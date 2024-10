Hồng Đào hết lời khen ngợi Hoa hậu Thùy Tiên

(NLĐO) - Nghệ sĩ Đại Nghĩa, Cát Phượng… dành lời khen cho phim kinh dị "Quỷ cẩu" do Lưu Thành Luân đạo diễn, Võ Thanh Hòa sản xuất. Cả hai đều sợ hãi nhắm mắt, co chân do những phân cảnh ghê rợn trong phim.