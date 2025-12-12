HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Khoa học

Anh công bố phát hiện "làm thay đổi lịch sử tiến hóa loài người"

Anh Thư

(NLĐO) - Những thứ vừa lộ diện từ lớp đất cổ ở Anh cho thấy một loài khác đã tạo ra lửa trước khi loài người hiện đại xuất hiện tận 100.000 năm.

Theo Sci-News, một cuộc khai quật ở làng Barnham, hạt Suffolk - Anh đã phơi bài lớp trầm tích bị nung nóng có niên đại 400.000 năm, một chiếc rìu đá lửa bị nứt vỡ và 2 mảnh pyrite. Phát hiện này cho thấy loài người đã tạo ra lửa sớm hơn khoảng 350.000 năm so với những gì chúng ta từng nghĩ.

Anh công bố phát hiện làm thay đổi lịch sử tiến hóa loài người - Ảnh 1.

Một loài người cổ sống ở Anh tận 400.000 năm trước đã tạo ra lửa - Ảnh minh họa: BẢO TÀNG ANH

Khả năng tạo ra và duy trì lửa đánh dấu một thời điểm quan trọng trong lịch sử tiến hóa loài người.

Lửa cung cấp hơi ấm, bảo vệ khỏi thú săn mồi và cho phép nấu ăn, từ đó mở rộng phạm vi thực phẩm có thể tiêu thụ, giúp con người mở rộng quần thể và tăng khả năng sinh tồn trong các điều kiện bất lợi.

Dấu vết của lửa tại các địa điểm có người sinh sống có niên đại lâu nhất lên tới 1 triệu năm, nhưng bằng chứng về việc chủ động tạo ra lửa cổ xưa nhất từng được biết trước đây chỉ có niên đại 50.000 năm.

Đó là một di chỉ của người Neanderthal ở Pháp, một loài người cùng chi Homo (chi Người) với Homo sapiens chúng ta. Homo sapiens cũng được cho là đã biết tạo ra lửa gần như cùng thời điểm, thậm chí là sớm hơn.

Nhưng phát hiện 400.000 năm tuổi tại Anh đã tước bỏ triệt để hy vọng loài của chúng ta đã phát minh ra lửa. Homo sapiens ra đời mới chỉ hơn 300.000 năm trước.

Trong số những thứ được phát hiện, 2 mảnh khoáng chất pyrite được chú ý hơn cả. Đó là khoáng vật sắt (II) disunfide - FeS2 - màu vàng đồng ánh kim. Người tiền sử thường dùng đá lửa và pyrite đánh mạnh vào nhau để tạo ra tia lửa.

Thú vị hơn, loại khoáng chất này rất hiếm ở khu vực nó được phát hiện. Các nhà nghiên cứu đưa ra giả thuyết rằng pyrite đã được thu thập ở nơi khác và giữ như vật tùy thân, dùng để tạo ra lửa trong những chuyến đi săn hoặc đem về nơi cư trú.

“Những người tạo ra lửa ở Barnham cách đây 400.000 năm có lẽ là người Neanderthal sơ khai, dựa trên hình thái của các hóa thạch cùng niên đại từ Swanscombe, Kent và Atapuerca ở Tây Ban Nha, thậm chí còn lưu giữ DNA của người Neanderthal sơ khai" - giáo sư Chris Stringer, nhà cổ nhân học từ Bảo tàng Lịch sử tự nhiên London (Anh), đồng tác giả, cho biết.

Trong khi đó, cuộc nghiên cứu được dẫn đầu bởi giáo sư Nick Ashton, một nhà khảo cổ học thuộc Bảo tàng Anh và Viện Khảo cổ học University College London (UCL - Anh), cũng là tác giả chính của bài công bố trên tạp chí khoa học Nature.




