HLV tuyển karate Thái Lan qua đời ngay sau SEA Games 33 vì tai nạn

Quốc An - Ảnh: Dailynews

(NLĐO) - HLV tuyển karate Thái Lan đột ngột qua đời trên đường trở về nhà khi vừa kết thúc nhiệm vụ tại SEA Games 33.

Thể thao Thái Lan vừa đón nhận tin buồn khi HLV Kanokporn Donsamran của tuyển karate quốc gia qua đời vì tai nạn giao thông, rạng sáng nay (17-12), tại tỉnh Loei, Thái Lan.

Theo truyền thông địa phương, chiếc xe chở bà Kanokporn va chạm với xe tải chở mía khi đang lưu thông trên đường. Thời điểm xảy ra tai nạn, nữ HLV 38 tuổi đang trên đường về nhà khi hoàn thành nhiệm vụ cùng tuyển karate Thái Lan tại SEA Games 33 tổ chức trên sân nhà Bangkok.

Nhà chức trách Thái Lan cũng thông tin thêm là ngoài xe của bà Kanokporn và xe tải chở mía, còn một phương tiện khác liên quan đến vụ tai nạn nằm lại hiện trường. Tất cả các phương tiện được nhận định di chuyển với tốc độ cao ở thời điểm xảy ra tai nạn.

HLV tuyển karate Thái Lan qua đời ngay sau SEA Games 33 vì tai nạn - Ảnh 1.

Sự ra đi đột ngột của bà Kanokporn khiến giới thể thao Thái Lan không khỏi bàng hoàng, xót xa. Trong những năm gần đây, bà được xem là một trong những nhân tố quan trọng, góp phần vào sự phát triển và thành công của karate Thái Lan.

Dưới sự dẫn dắt của bà, tuyển karate Thái Lan thi đấu bùng nổ tại SEA Games 33, giành 11 huy chương, gồm 4 HCV, 5 HCB và 2 HCĐ.

Với mất mát lớn này, Hiệp hội Karate Thái Lan đã gửi đi thông báo bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc, gửi lời chia buồn tới gia đình bà Kanokporn Donsamran.

Hiệp hội Karate Thái Lan đăng tải thông tin chia buồn trên mạng xã hội: "Hiệp hội Karate Thái Lan xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình bà Kanokporn Donsamran, vợ của Tổng thư ký Hiệp hội. Chúng tôi vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của bà".

SEA Games 33 Karate thai lan
