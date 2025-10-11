Hơn 50.000 quán cà phê, cửa hàng ăn uống đã đóng cửa: Người trong cuộc nói gì?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Hơn 50.000 quán cà phê, cửa hàng ăn uống đã đóng cửa: Người trong cuộc nói gì?

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Thị trường kinh doanh ẩm thực (F&B) cạnh tranh khốc liệt, nhiều người rời đi nhưng cũng nhiều người mới bước vào

Dưới góc nhìn người trong cuộc, ông Nguyễn Đức Thành, người sáng lập chuỗi hệ thống AM Café – từng có 11 chi nhánh ở TP HCM nay chỉ còn 1, chỉ biết thốt lên: "cạnh tranh quá khốc liệt!"

Vì sao 50.000 quán đóng cửa?

TIN LIÊN QUAN

Theo ông, hiện nay ngành F&B đang chạy theo xu hướng (trend), buộc chủ quán phải đầu tư liên tục món mới và trang trí quán để theo kịp "hot trend" dẫn đến thu không bù chi. "Những khoản đầu tư cũ chưa lấy lại vốn đã phải đầu tư mới để hút khách dẫn đến thua lỗ" - chủ quán này nói.

- Ảnh 2.

Thương hiệu bánh mì tươi Bready 21 năm đóng cửa là mô hình cà phê kèm bánh mì

Do đó, AM Café chọn giải pháp tinh gọn, thu hẹp thực đơn để giảm chi phí và sang lại các vị trí không có hiệu quả.

"Có quán sang lại giờ vẫn hoạt động tốt nhưng theo kiểu lấy công làm lời, chủ quán trực tiếp đứng quầy" – ông Thành nói thêm.

Cũng theo ông Thành, một yếu tố lớn khiến hàng loạt điểm bán rời đi là do nhà nước siết chặt các quy định, như: thuế, an toàn thực phẩm và trật tự đô thị... nhằm đưa hoạt động kinh doanh đi vào nề nếp. 

Do đó, hàng loạt mô hình ẩm thực ki-ốt đặt ở vỉa hè ở những nơi cơ quan chức năng làm nghiêm. Mô hình này cũng không thể đưa vào nhà bởi chi phí cao và quan trọng hơn là không tiếp cận được khách hàng tiềm năng là khách mua mang đi.

- Ảnh 3.

Starbucks Reserve Hàn Thuyên rời đi

- Ảnh 4.

Thương hiệu cà phê ADORÉ thay thế

Người tiêu dùng giảm chi tiêu

Còn bà Phan Thị Hồng Loan, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Hồng Loan (chuyên cung cấp cà phê rang xay cho các quán, đồng thời là chủ một quán ăn chuyên món bún cá) nhận xét thị trường đồ uống khốc liệt hơn kinh doanh quán ăn.

"Dù cà phê là sản phẩm thiết yếu nhưng người tiêu dùng cũng giảm tần suất tiêu thụ so với trước, từ 2-3 ly/ngày giờ còn 1 ly/ngày. Khách hàng có thu nhập tầm trung trở xuống bắt đầu chuyển sang sử dụng các sản phẩm có giá thấp hơn"- bà Loan nhận xét.

Bà Loan chỉ ra một thực tế là khi người Việt muốn khởi nghiệp hoặc làm thêm thường nghĩ ngay đến mở quán F&B dẫn đến quán mở mới tràn lan, cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Nhiều chủ mới chưa nắm về chi phí nên định giá thấp, lấy công làm lời dẫn tới hiện tượng phá giá.

Bà Loan dự đoán từ nay đến hết năm 2026, thị trường F&B vẫn tiếp tục khó khăn, các chủ quán phải tiếp tục tối ưu hóa để tăng khả năng cạnh tranh.

Đóng cửa và mở mới liên tục

Ngày 11-10, phóng viên Báo Người Lao Động trao đổi với iPOS.vn – đơn vị nghiên cứu và công bố số liệu có hơn 50.000 điểm bán F&B đóng cửa trên toàn quốc đóng cửa trong 6 tháng đầu năm 2025, đơn vị này đã xác thực lại con số. Đồng thời, cho biết thêm trong thời gian trên cũng có khoảng 30.000 điểm bán F&B mở mới nên tổng số cửa hàng F&B hiện tại khoảng 299.900 điểm bán.

Đáng chú ý, khảo sát của iPos.vn cũng cho thấy gần 68% chủ quán có kế hoạch mở rộng trong 6 tháng cuối năm 2025 trong khi cùng kỳ là 58%. Điều này cho thấy các doanh nghiệp trong ngành đang lạc quan, sau khi vượt qua khủng hoảng đang sẵn sàng tái đầu tư và mở rộng.


Tin liên quan

Vì sao thương hiệu bánh mì 21 năm Bready ở TP HCM bất ngờ đóng cửa?

Vì sao thương hiệu bánh mì 21 năm Bready ở TP HCM bất ngờ đóng cửa?

(NLĐO) – Fanpage thương hiệu Bready - Bánh mì tươi cập nhật lại trạng thái "luôn mở cửa", website vẫn hoạt động

Một thương hiệu bánh mì 21 năm ở TP HCM đóng cửa

(NLĐO) – Thương hiệu Bready - Bánh mì tươi đã chính thức đóng cửa hôm nay, sau 21 năm, để tại không ít tiếc nuối cho nhiều người ở TP HCM

3 tháng sau vụ lòng se điếu gây tranh cãi, Lòng "Chát" quán đóng cửa cơ sở gần 10 năm

(NLĐO) – Sau lùm xùm về vụ "lòng se điếu" có chiều dài bất thường, hệ thống Lòng Chát chỉ còn 1 cơ sở duy nhất hoạt động

Starbucks ADORÉ cạnh tranh chuỗi cà phê AM cà phê ipos.vn bánh mì tươi đóng cửa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo