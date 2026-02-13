Lương hưu, trợ cấp đã nhận sau khi qua đời có phải hoàn trả?

Ngày 12-2, BHXH Việt Nam cho biết thời gian qua cơ quan BHXH hiện chi trả hằng tháng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng cho hơn 3,5 triệu người trên cả nước.

Chi trả lương hưu cho người hưởng. Ảnh: TTXVN

Việc chi trả được thực hiện linh hoạt theo ba hình thức: chuyển khoản cá nhân (hoàn thành chậm nhất ngày 5 hằng tháng); nhận tiền mặt từ ngày 2 đến 10 tại điểm chi trả và từ ngày 11 đến 25 tại bưu điện; chi trả tại nơi cư trú với người từ 80 tuổi trở lên hoặc ốm đau, không thể đi lại.

Theo quy định, khi người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hoặc trợ cấp hằng tháng qua đời (trừ người hưởng tuất hằng tháng), thân nhân được giải quyết chế độ tử tuất gồm trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất hằng tháng hoặc một lần và cấp thẻ BHYT nếu đủ điều kiện.

Trường hợp người lao động chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu, chưa đến tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội mà qua đời, thân nhân được nhận trợ cấp một lần đối với thời gian chưa hưởng.

Ngoài ra, thực hiện Chỉ thị 36 của Thủ tướng, cơ quan BHXH đã chi trả gộp lương hưu, trợ cấp tháng 2 và 3-2026 trong kỳ chi trả tháng 2 nhằm tạo thuận lợi cho người hưởng dịp Tết. Việc chi trả gộp có thể phát sinh thu hồi trong một số trường hợp.

Cụ thể, nếu người hưởng qua đời trong tháng 2, cơ quan BHXH thu hồi phần tiền của tháng liền kề sau đó, tức tháng 3. Nếu người hưởng đã qua đời trước tháng 2 nhưng thân nhân chưa kịp báo giảm hoặc hoàn tất thủ tục khai tử, cơ quan BHXH thu hồi số tiền đã chi từ tháng liền kề sau thời điểm qua đời, gồm cả tháng 2 và 3 nếu đã nhận.

Theo cơ quan BHXH, việc thu hồi được thực hiện đúng quy định nhằm bảo đảm chi đúng người, đúng thời gian, giữ minh bạch trong quản lý quỹ, đồng thời không ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người hưởng và thân nhân.