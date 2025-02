Hơn 4.000 thanh niên TP HCM hăng hái lên đường nhập ngũ

Sáng 13-2 tại TP HCM, đồng loạt các quận, huyện và TP Thủ Đức tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2025.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên dự tại lễ giao nhận quân của quận 7. Cùng dự tại đây còn có Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Lãnh đạo Quân đội và TP HCM tặng hoa chúc mừng các công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự

Năm 2025, TP HCM tổ chức Lễ giao nhận quân với 4.987 công dân (Nghĩa vụ quân sự: 4.000 và Công an: 987). Trong đó có 3 công dân nữ.

TP HCM là địa phương có số lượng chỉ tiêu giao quân cao nhất cả nước. Có 110 Đảng viên nhận lệnh gọi nhập ngũ. Công dân nhập ngũ có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học khá cao với 1.902 công dân (đạt 47,51%); sức khỏe loại 1, loại 2 là 3.358 công dân (đạt 83,89%).

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên động viên các công dân lên đường nhập ngũ

Điểm nổi bật của giao quân năm nay là số lượng công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ là 2.049 công dân (đạt 51,19% so với chỉ tiêu).

TP HCM cũng làm tốt công tác chăm lo chế độ chính sách cho thanh niên nhập ngũ với tổng số tiền gần 27 tỉ đồng. Bình quân mỗi công dân lên đường nhập ngũ nhận 1 phần quà trị giá khoảng 6,5 triệu đồng.

Lãnh đạo quận 7 thực hiện nghi thức thắp đuốc truyền thống

Cạnh đó, TP HCM cũng kịp thời hỗ trợ cho gia đình có công dân nhập ngũ gặp khó khăn để các công dân an tâm tư tưởng và hăng hái lên đường nhập ngũ.

Trước ngày giao quân, các quận - huyện và TP Thủ Đức tổ chức Hội trại Tòng quân.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Châu Xuân Đại Thắng, quyền Chủ tịch UBND quận 7, cho biết hiện nay đất nước đang trong thời kỳ hội nhập và phát triển, Nhân dân đang sống trong hòa bình, hạnh phúc, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Theo ông Châu Xuân Đại Thắng, đất nước ta có thuận lợi song vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch vẫn ráo riết dùng mọi thủ đoạn để chống phá cách mạng; thiên tai, dịch bệnh vẫn diễn biến khó lường…

Nữ công dân trước giờ lên đường nhập ngũ

"Trước tình hình đó, Tổ quốc và nhân dân đang rất cần đến sức trẻ của các bạn. Tôi tin tưởng rằng các bạn trẻ sẽ phát huy truyền thống của quê hương, truyền thống vẻ vang của thế hệ cha anh đi trước, phát huy phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, Công an Nhân dân; nỗ lực phấn đấu về mọi mặt, ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao" - ông Châu Xuân Đại Thắng gửi gắm đến các công dân.

Đảng viên trẻ Phạm Võ Quốc Khánh (trúng tuyển Nghĩa vụ quân sự năm 2025) cho biết rất vinh dự khi được lên đường nhập ngũ đợt này.

Khánh chia sẻ thời gian qua lãnh đạo Đảng - chính quyền, ban ngành đoàn thể của địa phương đã luôn quan tâm động viên và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho anh thực hiện nghĩa vụ của người thanh niên.

Trước giờ lên đường tòng quân, Khánh cho biết rất xúc động và hào hứng. Khánh nói đơn vị mới sẽ là ngôi nhà mới, ngôi nhà chung cho mọi thanh niên để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Khánh cũng cho biết rất vinh dự khi nhân dân gọi bằng cái tên trìu mến "Bộ đội Cụ Hồ". "Đây là niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm của thế hệ thanh niên chúng tôi hôm nay đối với Tổ quốc, đối với sự hy sinh to lớn của biết bao thế hệ cha, ông đã hy sinh cho nền độc lập, tự do của dân tộc, cho chúng ta hôm nay có cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc" - Khánh nói.

Bí thư Thành ủy TP HCM động viên các công dân lên đường nhập ngũ

Giống như nhiều công dân trẻ khác, Khánh hứa sẽ xác định tốt trách nhiệm của mình, nhanh chóng hòa nhập vào môi trường quân đội, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu học tập rèn luyện tốt, tham gia xây dựng quân đội ngày càng hùng mạnh và gặt hái được nhiều thành tích trong thời gian phục vụ tại ngũ, không phụ lòng tin yêu của lãnh đạo địa phương và gia đình...