Hỗn loạn trong trận đấu của HLV Mourinho ở Champions League

Trận đấu giữa đại diện Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha rơi vào tình cảnh hỗn loạn khi bị gián đoạn gần 10 phút sau cáo buộc phân biệt chủng tộc nhắm vào Vinicius Junior.

Bước ngoặt xảy ra ở phút 50, khi Vinicius thực hiện cú cứa lòng đẹp mắt mở tỷ số cho Real Madrid. Ngôi sao người Brazil ăn mừng trước khán đài đội chủ nhà, làm bùng lên căng thẳng giữa cầu thủ hai đội.

Tình hình trở nên hỗn loạn sau khi Vinicius cáo buộc mình bị phân biệt chủng tộc.

Các cầu thủ Benfica lập tức phản ứng, dẫn đến một tình huống đối đầu căng thẳng trên sân. Trọng tài Francois Letexier phải can thiệp để hạ nhiệt.

Tuy nhiên, tình hình nhanh chóng leo thang khi Vinicius tiếp tục có lời qua tiếng lại với cầu thủ đối phương, trước khi tiến đến trọng tài và tố cáo mình bị phân biệt chủng tộc.

Trọng tài Letexier ngay sau đó thực hiện ký hiệu chữ thập, kích hoạt quy trình chống phân biệt chủng tộc khẩn cấp của UEFA.

Hình ảnh sau đó cho thấy Vinicius đầy tức giận rời sân, trong khi nhiều nhân vật, trong đó có HLV Jose Mourinho của Benfica, tìm cách trấn an anh. Trận đấu bị tạm dừng gần 10 phút trước khi tiếp tục.

Tiền đạo Real Madrid rời sân khiến trận đấu bị gián đoạn 10 phút.

Sau khi bóng lăn trở lại, Vinicius liên tục bị CĐV chủ nhà la ó mỗi khi chạm bóng. Không khí càng thêm căng thẳng khi cựu hậu vệ Man City Nicolas Otamendi nhiều lần khiêu khích tiền đạo của Real Madrid.

Ở cuối trận, trọng tài Letexier còn phải nhặt một vật thể bị ném xuống sân từ khán đài.

Trong khi đó, HLV Jose Mourinho nhận thẻ vàng trước khi bị truất quyền chỉ đạo sau phản ứng dữ dội bên ngoài đường biên.

Trận đấu kết thúc trong bầu không khí căng thẳng với Real Madrid ra về với lợi thế dẫn trước 1 bàn ngay trên sân khách.

Lượt về sẽ diễn ra trên sân Bernabeu của Real Madrid vào lúc 03 giờ ngày 26-2 (giờ Hà Nội).