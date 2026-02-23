Hơn nửa triệu lượt khách đi metro Bến Thành - Suối Tiên dịp Tết Bính Ngọ

Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 (HURC 1) vừa công bố báo cáo tổng kết tình hình hoạt động phục vụ hành khách trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ghi nhận hơn nửa triệu lượt khách đi lại trên tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên trong 7 ngày cao điểm, với toàn bộ chuyến tàu vận hành an toàn, đúng kế hoạch và nhiều thời điểm vượt sản lượng dự kiến.

Trong 7 ngày cao điểm từ 16 đến 22-2-2026 tuyến metro số 1 đã phục vụ hơn 570.000 hành khách

Trong 7 ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ 16 đến 22-2-2026), tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên do Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 vận hành đã phục vụ 571.528 lượt hành khách với 1.801 chuyến tàu, đạt 100% kế hoạch và vượt 42% sản lượng dự kiến. So với cùng kỳ năm 2025, số chuyến tăng 39%, còn sản lượng hành khách đạt 94,4%, cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của loại hình vận tải công cộng hiện đại trong dịp cao điểm lễ, Tết.

Ngay từ đầu tháng 2-2026, thực hiện chỉ đạo của UBND TPHCM, doanh nghiệp đã chủ động ban hành hàng loạt kế hoạch tăng cường an ninh, vệ sinh, điều tiết phân luồng tại các nhà ga, đặc biệt là 3 ga ngầm khu vực trung tâm. Thời gian vận hành được kéo dài từ 5 giờ đến 23 giờ mỗi ngày, tăng hơn 1 giờ so với thông lệ. Riêng đêm Giao thừa, 20 chuyến tàu được bổ sung trong khung giờ 0 giờ 30 đến 2 giờ sáng để phục vụ người dân xem pháo hoa, với 3.426 lượt khách đi tàu sau thời khắc chuyển giao năm mới.

Mùng 5 Tết Bính Ngọ, tuyến metro số 1 đạt đỉnh với lượng khách 96.320 lượt

Số liệu vận hành cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt theo nhịp sinh hoạt Tết. Ngày 29 Tết (16-2), sản lượng đạt 50.217 lượt khách, mức thấp nhất kỳ nghỉ, tương ứng 89,9% kế hoạch, phù hợp bối cảnh người dân đã về quê hoặc ở nhà chuẩn bị đón Tết. Từ mùng 1, nhu cầu tăng mạnh. Ngày 17-2 (mùng 1 Tết) ghi nhận 79.649 lượt khách, đạt 131,5% kế hoạch. Các ngày mùng 2 đến mùng 5 tiếp tục duy trì đà tăng, trong đó mùng 5 Tết đạt đỉnh 96.320 lượt khách. Đến mùng 6, khi kỳ nghỉ khép lại, sản lượng giảm còn 66.215 lượt.

Đáng chú ý, thanh toán không tiền mặt tiếp tục chiếm ưu thế, chiếm khoảng 71,8% tổng lượt khách; thanh toán tiền mặt chiếm 23,2%; còn lại 5% hành khách sử dụng căn cước công dân. Tỉ lệ này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong thói quen sử dụng dịch vụ công cộng của người dân đô thị.