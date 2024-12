Xử lý nghiêm nhũng nhiễu, tiêu cực trong khám tuyển nghĩa vụ quân sự

Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố, vừa có chỉ đạo tại Văn bản 2639 yêu cầu UBND các quận, huyện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò, trách nhiệm của thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân.

Lãnh đạo Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng kiểm tra tại các điểm khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự trên địa bàn quận

Triển khai thực hiện đúng, đủ các bước trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2025 bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công khai, công bằng, đúng luật, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, chất lượng tốt.

Cơ quan công an phối hợp với cơ quan quân sự cùng cấp quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ; chú trọng tuyển chọn, gọi những công dân đã tốt nghiệp các trường đại học, trường cao đẳng, những công dân đang làm việc trong các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, con em cán bộ các cấp tham gia nhập ngũ để nâng cao chất lượng công dân nhập ngũ và bảo đảm công bằng xã hội. Các quận, huyện phải bảo đảm tỉ lệ công dân có trình độ cao đẳng, đại học tham gia nhập ngũ đạt từ 15% trở lên so với chỉ tiêu giao quân.

Các trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa phối hợp với cơ quan quân sự, công an làm tốt công tác chuẩn bị về địa điểm, nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế ... bảo đảm cho công tác khám và tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân chặt chẽ, nghiêm túc; khám đúng, đủ các nội dung, kết luận, phân loại sức khỏe theo đúng quy định; thực hiện khám "Được sức khỏe người nào, chắc người đó", không để bù bổi quân số sau giao quân do không đủ tiêu chuẩn về sức khỏe.

Các quận, huyện phải bảo đảm số công dân đủ tiêu chuẩn sức khỏe nhập ngũ đạt từ 120% trở lên so với chỉ tiêu giao quân; tích cực động viên, hỗ trợ kinh phí cho những công dân mắc tật khúc xạ về mắt, có nguyện vọng tham gia nhập ngũ, thực hiện phẫu thuật tật khúc xạ và gọi nhập ngũ.

Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP Hải Phòng yêu cầu xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi dụng chức trách, quyền hạn, nhiệm vụ được giao gây những nhiễu, tiêu cực trong công tác khám sức khỏe; những công dân vi phạm về nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân theo đúng quy định của pháp luật.

Năm 2025, TP Hải Phòng được Thủ tướng Chính phủ giao tuyển chọn và gọi 2.550 công dân nhập ngũ, 301 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.