Thể thao

Hỗn loạn trong trận đấu của HLV Mourinho ở Champions League

Đăng Minh

(NLĐO) - Hỗn loạn đã xảy ra cả trong sân lẫn ngoài đường biên khi Benfica thua Real Madrid 0-1 ở lượt đi vòng play-off Champions League hôm 18-2 (giờ Hà Nội).

Trận đấu giữa đại diện Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha rơi vào tình cảnh hỗn loạn khi bị gián đoạn gần 10 phút sau cáo buộc phân biệt chủng tộc nhắm vào Vinicius Junior.

Bước ngoặt xảy ra ở phút 50, khi Vinicius thực hiện cú cứa lòng đẹp mắt mở tỷ số cho Real Madrid. Ngôi sao người Brazil ăn mừng trước khán đài đội chủ nhà, làm bùng lên căng thẳng giữa cầu thủ hai đội.

Hỗn loạn “toàn tập” trong trận đấu của HLV Mourinho ở Champions League - Ảnh 1.

Tình hình trở nên hỗn loạn sau khi Vinicius cáo buộc mình bị phân biệt chủng tộc.

Các cầu thủ Benfica lập tức phản ứng, dẫn đến một tình huống đối đầu căng thẳng trên sân. Trọng tài Francois Letexier phải can thiệp để hạ nhiệt.

Tuy nhiên, tình hình nhanh chóng leo thang khi Vinicius tiếp tục có lời qua tiếng lại với cầu thủ đối phương, trước khi tiến đến trọng tài và tố cáo mình bị phân biệt chủng tộc.

Trọng tài Letexier ngay sau đó thực hiện ký hiệu chữ thập, kích hoạt quy trình chống phân biệt chủng tộc khẩn cấp của UEFA.

Hình ảnh sau đó cho thấy Vinicius đầy tức giận rời sân, trong khi nhiều nhân vật, trong đó có HLV Jose Mourinho của Benfica, tìm cách trấn an anh. Trận đấu bị tạm dừng gần 10 phút trước khi tiếp tục.

Hỗn loạn “toàn tập” trong trận đấu của HLV Mourinho ở Champions League - Ảnh 2.

Tiền đạo Real Madrid rời sân khiến trận đấu bị gián đoạn 10 phút.

Sau khi bóng lăn trở lại, Vinicius liên tục bị CĐV chủ nhà la ó mỗi khi chạm bóng. Không khí càng thêm căng thẳng khi cựu hậu vệ Man City Nicolas Otamendi nhiều lần khiêu khích tiền đạo của Real Madrid.

Ở cuối trận, trọng tài Letexier còn phải nhặt một vật thể bị ném xuống sân từ khán đài. 

Trong khi đó, HLV Jose Mourinho nhận thẻ vàng trước khi bị truất quyền chỉ đạo sau phản ứng dữ dội bên ngoài đường biên.

Trận đấu kết thúc trong bầu không khí căng thẳng với Real Madrid ra về với lợi thế dẫn trước 1 bàn ngay trên sân khách.

Lượt về sẽ diễn ra trên sân Bernabeu của Real Madrid vào lúc 03 giờ ngày 26-2 (giờ Hà Nội).

Hỗn loạn “toàn tập” trong trận đấu của HLV Mourinho ở Champions League - Ảnh 3.

HLV Jose Mourinho phải nhận thẻ đỏ ở cuối trận.

 

Tin liên quan

Thủ môn Benfica ghi bàn thắng lịch sử vào lưới Real Madrid là ai?

Thủ môn Benfica ghi bàn thắng lịch sử vào lưới Real Madrid là ai?

(NLĐO) - Trong đêm mà 18 trận đấu vòng phân hạng Champions League diễn ra cùng giờ, tâm điểm của sự chú ý đã dồn vào Anatoliy Trubin, người gác đền của Benfica.

Thủ môn lập siêu phẩm, Benfica quật ngã Real Madrid đoạt vé play-off

(NLĐO) – Pha đánh đầu thành bàn điệu nghệ như một tiền đạo của thủ môn Anatoly Trubin phút 90+8 đã nhấn chìm Real Madrid tại vòng bảng Champions League.

Hàng công bùng nổ, Barcelona soán ngôi đầu La Liga từ tay Real Madrid

(NLĐO) – Barcelona trở lại với quỹ đạo chiến thắng sau cú vấp ở Sociedad cuối tuần trước khi đè bẹp Real Oviedo 3-0 trên sân nhà.

Real Madrid Jose Mourinho Vinicius Junior Benfica hỗn loạn play-off Champions League
