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Giáo dục

Hợp tác giáo dục là trụ cột quan trọng trong quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Yến Anh

(NLĐO) - Việt Nam hiện là một trong những nước tiếp nhận lưu học sinh Lào lớn nhất. Khoảng 14.000 lưu học sinh Lào đang học tập, nghiên cứu tại Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Hoàng Minh Sơn và Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào Thongsalith Mangnomek đã trao Bản ghi nhớ về hợp tác triển khai dạy tiếng Lào tại Việt Nam, tăng cường dạy tiếng Việt tại Lào và tiếp nhận học sinh Lào sang học tại các trường phổ thông nội trú tại Việt Nam.

Hợp tác giáo dục tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào - Ảnh 1.

Hợp tác giáo dục tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào

Việc trao Bản ghi nhớ là dấu mốc quan trọng trong hợp tác giáo dục và đào tạo giữa hai nước, góp phần cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao giữa Lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Lào; đồng thời tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án "Nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác Việt Nam - Lào trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021 - 2030".

Theo nội dung Bản ghi nhớ, hai bên sẽ tăng cường phối hợp triển khai dạy tiếng Lào tại Việt Nam; mở rộng và nâng cao chất lượng dạy tiếng Việt tại Lào; thúc đẩy đào tạo, bồi dưỡng giáo viên; xây dựng, biên soạn chương trình, giáo trình và học liệu phục vụ giảng dạy ngôn ngữ của hai nước.

Hai bên cũng thống nhất thúc đẩy hợp tác tiếp nhận học sinh Lào sang học tại các trường phổ thông nội trú và trường phổ thông dân tộc nội trú tại các tỉnh biên giới của Việt Nam; qua đó góp phần đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường giao lưu nhân dân và vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Thời gian qua, hợp tác giáo dục và đào tạo tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương Việt Nam - Lào. Việt Nam hiện là một trong những nước tiếp nhận lưu học sinh Lào lớn nhất, với khoảng 14.000 lưu học sinh Lào đang học tập, nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục và đào tạo của Việt Nam.

Hai Bộ trưởng khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của mỗi nước và góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

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Lào giáo dục bản ghi nhớ
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