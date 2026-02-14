HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Hộp sọ làm lung lay thuyết "loài người bắt nguồn từ châu Phi"

Anh Thư

(NLĐO) - Lịch sử loài người có thể phải viết lại vì phát hiện của một người chăn cừu vào năm 1959.

Năm 1959, tại tỉnh Chalkidiki ở miền Bắc Hy Lạp, một người chăn cừu tình cờ phát hiện một lối vào hang động nhỏ hẹp khi lớp tuyết dày tan chảy.

Ông tập hợp một nhóm dân làng để giúp ông dọn sạch lối vào. Ngõ hẹp đó dẫn họ vào một hang động giàu nhũ đá và măng đá, với một hộp sọ người lơ lửng trên vách hang, bị một măng đá xuyên qua.

Giờ đây, gần 7 thập kỷ sau, hộp sọ trong hang Petralona - được đặt theo tên ngôi làng gần đó - đang chứng minh rằng chúng ta đã "lạc đường" với giả thuyết cho rằng loài người hiện đại bắt nguồn từ châu Phi, tức Thuyết nguồn gốc châu Phi.

Hộp sọ làm lung lay thuyết "loài người bắt nguồn từ châu Phi" - Ảnh 1.

Hộp sọ làm lung lay giả thuyết về sự tiến hóa của loài người và hang động nơi nó được khai quật - Ảnh: ANCIENT ORIGINS

Có nhiều nỗ lực nhằm xác định niên đại của hộp sọ này.

Mới đây, giáo sư CG Nicholas Mascie-Taylor từ Đại học Cambridge (Anh) đã đại diện cho Hiệp hội Nhân chủng học Châu Âu gửi thư cho Bộ Văn hóa Hy Lạp khẳng định niên đại chính xác của hộp sọ là 700.000 năm chứ không phải 300.000 năm, dựa theo các bằng chứng mới.

Bên cạnh đó, có một rắc rối khác: Hộp sọ này thuộc về loài nào.

Các nhà khoa học chia làm nhiều phe: Có nhóm khẳng định đó là tổ tiên trực tiếp của Homo sapiens - tức loài chúng ta - vì hộp sọ này mang quá nhiều đặc điểm giống người châu Âu hiện đại; có nhóm khác tin rằng đó là sọ người Neanderthals, có nhóm chỉ ra rằng họ có thể là Homo erectus.

Đó là 2 loài người "anh em" với chúng ta, cùng thuộc chi Homo (chi Người).

Các nhà khoa học có xu hướng nghiêng về giả thuyết về loài tiền thân của Homo sapiens, dựa trên các đặc điểm châu Âu rõ rệt của hộp sọ.

Nhưng nếu điều đó đúng và giáo sư Mascie-Taylor cũng đúng, thì sự hiện diện của loài tiền thân Homo sapiens ở châu Âu 700.000 năm trước cho thấy dường như chúng ta tiến hóa ngay trên lục địa Âu - Á.

Điều này sẽ trực tiếp bác bỏ giả thuyết cho rằng Homo sapiens chỉ mới di cư từ châu Phi vài chục ngàn năm trước.

Có lẽ chúng ta vẫn phải chờ những nghiên cứu tiếp theo về hộp sọ này cũng như các bằng chứng khảo cổ khác quanh khu vực để đi đến câu trả lời cuối cùng.

Đông Nam Á xuất hiện thêm một loài người bí ẩn?

Đông Nam Á xuất hiện thêm một loài người bí ẩn?

(NLĐO) - Loài người Homo sapiens sinh sống trên đảo Sulawesi - Indonesia hàng chục ngàn năm trước dường như có bạn đồng hành "giấu mặt".

Tổ tiên loài người hiện đại vừa xuất hiện ở Casablanca?

(NLĐO) - Hóa thạch gần 800.000 năm tuổi vừa được tìm thấy ở Morocco đã cung cấp bằng chứng mới về nguồn gốc sâu xa của loài người hiện đại Homo sapiens.

Anh công bố phát hiện “làm thay đổi lịch sử tiến hóa loài người”

(NLĐO) - Những thứ vừa lộ diện từ lớp đất cổ ở Anh cho thấy một loài khác đã tạo ra lửa trước khi loài người hiện đại xuất hiện tận 100.000 năm.

