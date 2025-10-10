Hơn 50.000 quán cà phê, cửa hàng ăn uống đã đóng cửa

Công ty CP iPOS.vn, doanh nghiệp chuyên cung cấp giải pháp quản lý chuyên biệt dành riêng cho ngành F&B, ngày 10-10 công bố Báo cáo ngành F&B Việt Nam 6 tháng đầu năm 2025 với kết quả số lượng cửa hàng giảm hơn 50.000 điểm bán so với cuối năm 2024.

Cả nước hiện còn khoảng 299.900 cửa hàng F&B, giảm tương đương mức giảm 7,1% trên toàn quốc. Riêng Hà Nội và TP HCM giảm trên 11% cho thấy sự khốc liệt trong kinh doanh ẩm thực ở 2 siêu đô thị này.

Hiện tượng "mở nhanh - đóng nhanh - học nhanh" lan rộng ở lớp cửa hàng nhỏ, nhiều mô hình thử nghiệm 2–3 tháng rồi rút lui vì thiếu năng lực tài chính hoặc chưa thấy tiềm năng từ thị trường, đặc biệt là các mô hình cửa hàng nhỏ bùng nổ trong thời gian vừa qua.

Starbucks Reserve Hàn Thuyên đóng cửa vào tháng 8-2024

"Cũng cần làm rõ bối cảnh, trong 6 tháng đầu năm 2024, thị trường ghi nhận khoảng 30.000 cửa hàng F&B đóng cửa (giảm 3,9%). Tuy nhiên, số điểm bán được bù đắp chủ yếu ở nửa cuối năm, đưa tổng số lên 323.010 cửa hàng vào cuối 2024. Điều này cho thấy 6 tháng đầu năm thường là giai đoạn "thanh lọc tự nhiên" của thị trường, trước khi bước vào chu kỳ mở mới và tái cơ cấu mạnh hơn ở nửa sau" - báo cáo phân tích.

Đồng thời, trong khi phần đáy bị đào thải, lớp dẫn dắt đang tái cơ cấu danh mục mặt bằng: Rời vị trí không hiệu quả, tái định vị ở các vị trí biểu tượng và nâng cấp trải nghiệm.

Trường hợp Starbucks minh họa rõ nét chu kỳ này. Thương hiệu này đóng cửa Starbucks Reserve Hàn Thuyên tháng 8-2024, sau đó tái khai trương Reserve tại vị trí tâm điểm ở TP HCM (TTTM Bitexco) và tiếp tục mở Reserve-only mới tại Trung tâm thương mại Diamond Plaza Lê Duẩn, nhấn mạnh chiến lược nâng chuẩn không gian, dịch vụ, thay vì phủ điểm bằng mọi giá.

Bánh mì tươi Bready đóng cửa sau 21 năm

Động thái đóng để mở cao hơn ở các vị trí có tính biểu tượng cho thấy làn sóng thanh lọc đang giải phóng mặt bằng hạng A/B và tạo cơ hội cho những mô hình có năng lực vận hành, vốn và thương hiệu mạnh bứt lên.

Báo cáo cũng chỉ ra gần 55% thương hiệu đã tăng giá trong khi chỉ 7,7% người tiêu dùng chi tiêu nhiều hơn, 38% người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu.

Đáng chú ý, 61% khách hàng vẫn tiếp tục ủng hộ cửa hàng yêu thích dù tăng giá. Đó chính là bản chất của thị trường, người tiêu dùng không rời bỏ vì sản phẩm đắt mà rời đi khi thấy "không đáng".

Tại TP HCM, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, đầu tháng 10, thương hiệu bánh mì tươi Bready 21 năm đóng cửa gây nhiều tiếc nuối cho người tiêu dùng.

Cũng trong năm nay, chuỗi nhà hàng và ki-ốt Vua Cua tin gọn, trà sữa âm 18 độ chỉ còn một xe đẩy bán giao đi hay các thương hiệu Alo Trà, Hot&Cold, Tiệm trà Tháng 4,… rời thị trường cho thấy tính chất khốc liệt của ngành F&B.

Các chuyên gia ẩm thực cho biết ngành ngày càng cạnh tranh khốc liệt, đòi hỏi sự chuyên nghiệp hơn. Tuy nhiên, ngành F&B vẫn luôn có chỗ cho những mô hình mới thích ứng với nhu cầu mới của người tiêu dùng.

Ẩm thực siêu rẻ trở lại

F&B siêu rẻ trở lại Báo cáo của iPOS.vn cũng chỉ ra mô hình F&B "giá siêu rẻ" nổi lên như một nhánh tăng trưởng đặc thù tại TP HCM, tiêu biểu là Trà sữa Viên Viên (7K – mỗi K tương đương 1.000 đồng) và Tiệm Lẩu Nhà An (lẩu cá 69K). Điểm chung là chiến lược giá mở phễu: con số 7K/69K đóng vai trò mời gọi, tạo lưu lượng, còn doanh thu và biên lợi nhuận đến từ giỏ hàng thực tế qua topping, món thêm và combo.



