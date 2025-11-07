Chiều 7-11, Bệnh viện Quân y 175 (TP HCM) cho biết từ chiều đến tối 6-11, bệnh viện đã tiếp nhận khoảng 40 bệnh nhân có triệu chứng ngộ độc thực phẩm.



Nhiều bệnh nhân cho biết trước khi xuất hiện triệu chứng, họ đều ăn bánh mì tại một tiệm trên đường Nguyễn Thái Sơn (phường Hạnh Thông, TP HCM).

Đa số bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng, nôn ói. Trong đó, 3 trường hợp bị nặng đang được theo dõi, điều trị nội trú; các trường hợp còn lại có triệu chứng nhẹ hơn và được điều trị ngoại trú.

Trong số 3 bệnh nhân nặng, một người vẫn đang trong tình trạng sức khỏe chưa ổn định, có biểu hiện sốt, run, đau bụng và đang được điều trị tích cực.

Cũng liên quan vụ việc này, một bệnh viện tư nhân gần khu vực cũng cho biết đã tiếp nhận cấp cứu nhiều ca nghi ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng tương tự. Bệnh viện này đang làm báo cáo sơ bộ gửi Sở Y tế TP HCM.

Đến chiều 7-11, quán bánh mì trên đã đóng cửa.