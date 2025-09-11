Hơn 81 kg cần sa trôi dạt trên vùng biển TP HCM

Chiều 11-9, Ban chỉ huy BĐBP TP HCM cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã có kết luận về việc giám định hơn 81kg nghi là cần sa được Đồn Biên phòng Bình Châu tiếp nhận từ ngư dân xã Bình Châu.

Lực lượng chức năng tiếp nhận 4 túi lớn và 1 vali từ ngư dân

Trước đó, vào khoảng 6 giờ 50 phút ngày 2-9, khi đang khai thác hải sản cách bờ khoảng 8 hải lý tại vùng biển Bình Châu, ông V.N.S. (38 tuổi, ngụ xã Bình Châu, TP HCM), thuyền trưởng một tàu cá, phát hiện 4 túi xách màu đen và 1 vali trôi nổi trên biển.

Ông S. vớt số túi, vali này lên tàu và phát hiện bên trong có nhiều bịch ni lông hàn kín, chứa thảo mộc khô dạng viên, nghi là ma túy.

Sau đó, ông S. đưa tàu vào bờ, trực tiếp trình báo và bàn giao toàn bộ tang vật cho Đồn Biên phòng Bình Châu.

Lực lượng chức năng kiểm đếm, niêm phong số hàng hóa trôi dạt trên biển

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định 4 túi xách và 1 vali nói trên chứa tổng cộng 81 bịch ni lông, mỗi bịch nặng khoảng 1 kg. Tổng trọng lượng ước tính 81,45kg.

Toàn bộ số tang vật đã được niêm phong, đưa về Đồn Biên phòng Bình Châu để xử lý.

Bên trong các túi là cần sa khô

Ngày 11-9, kết luận giám định của Cơ quan CSĐT Công an TP HCM xác định toàn bộ tang vật trên là cần sa khô. Hồ sơ vụ việc đang được hoàn tất để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.