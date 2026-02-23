Hơn nửa triệu lượt khách đi metro Bến Thành - Suối Tiên dịp Tết Bính Ngọ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hơn nửa triệu lượt khách đi metro Bến Thành - Suối Tiên dịp Tết Bính Ngọ

Ngọc Quý

(NLĐO) - Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 (HURC 1) cho biết metro số 1 phục vụ 571.528 lượt khách dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 (HURC 1) vừa công bố báo cáo tổng kết tình hình hoạt động phục vụ hành khách trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ghi nhận hơn nửa triệu lượt khách đi lại trên tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên trong 7 ngày cao điểm, với toàn bộ chuyến tàu vận hành an toàn, đúng kế hoạch và nhiều thời điểm vượt sản lượng dự kiến.

Hơn nửa triệu lượt khách đi metro Bến Thành - Suối Tiên dịp Tết Bính Ngọ - Ảnh 1.

Trong 7 ngày cao điểm từ 16 đến 22-2-2026 tuyến metro số 1 đã phục vụ hơn 570.000 hành khách

Trong 7 ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ 16 đến 22-2-2026), tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên do Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 vận hành đã phục vụ 571.528 lượt hành khách với 1.801 chuyến tàu, đạt 100% kế hoạch và vượt 42% sản lượng dự kiến. So với cùng kỳ năm 2025, số chuyến tăng 39%, còn sản lượng hành khách đạt 94,4%, cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của loại hình vận tải công cộng hiện đại trong dịp cao điểm lễ, Tết.

Ngay từ đầu tháng 2-2026, thực hiện chỉ đạo của UBND TPHCM, doanh nghiệp đã chủ động ban hành hàng loạt kế hoạch tăng cường an ninh, vệ sinh, điều tiết phân luồng tại các nhà ga, đặc biệt là 3 ga ngầm khu vực trung tâm. Thời gian vận hành được kéo dài từ 5 giờ đến 23 giờ mỗi ngày, tăng hơn 1 giờ so với thông lệ. Riêng đêm Giao thừa, 20 chuyến tàu được bổ sung trong khung giờ 0 giờ 30 đến 2 giờ sáng để phục vụ người dân xem pháo hoa, với 3.426 lượt khách đi tàu sau thời khắc chuyển giao năm mới.

Hơn nửa triệu lượt khách đi metro Bến Thành - Suối Tiên dịp Tết Bính Ngọ - Ảnh 2.

Mùng 5 Tết Bính Ngọ, tuyến metro số 1 đạt đỉnh với lượng khách 96.320 lượt

Số liệu vận hành cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt theo nhịp sinh hoạt Tết. Ngày 29 Tết (16-2), sản lượng đạt 50.217 lượt khách, mức thấp nhất kỳ nghỉ, tương ứng 89,9% kế hoạch, phù hợp bối cảnh người dân đã về quê hoặc ở nhà chuẩn bị đón Tết. Từ mùng 1, nhu cầu tăng mạnh. Ngày 17-2 (mùng 1 Tết) ghi nhận 79.649 lượt khách, đạt 131,5% kế hoạch. Các ngày mùng 2 đến mùng 5 tiếp tục duy trì đà tăng, trong đó mùng 5 Tết đạt đỉnh 96.320 lượt khách. Đến mùng 6, khi kỳ nghỉ khép lại, sản lượng giảm còn 66.215 lượt.

Đáng chú ý, thanh toán không tiền mặt tiếp tục chiếm ưu thế, chiếm khoảng 71,8% tổng lượt khách; thanh toán tiền mặt chiếm 23,2%; còn lại 5% hành khách sử dụng căn cước công dân. Tỉ lệ này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong thói quen sử dụng dịch vụ công cộng của người dân đô thị.

Thực hiện đúng biểu đồ, vận hành ổn định

Cùng với vận hành ổn định, công tác đảm bảo an ninh trật tự được siết chặt. Doanh nghiệp phối hợp lực lượng chức năng, trong đó có Phòng Cảnh sát cơ động (PK02) và Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) – Công an TPHCM, tăng cường tuần tra tại các ga trung tâm, đặc biệt trong khung giờ đêm Giao thừa. Các nhà thầu được yêu cầu trực xuyên Tết để kịp thời xử lý sự cố kỹ thuật, bảo đảm hệ thống vận hành liên tục, an toàn.

Không chỉ là phương tiện di chuyển, metro số 1 còn trở thành điểm đến trải nghiệm trong những ngày đầu xuân. Nhiều hành khách lựa chọn tàu điện để đến các địa điểm trung tâm như Chợ Bến Thành, Đường hoa Nguyễn Huệ hay khu vực Ba Son, đồng thời kết nối thuận tiện đến Khu du lịch Suối Tiên. Việc hỗ trợ 100% giá vé trong 2 ngày 16 và 17-2 càng tạo hiệu ứng tích cực, góp phần lan tỏa hình ảnh giao thông công cộng văn minh, thân thiện.

Theo đánh giá của doanh nghiệp, nhu cầu đi lại thấp vào 29 Tết, tăng mạnh từ mùng 1 và đạt đỉnh vào giữa kỳ nghỉ là quy luật phù hợp với tập quán sinh hoạt của người dân. Toàn bộ 1.801 chuyến tàu đều thực hiện đúng biểu đồ, không xảy ra sự cố nghiêm trọng hay điểm nóng về an ninh trật tự trong suốt kỳ nghỉ.

Tin liên quan

Hanoi Metro miễn phí vé cho hành khách trong 9 ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Hanoi Metro miễn phí vé cho hành khách trong 9 ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

(NLĐO) - Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) sẽ phục vụ miễn phí hành khách

Kế hoạch đi lại xe buýt, metro dịp Tết Bính Ngọ 2026 tại TPHCM

(NLĐO) - Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM công bố kế hoạch vận tải Tết Bính Ngọ 2026, tăng cường metro, điều chỉnh xe buýt.

Đồng Nai thực hiện metro nối Bến Thành với sân bay Long Thành, vốn hơn 60.000 tỉ đồng

(NLĐO) - Dự án đầu tư xây dựng kéo dài tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên đến sân bay Long Thành có tổng chiều dài tuyến khoảng 41,4 km.

metro số 1 đường sắt đô thị Tết nguyên đán Metro TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo