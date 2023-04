Trong tập 8 của loạt phim "Beef", Hồng Đào xuất hiện vào đầu tập phim.

Cô vào vai Hanh Trinh Lau, mẹ của nhân vật Amy Lau do Ali Wong diễn. Trong cảnh quay, nhân vật Hồng Đào đóng nấu canh chua cho chồng Bruce Lau (Kevin Han Yee đóng) và con gái cùng ăn. Cả nhà vừa ăn vừa trò chuyện.

Amy Lau đã cắt đứt liên lạc với cha mẹ mình trong 2 năm do những bất hòa ngấm ngầm tồn tại trong gia đình nhiều năm trước. Hồng Đào thể hiện được nét diễn hài hước, dí dỏm nhưng duyên dáng của mình trong những phân cảnh cô xuất hiện.

Diễn viên Hồng Đào trong phim "Beef"

Dù chỉ là vai khách mời, diễn xuất không nhiều, Hồng Đào vẫn khiến nhiều cư dân mạng thích thú. Họ để lại nhiều bình luận, ngạc nhiên với món canh chua được giới thiệu trong phim.

"Beef" gồm 10 tập, xoay quanh cuộc sống của những người châu Á nhập cư tại Mỹ. Hai nhân vật chính trong phim gồm Amy Lau – người Mỹ gốc Trung Quốc và Danny Cho (Steven Yeun đóng) - người Mỹ gốc Hàn Quốc. Cả hai đụng độ trên đường và bắt đầu hiềm khích, trả đũa, gây gổ nhau. Trải qua nhiều biến cố, cả hai có cơ hội tâm sự rồi dần hiểu và hỗ trợ nhau. Cả Amy Lau và Danny Cho đều chịu những tổn thương, ẩn ức bắt nguồn từ gia đình và những kỳ vọng điển hình trong một gia đình châu Á.

Hãng A24 từng thành công tại Oscar 2023 với phim "Everything everywhere all at once" (tựa Việt: Cuộc chiến đa vũ trụ). Sau khi ra mắt ngày 6-4, phim "Beef" hiện đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng phim truyền hình ăn khách nhất Netflix toàn cầu, tính ở tuần thứ 15 của năm 2023 (từ 10-4 đến 16-4).