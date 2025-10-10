Hơn 50.000 quán cà phê, cửa hàng ăn uống đã đóng cửa

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Hơn 50.000 quán cà phê, cửa hàng ăn uống đã đóng cửa

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Làn sóng đóng cửa hàng ẩm thực (F&B) 6 tháng đầu năm nay còn nặng nề hơn năm trước nhưng thị trường có nhiều diễn biến lạ

Công ty CP iPOS.vn, doanh nghiệp chuyên cung cấp giải pháp quản lý chuyên biệt dành riêng cho ngành F&B, ngày 10-10 công bố Báo cáo ngành F&B Việt Nam 6 tháng đầu năm 2025 với kết quả số lượng cửa hàng giảm hơn 50.000 điểm bán so với cuối năm 2024.

TIN LIÊN QUAN

Cả nước hiện còn khoảng 299.900 cửa hàng F&B, giảm tương đương mức giảm 7,1% trên toàn quốc. Riêng Hà Nội và TP HCM giảm trên 11% cho thấy sự khốc liệt trong kinh doanh ẩm thực ở 2 siêu đô thị này.

Hiện tượng "mở nhanh - đóng nhanh - học nhanh" lan rộng ở lớp cửa hàng nhỏ, nhiều mô hình thử nghiệm 2–3 tháng rồi rút lui vì thiếu năng lực tài chính hoặc chưa thấy tiềm năng từ thị trường, đặc biệt là các mô hình cửa hàng nhỏ bùng nổ trong thời gian vừa qua.

- Ảnh 2.

Starbucks Reserve Hàn Thuyên đóng cửa vào tháng 8-2024

"Cũng cần làm rõ bối cảnh, trong 6 tháng đầu năm 2024, thị trường ghi nhận khoảng 30.000 cửa hàng F&B đóng cửa (giảm 3,9%). Tuy nhiên, số điểm bán được bù đắp chủ yếu ở nửa cuối năm, đưa tổng số lên 323.010 cửa hàng vào cuối 2024. Điều này cho thấy 6 tháng đầu năm thường là giai đoạn "thanh lọc tự nhiên" của thị trường, trước khi bước vào chu kỳ mở mới và tái cơ cấu mạnh hơn ở nửa sau" - báo cáo phân tích.

Đồng thời, trong khi phần đáy bị đào thải, lớp dẫn dắt đang tái cơ cấu danh mục mặt bằng: Rời vị trí không hiệu quả, tái định vị ở các vị trí biểu tượng và nâng cấp trải nghiệm.

Trường hợp Starbucks minh họa rõ nét chu kỳ này. Thương hiệu này đóng cửa Starbucks Reserve Hàn Thuyên tháng 8-2024, sau đó tái khai trương Reserve tại vị trí tâm điểm ở TP HCM (TTTM Bitexco) và tiếp tục mở Reserve-only mới tại Trung tâm thương mại Diamond Plaza Lê Duẩn, nhấn mạnh chiến lược nâng chuẩn không gian, dịch vụ, thay vì phủ điểm bằng mọi giá.

- Ảnh 3.

Bánh mì tươi Bready đóng cửa sau 21 năm

Động thái đóng để mở cao hơn ở các vị trí có tính biểu tượng cho thấy làn sóng thanh lọc đang giải phóng mặt bằng hạng A/B và tạo cơ hội cho những mô hình có năng lực vận hành, vốn và thương hiệu mạnh bứt lên.

Báo cáo cũng chỉ ra gần 55% thương hiệu đã tăng giá trong khi chỉ 7,7% người tiêu dùng chi tiêu nhiều hơn, 38% người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu.

Đáng chú ý, 61% khách hàng vẫn tiếp tục ủng hộ cửa hàng yêu thích dù tăng giá. Đó chính là bản chất của thị trường, người tiêu dùng không rời bỏ vì sản phẩm đắt mà rời đi khi thấy "không đáng".

Tại TP HCM, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, đầu tháng 10, thương hiệu bánh mì tươi Bready 21 năm đóng cửa gây nhiều tiếc nuối cho người tiêu dùng.

Cũng trong năm nay, chuỗi nhà hàng và ki-ốt Vua Cua tin gọn, trà sữa âm 18 độ chỉ còn một xe đẩy bán giao đi hay các thương hiệu Alo Trà, Hot&Cold, Tiệm trà Tháng 4,… rời thị trường cho thấy tính chất khốc liệt của ngành F&B.

Các chuyên gia ẩm thực cho biết ngành ngày càng cạnh tranh khốc liệt, đòi hỏi sự chuyên nghiệp hơn. Tuy nhiên, ngành F&B vẫn luôn có chỗ cho những mô hình mới thích ứng với nhu cầu mới của người tiêu dùng.

- Ảnh 4.

Ẩm thực siêu rẻ trở lại

F&B siêu rẻ trở lại

Báo cáo của iPOS.vn cũng chỉ ra mô hình F&B "giá siêu rẻ" nổi lên như một nhánh tăng trưởng đặc thù tại TP HCM, tiêu biểu là Trà sữa Viên Viên (7K – mỗi K tương đương 1.000 đồng) và Tiệm Lẩu Nhà An (lẩu cá 69K).

Điểm chung là chiến lược giá mở phễu: con số 7K/69K đóng vai trò mời gọi, tạo lưu lượng, còn doanh thu và biên lợi nhuận đến từ giỏ hàng thực tế qua topping, món thêm và combo.


Tin liên quan

Một thương hiệu bánh mì 21 năm ở TP HCM đóng cửa

Một thương hiệu bánh mì 21 năm ở TP HCM đóng cửa

(NLĐO) – Thương hiệu Bready - Bánh mì tươi đã chính thức đóng cửa hôm nay, sau 21 năm, để tại không ít tiếc nuối cho nhiều người ở TP HCM

Vì sao thương hiệu bánh mì 21 năm Bready ở TP HCM bất ngờ đóng cửa?

(NLĐO) – Fanpage thương hiệu Bready - Bánh mì tươi cập nhật lại trạng thái "luôn mở cửa", website vẫn hoạt động

Cuộc thanh lọc trên thị trường ẩm thực

Chuyên gia cho rằng đây là giai đoạn thanh lọc, giúp thị trường kinh doanh ẩm thực phát triển bền vững hơn

Starbucks F&B đóng cửa bánh mì tươi nhiều thương hiệu rời thị trường
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo