HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hơn 60 tấn lòng heo hôi thối, chuyển màu nằm trong kho lạnh

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Kiểm tra cơ sở đang sản xuất, kinh doanh lòng heo, lực lượng chức năng phát hiện nhiều sản phẩm có dấu hiệu hư hỏng, chuyển màu, bốc mùi.

Ngày 30-1, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng An ninh kinh tế vừa phối hợp Đội Quản lý thị trường số 14 kiểm tra một cơ sở chế biến thực phẩm thuộc Công ty TNHH sản xuất và thương mại Dũng Phát, tại thôn Vạn Phúc, xã Nam Phù (Hà Nội).

Khám phá vụ phát hiện 60 tấn lòng heo hôi thối tại Hà Nội - Ảnh 1.

Kho đông lạnh của cơ sở. Ảnh: Công an cung cấp.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang sản xuất, kinh doanh lòng heo không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhiều sản phẩm có dấu hiệu hư hỏng, chuyển màu, bốc mùi, không bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.

Kiểm tra khu vực kho lạnh của cơ sở, lực lượng chức năng ghi nhận khoảng 59 tấn lòng nguyên liệu được cấp đông trong 3 container, thời gian lưu trữ từ 4 đến 6 tháng.

Khoảng 1 tấn lòng đang trong quá trình sơ chế và 3,6 tấn sản phẩm đã qua chế biến.

Bước đầu xác định toàn bộ số hàng hóa nêu trên được thu mua trôi nổi từ các cá nhân và một số doanh nghiệp không rõ nguồn gốc, cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa.

Ngoài ra quá trình kiểm tra còn phát hiện khu vực sơ chế, bảo quản thực phẩm không bảo đảm vệ sinh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm và ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm để tiếp tục xác minh các hành vi liên quan.

Tin liên quan

Bắt xe tải chở 2,5 tấn nội tạng động vật hôi thối

Bắt xe tải chở 2,5 tấn nội tạng động vật hôi thối

(NLĐO) - Chiếc xe tải gắn biển kiểm soát nước ngoài UN-7879 do người đàn ông tỉnh Quảng Trị điều khiển chở 20 thùng xốp chứa nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối.

Chặn bắt ôtô chở 2,2 tấn vú heo bốc mùi hôi thối

(NLĐO) - Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện chiếc ôtô chở 19 thùng xốp chứa 2,2 tấn vú heo bốc mùi hôi thối đang trên đường di chuyển về thành phố tiêu thụ

10 tấn cánh gà, nầm lợn hôi thối sắp lên bàn nhậu

(NLĐO)- Lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở khoảng 10 tấn thực phẩm gồm nhiều chủng loại như: Cánh gà, nầm lợn, râu bạch tuộc đông lạnh và một số loại hàng hóa khác đã bốc mùi hôi thối.

thực phẩm sản xuất thực phẩm mất an toàn thực phẩm Lòng heo hôi thối
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo