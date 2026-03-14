Hơn 500 VĐV tranh tài tại Giải Vô địch các CLB Karate

Sáng 14-3, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hải Phòng (đường Bùi Thị Xuân, phường Lê Thanh Nghị), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng phối hợp với Cục thể dục thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức khai mạc Giải Vô địch các CLB Karate quốc gia khu vực miền Bắc lần thứ VI năm 2026.

Tham dự giải năm nay có hơn 500 VĐV đến từ 23 câu lạc bộ của các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc. Các VĐV thi đấu ở các nội dung: Lứa tuổi từ 10-11 tuổi: Kata cá nhân nam, nữ; Kata đồng đội nam, nữ; Kumite cá nhân nam: 30 kg, 35 kg, 40 kg, 45 kg, trên 45 kg; Kumite cá nhân nữ: 30 kg, 35 kg, 40 kg, 45 kg, trên 45 kg.

Lứa tuổi từ 12-14 tuổi: Kata cá nhân nam, nữ; Kata đồng đội nam, nữ; Kumite cá nhân nam: 40 kg, 45 kg, 50 kg, 55 kg, 60 kg trên 60 kg; Kumite cá nhân nữ: 40 kg, 44 kg, 48 kg, 52 kg, 56 kg trên 56 kg.

Lứa tuổi từ 15 -17 tuổi: Kata cá nhân nam, nữ; Kata đồng đội nam, nữ; Kumite cá nhân nam: 50 kg, 55 kg, 60 kg, 65 kg, 70 kg, 75 kg, trên 75 kg; Kumite cá nhân nữ : 44 kg, 48 kg, 52 kg, 56 kg, 60 kg, trên 60 kg; Kumite đồng đội nam, nữ.

Lứa tuổi từ 18 tuổi trở lên: Kata cá nhân nam, nữ; Kata đồng đội nam, nữ; Kumite cá nhân nam: 50 kg, 54 kg, 58 kg, 62 kg, 66 kg, 70 kg, 74 kg, 78 kg, 82kg và trên 82kg; Kumite cá nhân nữ : 44kg, 47 kg, 50 kg, 53 kg, 56 kg, 59 kg, 62 kg, 65 kg, 68 kg và trên 68 kg và Kumite đồng đội nam, nữ.

Phát biểu khai mạc, bà Phạm Thị Tô Trang, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Hải Phòng, Trưởng BTC giải, nhấn mạnh trong những năm qua, phong trào tập luyện và thi đấu Karate tại Việt Nam nói chung và khu vực miền Bắc nói riêng đã không ngừng phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo thanh thiếu niên tham gia. Nhiều vận động viên Karate Việt Nam đã đạt thành tích cao tại các giải đấu quốc gia, khu vực và quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Việc đăng cai tổ chức giải đấu lần này cũng là dịp để Hải Phòng giới thiệu hình ảnh một thành phố năng động, thân thiện, giàu truyền thống văn hóa và thể thao, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao quần chúng ngày càng phát triển sâu rộng... Đây là dịp để các vận động viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, nâng cao trình độ thi đấu; đồng thời là cơ hội để các nhà chuyên môn phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ cho Karate Việt Nam trong thời gian tới.

Sau lễ khai mạc là màn biểu diễn quyền của các vận động viên đội tuyển quốc gia và các nội dung thi đấu Kata cá nhân nam, nữ và Kata đồng đội nam, đồng đội nữ lứa 18 tuổi trở lên.

Giải tiếp tục diễn ra tới ngày 17-3, hứa hẹn mang tới cho khán giả Hải Phòng và những người yêu thích bộ môn Karate những màn biểu diễn, thi đấu hấp dẫn, đẹp mắt.