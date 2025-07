Hồng Đào hết lời khen "con trai" Tuấn Trần

Buổi giao lưu, giới thiệu phim "Mang mẹ đi bỏ" diễn ra vào chiều 1-7 tại TP HCM. Sự kiện quy tụ dàn diễn viên phim: Hồng Đào, Tuấn Trần, Juliet Bảo Ngọc, Lâm Vỹ Dạ, Hải Triều, Vinh Râu cùng đạo diễn Hàn Quốc Mo Hong-jin, nhà sản xuất Phan Gia Nhật Linh.

Nam diễn viên Jung Il-woo và diễn viên Quốc Khánh không tham gia vì bận. Tuy nhiên, Jung Il-woo có quay video clip gửi đến truyền thông Việt chia sẻ về vai diễn của mình và sự mong chờ sẽ gặp gỡ vào ngày ra mắt phim.

Diễn viên Hồng Đào và diễn viên Tuấn Trần vào vai hai mẹ con trong "Mang mẹ đi bỏ"

Ê-kíp phim

Dàn diễn viên cùng đạo diễn, nhà sản xuất tại buổi giao lưu

Chia sẻ với truyền thông về phim

Trong buổi giao lưu, diễn viên Hồng Đào - thủ vai bà Lê Thị Hạnh giai đoạn trung niên, bị mắc bệnh Alzheimer, chia sẻ về vai diễn cũng như bạn diễn Tuấn Trần (thủ vai Hoan, con trai bà Lê Thị Hạnh).

"Tôi có thói quen dù nhận vai lớn hay vai nhỏ cũng đều nghiên cứu kỹ. Tuấn Trần có thể nói là người thích học hỏi, quyết tâm làm bằng được. Tôi đặt cho Tuấn Trần biệt danh "Mr More" vì mỗi lần đạo diễn bảo dừng là lại "kêu lên more, more mẹ ơi". Con trai tôi rất có trách nhiệm, luôn muốn quay thêm lần nữa để có được cảnh tốt nhất.

Ngoài kia có rất nhiều người trẻ tài năng nhưng trong phim này, vai Hoan tôi nghĩ Tuấn Trần đã hoàn thành vai Hoan xuất sắc" - diễn viên Hồng Đào khen ngợi.

Nữ diễn viên kỳ cựu này cho biết đã đọc kịch bản "Mang mẹ đi bỏ" từ đầu đến cuối một mạch và rất thích. "Phim không có những cú twist hình thức nhưng trăn trở, mâu thuẫn, tiếng lòng, nội tâm nhân vật nặng nề. Tôi nghĩ vai diễn này là một trong những món quà tuyệt vời trong cuộc đời làm nghề của mình" - diễn viên Hồng Đào thổ lộ.

Diễn viên Tuấn Trần cũng tâm sự nếu ở phim "Mai", anh và diễn viên Hồng Đào lần đầu thể hiện vai mẹ con trên màn ảnh còn có một chút khó khăn ban đầu. Do cả hai lần đầu hợp tác nên cũng hơi e ngại, lịch sự với nhau. Đến phim này, cả hai đã có sự thấu hiểu và đặc biệt diễn xuất của diễn viên Hồng Đào vô cùng tốt đã tạo nhiều cảm xúc cho anh.

Diễn viên Hồng Đào dành nhiều lời khen cho Tuấn Trần cùng các diễn viên khác

Diễn viên Hồng Đào khen Tuấn Trần

Diễn viên Hồng Đào nói về quá trình nghiên cứu vai diễn, nỗ lực thể hiện vai diễn

Nhà sản xuất Phan Gia Nhật Linh cho biết tên gọi của phim có thể gây sốc cho mọi người nhưng là tên mà đạo diễn cũng như ê-kíp phim quyết định giữ sau nhiều bàn bạc, phân tích. Khi xem phim, mọi người sẽ hiểu rõ vì sao tác phẩm lại có tên này.