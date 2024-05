Hơn 500 người ngộ độc ở Đồng Nai: Chủ tiệm bánh mì nói gì?

Theo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, tính đến 6 giờ sáng 4-5, tổng cộng đã có 529 ca nhập viện chữa trị do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại tiệm Băng (phường Xuân Bình, TP Long Khánh).



Cụ thể, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Long Khánh đang điều trị 352 trường hợp, Bệnh viện Đa khoa Cao su Đồng Nai 23 ca; chuyển viện 11 trường hợp; cho xuất viện 38 trường hợp, cấp toa thuốc chữa trị tại nhà do bệnh nhẹ là 105 người.

Như vậy, số bệnh nhân mới nhập viện điều trị trong ngày 3-5 là 81 ca, giảm mạnh so với ngày trước đó.

Sau 4 ngày xảy ra vụ việc, có 117 trẻ em bị ngộ độc. Trong đó, 8 trường hợp nặng đang chữa trị tại Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai và Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM).

Vợ chồng chủ tiệm bánh mì Băng rất lo lắng sau khi xảy ra vụ ngộ độc

Làm việc với cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai, chủ tiệm bánh mì Băng phân trần gia đình đã kinh doanh gần 20 năm nay và chưa xảy ra điều gì bất thường. Vì vậy, sau sự việc lần này, gia đình rất lo lắng.



Nữ chủ tiệm cũng cho biết về quy trình chế biến một số nguyên liệu bánh mì như: Thịt, pate (tự làm), ngò, dưa leo, đồ chua, nước sốt... Theo bà, tiệm bán bánh mì của gia đình được nhiều người ở TP Long Khánh biết đến.

Về nguồn gốc thực phẩm gia đình lấy về hay thực phẩm tươi sống để chế biến, tự làm, chủ tiệm cho hay đều lấy từ “mối” quen nhiều năm nay và chưa xảy ra điều gì bất thường, chưa gây ngộ độc bao giờ.

Tiệm bánh mì Băng

Sau khi vụ việc ngộ độc xảy ra, vợ chồng chủ tiệm bánh mì Băng đã làm việc với cơ quan chức năng để cung cấp các thông tin liên quan việc buôn bán, nguyên liệu chế biến bánh...



Theo thượng tá Lê Chí Hiếu, Phó trưởng Công an TP Long Khánh, vụ việc đang được Bộ Công an quan tâm. Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an TP Long Khánh vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc.

Số bệnh nhân vụ ngộ độc đã lên tới hơn 500 người

Cơ quan công an đã tiến hành lấy mẫu bánh mì để giám định nhằm xác định nguyên nhân ngộ độc, đồng thời làm việc với một số bệnh nhân và người liên quan.

"Cơ quan điều tra đang xác minh, truy xuất nguồn gốc nguồn nguyên liệu thực phẩm mà tiệm bánh sử dụng, chế biến dẫn đến vụ việc. Với sự việc phức tạp diễn ra, nhiều người bị ảnh hưởng đến sức khỏe đã đủ xác định có dấu hiệu vi phạm về an toàn thực phẩm” - thượng tá Hiếu nhìn nhận.