cao nhất là 100 triệu đồng/suất dành cho 100 tân sinh viên có năng lực học tập xuất sắc và tiềm năng phát triển nổi bật trong học tập, nghệ thuật, thể thao hoặc các lĩnh vực sáng tạo; 25 triệu đồng/suất dành cho 120 tân sinh viên có điểm đầu vào cao nhất thuộc các lĩnh vực kỹ thuật – công nghệ và luật – kinh doanh - quản lý; 20 triệu đồng/suất dành cho tốp 300 tân sinh viên có điểm đầu vào cao nhất thuộc các ngành đào tạo khác.