Danh sách ủng hộ đồng bào bị bão, lũ

Duong Thi Thanh Truc (300.000 đồng); Phan Thi Bich Tam (3 triệu đồng); Vnd-Tgtt-Nguyen Thi Hong Nhung (2 triệu đồng); Vu Van Long (600.000 đồng); Vnd-Tgtt-Le Thi Thanh Ha (300.000 đồng); Phan Cao Thang (1 triệu đồng); Nguyen Trung Khanh (3 triệu đồng); Huynh Van Tu An (150.000 đồng); Vnd-Tgtt-Chu Vu Nam (20.000 đồng); Pham Thi Le Hang (300.000 đồng); Duong Van Minh (5 triệu đồng); Vo Van Kich (500.000 đồng); Luu Van Thai (50.000 đồng); Truong Phuoc Hung (7 triệu đồng); Mai Nguyen Kim Thoa (200.000 đồng); Tran Tuan Minh (1 Triệu đồng) Pham Ngoc Chan Vu (500.000 đồng); Nguyen Si Trung Ky (20 triệu đồng); Tran Thi Anh Thi (100.000 đồng); Le Ky Tho (500.000 đồng); Do Nhat Minh Tam (100.000 đồng); Nguyen Thuy An (100.000 đồng); Nguyen Van Hai (200.000 đồng); Tran Thi My Chau (500.000 đồng); Duong Truong Giang (200.000 đồng); Vnd-Tgtt-Nguyen Quang Minh (1 triệu đồng); Kieu Thi My Hanh (100.000 đồng); Le Thi Phuong Trang (200.000 đồng); Mai Xuan An (100.000 đồng); Vnd-Tgtt-Le Truong Vinh (1 triệu đồng); Huynh Thanh Tam (100.000 đồng); Nguyen Thao Vi (500.000 đồng); Vnd-Tgtt-Dang Thi My Hanh (500.000 đồng); Dang Pham Ha Thanh (200.000 đồng); Nguyen Ngoc Viet Thuan (300.000 đồng); Nguyen Hai Trung (200.000 đồng); Le Thi Xen (100.000 đồng); To Ngoc Quynh Nhu (200.000 đồng); Duong Van Quang (700.000 đồng); Bui Thi My Hiep (200.000 đồng); Bui Thi My Hiep (400.000 đồng); Vnd-Tgtt-Huynh Anh Huyen Tran (20.000 đồng); Tran Nhu Phan (100.000 đồng); Vo Thi Ngoc Diep (200.000 đồng); Tran Minh Tien (100.000 đồng); Truong Nguyen Hoai Vu (100.000 đồng); Mac Thi Phuong Huyen (300.000 đồng); Mai Thanh Thao (500.000 đồng); Nguyen Thanh Hung (100.000 đồng); Ngo Van Dan (1 triệu đồng); Nguyen Ngoc Phuong Tu (500.000 đồng); To Dinh Tuan (1 triệu đồng); Doan Kim Quyen (500.000 đồng); Cao Thi Quynh Hoa (200.000 đồng); Vo Thi Cam Tu (100.000 đồng); Nguyen Thi Hoang Phuong (300.000 đồng); Nguyen Thi Thao Nguyen (500.000 đồng); Nguyen Van Hung (500.000 đồng); Nguyen Quang Liem (500.000 đồng); Vnd-Tgtt-Nguyen Ngoc Minh Phuong (100.000 đồng); Le Thi Diem Chinh (500.000 đồng); Vo Cong Huy (600.000 đồng); Thai Thi Dieu Hien (500.000 đồng); Pham Hoai An (100.000 đồng); Luong Le Phuc Thanh (1 triệu đồng); Le Thi Thuong (100.000 đồng); Dong Thi Huong (100.000 đồng); Phan Ba Hung (200.000 đồng); Nguyen Quynh Lien (500.000 đồng); Bui Vien Trung (100.000 đồng); Hoang Thi Ngoc Tram (100.000 đồng); Vnd-Tgtt-Truong Thi Thu Hoai (300.000 đồng); Do Tran Thuy Hien (100.000 đồng); Vnd-Tgtt-Hoang Thi Lan Anh (1 triệu đồng); Dau Ha Anh (200.000 đồng); Vnd-Tgtt-Nguyen Dinh Thien (50.000 đồng); Pham Nguyen Hai Yen (100.000 đồng); Do Thanh Tu (1 triệu đồng); Nguyen Phuoc Quy Khoa (200.000 đồng); Pham Thi Le Na (3 triệu đồng); Vnd-Tgtt-Do Thi Giang (1 triệu đồng); Tran Thien Ngan (100.000 đồng); Truong Nguyen Van Thy (200.000 đồng); Nguyen Thi Nhu Trang (2 triệu đồng); Le Hong Son (2 triệu đồng); Tran Thanh Luan (300.000 đồng); Bui Thi Yen (200.000 đồng); Nguyen Thi Thu Thuy (500.000 đồng); Vuong Thinh Phuong Anh (500.000 đồng); Phan Chi Tam (500.000 đồng); Nguyen Thi Kim Dung (3 triệu đồng); Nguyen Thanh Dung (500.000 đồng); Tran Tri (250.000 đồng); La Thanh Cong (50.000 đồng); Nguyen Huy Lan (500.000 đồng); Vnd-Tgtt-Ta Thi Hoa (66.000 đồng); Tran Quoc Thang (500.000 đồng); Bui Van The (500.000 đồng); Duong Chi Linh (200.000 đồng); Doan Nam Phong (100.000 đồng); Luong Thi Lan (100.000 đồng); Ho Thi Thu Thuy (200.000 đồng); Ngo Thi Thao Nguyen (200.000 đồng); Dinh Trong Son (280.000 đồng); Nguyen Thi Thao (500.000 đồng); Nguyen Thi Nhu Quynh (500.000 đồng); Tran Nam Khanh (300.000 đồng); Duong Thi Hai Anh (50.000 đồng); Dong Quang Huy (100.000 đồng); Bui Thi Huyen (100.000 đồng); Vnd-Tgtt-Nguyen Tran Thao Huyen (200.000 đồng); Le Thi Lam (500.000 đồng); Vo Thi Kim Duyen (500.000 đồng); Ho Thanh Long (300.000 đồng); Nguyen Sy Hung (500.000 đồng); Bui Khanh Nguyen (300.000 đồng); Do Thanh Thanh (250.000 đồng); Nguyen Hoang Giang (300.000 đồng); Le Hien Thu (50.000 đồng); Tran Anh Minh (100.000 đồng).