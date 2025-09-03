Hơn 3,5 triệu vé bay Tết 2026 mở bán sớm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Hơn 3,5 triệu vé bay Tết 2026 mở bán sớm

Dương Ngọc

(NLĐO) - Vietnam Airlines Group hôm nay 3-9 mở bán hơn 3,5 triệu ghế phục vụ giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán 2026, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước.

Thời gian cao điểm kéo dài từ 2-2 đến 3-3-2026 (15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng âm lịch). Vé được mở bán trên website, ứng dụng di động, phòng vé và đại lý chính thức của Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO.

Hơn 3,5 triệu vé bay Tết 2026 mở bán sớm - Ảnh 1.

Vietnam Airlines Group mở bán hơn 3,5 triệu ghế giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán 2026

Hãng hàng không cho biết lượng ghế tập trung trên các đường bay nội địa kết nối Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng với những điểm đến lớn như Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Huế, Quy Nhơn, Cam Ranh, Phú Quốc… Trong đó, ghế trên đường bay Hà Nội - TP HCM tăng gần 18%, TP HCM – Đà Nẵng tăng 9%, các chặng từ TP HCM đi Hải Phòng, Thanh Hóa, Huế tăng 9-13%.

Ở mạng quốc tế, Vietnam Airlines Group cũng tăng cường chuyến bay giữa Việt Nam và Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore để đáp ứng nhu cầu du lịch dịp Tết.

Đáng chú ý, khoảng 20% chuyến bay sẽ được bố trí vào khung giờ đêm và sáng sớm, nhằm giảm áp lực ban ngày và tạo thêm lựa chọn cho hành khách.

Hãng cho biết đã chuẩn bị nhân lực, dịch vụ mặt đất để phục vụ giai đoạn cao điểm, đồng thời khuyến cáo khách đặt vé sớm và chỉ mua qua kênh chính thức để tránh rủi ro vé giả hoặc bị nâng giá.

Tin liên quan

Vé bay dịp 30-4 đắt ngang Tết, Cục Hàng không tăng cường giám sát

Vé bay dịp 30-4 đắt ngang Tết, Cục Hàng không tăng cường giám sát

(NLĐO)- Giá vé hạng phổ thông chặng Hà Nội - TP HCM ngày 29-4 hiện được các hãng hàng không niêm yết ở mức dao động từ 3,4 đến 3,74 triệu đồng

25 máy bay của các hãng hàng không trong nước đang dừng bay dài ngày do thiếu động cơ

(NLĐO)- Tổng số máy bay các hãng hàng không Việt Nam đang khai thác tính đến ngày 4-8 là 254 chiếc, tăng 13 máy bay so với cùng kỳ năm 2024.

Ngành hàng không tăng chuyến, nâng chất lượng phục vụ cao điểm Lễ 2-9

(NLĐO) - Cục Hàng không chỉ đạo toàn ngành nỗ lực đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp "Ngày hội lớn của non sông".

Tết Nguyên đán vé bay tết Vietnam Airlines
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo