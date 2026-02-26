HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Hơn 3,5 triệu người nhận gộp lương hưu, trợ cấp dịp Tết

D.Thu

(NLĐO) - Hơn 3,5 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH được nhận gộp hai tháng dịp Tết Bính Ngọ 2026, với tổng kinh phí hơn 44.700 tỉ đồng.

Theo BHXH Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính, cơ quan này đã tổ chức chi trả gộp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của tháng 2 và tháng 3-2026 ngay trong kỳ chi trả tháng 2, bảo đảm đầy đủ, kịp thời quyền lợi cho người thụ hưởng trước Tết.

img

Chi trả lương hưu, trợ cấp cho người hưởng

Toàn hệ thống đã hoàn tất chi trả cho khoảng 3,55 triệu người với tổng số tiền 44.730 tỉ đồng. Công tác chi trả được triển khai đồng bộ, bảo đảm nhanh gọn, thuận lợi và an toàn theo quy định.

Trong đó, khoảng 3,13 triệu người nhận qua tài khoản cá nhân trong ngày 2 và 3-2 với tổng số tiền 40.314 tỉ đồng. Việc chuyển khoản được thực hiện tập trung, đồng loạt những ngày đầu tháng, giúp người hưởng chủ động cân đối chi tiêu dịp Tết.

Khoảng 415.000 người được chi trả tiền mặt qua hệ thống bưu điện từ ngày 2 đến 10-2 với tổng số tiền 4.416 tỉ đồng. Hình thức chi trả linh hoạt, gồm nhận tại điểm chi trả hoặc tại nhà đối với người cao tuổi, ốm đau, hạn chế đi lại.

Để bảo đảm tiến độ, BHXHViệt Nam cho biết đã chuẩn bị đầy đủ nguồn kinh phí, phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và hệ thống ngân hàng, giám sát quá trình truyền dữ liệu chi trả điện tử, kịp thời xử lý các lỗi phát sinh.

BHXH các địa phương cũng phối hợp với chính quyền, bưu điện và ngân hàng trên địa bàn tổ chức chi trả thông suốt, an toàn; một số địa phương đặc thù được điều chỉnh linh hoạt thời gian, hình thức chi trả để bảo đảm quyền lợi người hưởng.

Việc chi trả gộp hai tháng lương hưu và trợ cấp trước Tết giúp người dân chủ động tài chính, yên tâm đón Tết cổ truyền. Cơ quan bảo hiểm xã hội cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành và địa phương để bảo đảm việc chi trả hằng tháng đúng quy định, kịp thời, đầy đủ.

Tin liên quan

Cơ hội hưởng lương hưu cho lao động Việt Nam tại Hàn Quốc

Cơ hội hưởng lương hưu cho lao động Việt Nam tại Hàn Quốc

Đối tượng áp dụng là người lao động (NLĐ) Việt Nam hoặc Hàn Quốc, cùng thân nhân, người thừa kế của họ theo pháp luật mỗi nước.

Lương hưu, trợ cấp đã nhận sau khi qua đời có phải hoàn trả?

(NLĐO) - Lương hưu, trợ cấp của các tháng chi trả sau thời điểm người hưởng qua đời sẽ bị cơ quan BHXH thu hồi theo quy định.

Thủ tướng yêu cầu chi trả gộp 2 tháng lương hưu tháng 2 và 3-2026

(NLĐO)- Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chi trả gộp 2 tháng lương hưu tháng 2 và tháng 3-2026 nhằm tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách vui xuân, đón Tết.

lương hưu trợ cấp hưởng lương hưu dịp Tết bảo hiểm xã hội BHXH 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo