"Hỗn chiến" ở Bình Dương, bị bắt khi đang trốn truy nã tại Hà Nam

Ngày 6-4, tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết công an xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm vừa phát hiện, bắt giữ Lê Phúc Hưng (SN 1996, ngụ xã Thanh Nghị) theo Quyết định truy nã số 1339 ngày 27-3-2024 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương về tội "Gây rối trật tự công cộng".



Lê Phúc Hưng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Nam

Theo cơ quan công an, vào khoảng 23 giờ ngày 2-9-2023, Lê Phúc Hưng cùng nhóm thanh niên đã xảy ra xô xát với một nhóm thanh niên khác tại quán karaoke ở TP Dĩ An. Vụ "hỗn chiến" khiến 2 người trong nhóm của Hưng bị đâm và thương tích.

Sau khi "đại náo" quán karaoke, Lê Phúc Hưng đã bỏ trốn khỏi hiện trường và lẩn trốn ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Gần đây, khi Hưng lẩn trốn về địa phương thì bị lực lượng Công an xã Thanh Nghị phát hiện, bắt giữ.

Hiện, Lê Phúc Hưng đã được bàn giao cho Công an huyện Thanh Liêm để xử lý theo quy định của pháp luật.