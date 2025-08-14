HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Ngành hàng không tăng chuyến, nâng chất lượng phục vụ cao điểm Lễ 2-9

Dương Ngọc

(NLĐO) - Cục Hàng không chỉ đạo toàn ngành nỗ lực đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp "Ngày hội lớn của non sông".

Để bảo đảm phục vụ hành khách dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không theo dõi chặt chẽ tình hình đặt chỗ, bán vé để kịp thời điều chỉnh kế hoạch khai thác, bổ sung, tăng chuyến trên các đường bay có nhu cầu lớn, đặc biệt là các đường bay đến/ đi từ Thủ đô Hà Nội trong các ngày trước và sau dịp nghỉ Lễ.

Ngành hàng không tăng chuyến, nâng chất lượng phục vụ cao điểm Lễ 2-9 - Ảnh 1.

Hoạt động bay tại sân bay quốc tế Nội Bài dịp Quốc khánh năm nay sẽ nhộn nhịp với lượng chuyến bay và hành khách dự báo lập kỷ lục mới. Ảnh: Phan Công

Các hãng chủ động và phối hợp với các địa phương, các đơn vị trong ngành du lịch xây dựng các chương trình khuyến mại, các sản phẩm trọng gói hàng không - du lịch (combo) gắn với các sự kiện chính trị-văn hóa nhằm đa dạng hoá sự lựa chọn cho hành khách, kích cầu du lịch - vận chuyển trong dịp nghỉ Lễ.

Các hãng cần thông báo sớm kế hoạch tăng chuyến tới các cảng hàng không, các đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không để chủ động thống nhất, bố trí đủ nguồn lực phục vụ; chủ động công bố thông tin đầy đủ, kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng và các nền tảng hạ tầng truyền thông số về lịch khai thác, phương án tăng chuyến.

Hãng bay chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực để bảo đảm khai thác tối đa năng lực đội máy bay, nhân viên hàng không (phi công, tiếp viên, kỹ thuật viên...); quán triệt toàn bộ các bộ phận, nhân viên tuân thủ tuyệt đối các quy định về an toàn, an ninh hàng không, tận tâm, chu đáo, lịch sự, niềm nở trong phục vụ hành khách.

Hãng bay cần thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về giá vận chuyển hàng không nội địa, bán vé trong phạm vi khung giá và chính sách giá của hãng; kiểm soát chặt chẽ hoạt động bán vé của đại lý, bảo đảm giá bán đúng quy định.

Tăng cường công tác hỗ trợ hành khách, đặc biệt tại khu vực làm thủ tục và khu vực kios check-in, khuyến khích hành khách thực hiện thủ tục trực tuyến; bố trí nhân viên có thẩm quyền giải quyết kịp thời, trách nhiệm đối với các phản ánh, khiếu nại phát sinh; thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của người vận chuyển đối với hành khách trong trường hợp chuyến bay bị chậm kéo dài hoặc bị hủy; hạn chế tối đa việc dừng khai thác máy bay vì lý do kỹ thuật, việc chậm, hủy chuyến vì lý do của hãng hàng không.

Đảm bảo quyền lợi hành khách dịp Lễ 2-9

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn cần rà soát, bổ sung nhân lực, phương tiện, thiết bị chữa cháy, khẩn nguy; tăng cường kiểm tra đường băng, sân đỗ; có phương án xử lý sự cố kịp thời. Nội Bài và Tân Sơn Nhất được yêu cầu bố trí thêm nhân sự, đẩy nhanh thủ tục soi chiếu, trả hành lý, tránh ùn tắc. Hệ thống biển báo, dịch vụ phi hàng không cũng phải được kiểm soát chặt về chất lượng và giá cả.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam chịu trách nhiệm điều hành bay thông suốt, hạn chế ùn tắc tại các cảng hàng không lớn, đồng thời duy trì lực lượng trực và kiểm soát chặt thiết bị, hạ tầng kỹ thuật.

Các đơn vị cung cấp dịch vụ và Cảng vụ hàng không miền Bắc, Trung, Nam được giao phối hợp tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác và dịch vụ, xử lý nghiêm vi phạm, đặc biệt là tình trạng xe dù, bến cóc, nâng giá vé trái quy định.

Toàn ngành được yêu cầu duy trì chất lượng dịch vụ và đảm bảo quyền lợi hành khách trong suốt kỳ nghỉ lễ.

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho biết dịp này sản lượng hành khách dự kiến tăng đột biến. Khách quốc tế đạt mức tăng trưởng cao kỷ lục, có ngày gần 44.000 lượt – cao nhất từ trước đến nay. Khách nội địa cũng tăng mạnh. Ngày cao điểm nhất, sân bay dự kiến phục vụ gần 110.000 lượt khách với 638 chuyến bay, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Từ 14-8 đến hết 2-9, hoạt động bay tại Nội Bài sẽ diễn ra sôi động với nhiều phương thức khai thác khác nhau.

Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài Tô Tử Hà cho biết toàn bộ hệ thống đã chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng phương án linh hoạt để xử lý tình huống phát sinh, góp phần vào thành công chung. Mỗi cán bộ, nhân viên đều tự hào khi được trực tiếp đóng góp cho Đại lễ.

hàng không Cục Hàng không 80 năm quốc khánh Quốc Khánh tăng chuyến
