Vì sao Vinicius gây tranh cãi tại Real Madrid?

Chân sút người Brazil đang trở thành tâm điểm tranh luận khá gắt tại Real Madrid.

Đài BBC (Anh) mô tả sau khi ghi bàn mở tỷ số ở phút 15 hiệp 1 trong trận tiếp Rayo Vallecano tại vòng 22 La Liga, tiền đạo 26 tuổi ăn mừng bằng cách hôn huy hiệu áo đấu Real Madrid và hướng về phía khán đài cổ động viên nhà.

Vinicius Junior gây chia rẽ CĐV Real Madrid. Ảnh: X

Hành động tưởng chừng "đầy ý nghĩa" của Vinicius nhanh chóng khiến giới mộ điệu đội chủ sân Bernabeu chia làm 2 luồng trái chiều.

Bài viết cho biết Vinicius là cầu thủ hứng chịu nhiều tiếng la ó nhất tại Bernabeu trong những tháng gần đây.

Nguyên nhân bề nổi đến từ hiệu suất ghi bàn không đạt kỳ vọng, song truyền thông cho rằng vấn đề cốt lõi nằm ở thái độ và cách hành xử của anh.

Mâu thuẫn công khai với HLV Xabi Alonso, cùng phản ứng bị cho là thiếu tôn trọng khi bị thay ra, được đánh giá đã tạo ra vết rạn trong nhóm CĐV đề cao hình ảnh và "phẩm giá" của Real Madrid.

Đáng chú ý, sau khi bị la ó hồi tháng trước, Vinicius đổi ảnh đại diện mạng xã hội từ áo Real Madrid sang đội tuyển Brazil.

Động thái này bị một bộ phận người hâm mộ nhìn nhận như sự "đối đầu với khán giả".

Cầu thủ 26 tuổi cũng từ chối đề nghị gia hạn hợp đồng (hết hạn năm 2027), với lý do không hài lòng với HLV Alonso, qua đó tạo sức ép lên ban lãnh đạo Real Madrid.

"Vinicius là cầu thủ được kỳ vọng mang về chiến thắng nhưng lại bị xem là người xa rời nhất với ‘bản sắc cầu thủ Real’. Nhiều CĐV của Los Blancos cảm thấy cậu ấy rất ‘xa lạ’" - bình luận viên Guillem Balague của BBC nhận định.

Bình luận viên Balague cho rằng những phản ứng trong trận, hành vi ngoài sân, xung đột công khai với HLV Alonso và thái độ bị cho là thiếu tôn trọng trên băng ghế dự bị trong trận thua Albacete tại cúp quốc nội, đều khiến người hâm mộ Real Madrid tức giận.

Nhà báo BBC cũng cho rằng việc Vinicius đổi ảnh đại diện Instagram từ Real Madrid sang tuyên Brazil sau khi bị la ó tại Bernabeu, cùng việc lên tiếng về những người không tôn trọng màu da đã tạo nên thêm "xung đột không cần thiết".

"Vinicius bị cảm nhận là khiêu khích, kiêu ngạo và không được hưởng cách nhìn ‘trung lập’ như các cầu thủ khác. Sự nghi ngờ kéo dài tạo ra bầu không khí bất ổn và đây là điều mà Bernabeu không ưa thích"- nhà báo Balague phân tích.

Về chuyên môn, phong độ mùa này của Vinicius cũng chưa đáp ứng kỳ vọng khi mới ghi 8 bàn trên mọi đấu trường, kém xa con số 37 bàn của Kylian Mbappe.

Ở trận gặp Rayo Vallecano, tiền đạo người Brazil nhận thẻ vàng thứ 5 mùa này và sẽ vắng mặt ở chuyến làm khách Valencia tuần tới.

"Không ưa dưa có dòi", sau trận đấu này, trên mạng xã hội một bộ phận CĐV mỉa mai đặt câu hỏi liệu có phải Vinicius "chủ động tích thẻ" để tránh thi đấu tại Mestalla, sân đấu từng gắn với nhiều tranh cãi liên quan đến phân biệt chủng tộc.



