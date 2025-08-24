Hơn 700 triệu đồng/ca điều trị viêm phổi do phế cầu khuẩn

Thông tin này được TS-BS Lê Thị Thu Hương, Trưởng Khoa Nội hô hấp-Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP HCM), cho biết tại chương trình "Nâng cao nhận thức phòng ngừa phế cầu khuẩn vì một Việt Nam khỏe mạnh" do Hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch - Lâm sàng TP HCM phối hợp Công ty TNHH Pfizer Việt Nam tổ chức này 24-8.

Chi phí điều trị đắt đỏ

Tại Việt Nam, phế cầu khuẩn là nguyên nhân hàng đầu gây viêm phổi-loại bệnh có tỉ lệ mắc và tử vong cao nhất nước ta (theo Niên giám thống kê y tế 2019-2020). Số liệu năm 2021 cho thấy tỉ lệ người dân tử vong do viêm phổi năm 2021 tại Việt Nam là 18,2/100.000 dân.

TS-BS Lê Thị Thu Hương, Trưởng Khoa Nội hô hấp-Bệnh viện Nhân dân Gia Định, chia sẻ tại hội nghị

Bên cạnh đó, phế cầu khuẩn cũng gây các bệnh thường gặp như viêm xoang, viêm tai giữa và cả những bệnh lý xâm lấn có tỉ lệ tử vong đến 40% như nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não.

Tuy vậy, Việt Nam và nhiều quốc gia tồn tại nghịch lý điều trị và phòng ngừa viêm phổi do phế cầu. Chi phí trung bình điều trị một ca viêm phổi có thể hơn 700 triệu đồng, những ca nguy kịch có thể cao gấp nhiều lần, chưa kể chi phí phục hồi chức năng và công sức người nhà.

TS-BS Lê Thị Thu Hương cho biết người bệnh viêm phổi do phế cầu lớn tuổi có thể trải qua hàng tháng trời trong hồi sức tích cực. Sau khi xuất viện, người bệnh suy kiệt, suy giảm chức năng phổi và phụ thuộc rất lớn vào người chăm sóc.

Hệ thống y tế hiện nay đang tập trung nguồn lực vào chữa bệnh. Trong khi đó, việc chủ động phòng ngừa bằng các biện pháp đơn giản sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều nhưng chưa được chú trọng.

Nguy hiểm với người cao tuổi

Theo PGS Lê Thị Tuyết Lan, Chủ tịch Hội Hen - Miễn dịch - Dị ứng - Lâm sàng TP HCM, dù đem lại thách thức y tế to lớn nhưng phế cầu khuẩn vẫn chưa được nhận thức tương xứng trong cộng đồng. Nhiều người Việt biết viêm phổi là bệnh nguy hiểm nhưng không biết phế cầu khuẩn là nguyên nhân phổ biến gây bệnh này.

Theo PGS Lê Thị Tuyết Lan, Chủ tịch Hội Hen - Miễn dịch - Dị ứng - Lâm sàng TP HCM, dù đem lại thách thức y tế to lớn nhưng phế cầu khuẩn vẫn chưa được nhận thức tương xứng trong cộng đồng

Người trên 50 tuổi và người trưởng thành có bệnh lý nền như bệnh đái tháo đường, bệnh tim mạch, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là nhóm nguy cơ cao đối mặt với các biến chứng nghiêm trọng, tỉ lệ nhập viện và tử vong cao hơn, do đó cần được ưu tiên bảo vệ.

Các chuyên gia cảnh báo Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số, dự kiến năm 2030 có 18 triệu người cao tuổi. Đây cũng là nhóm nguy cơ cao cùng với trẻ nhỏ và người có bệnh nền, nếu nhiễm bệnh rất dễ gây biến chứng nặng, tạo ra gánh nặng rất lớn cho xã hội. Tuy nhiên, nhóm đối tượng này vẫn còn chưa được ưu tiên phòng ngừa bệnh đúng mức.

Theo các chuyên gia, phòng ngừa bệnh do phế cầu khuẩn phải tổng lực các giải pháp như: Tăng cường đề kháng qua dinh dưỡng, giữ gìn vệ sinh nhà cửa và môi trường, ngừng hút thuốc và hạn chế sử dụng rượu bia, giảm lây nhiễm HIV, chủ động tiêm ngừa, khám sức khỏe định kỳ.



