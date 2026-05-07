Hợp tác kinh tế Việt Nam - Ấn Độ chuyển sang chất lượng và chiều sâu

Nhận lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ từ ngày 5 đến 7-5-2026. Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Bùi Trung Thướng, Tham tán Thương mại, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ, nhấn mạnh về cơ hội hợp tác giữa hai quốc gia trong thời gian tới.



Ông Bùi Trung Thướng, Tham tán Thương mại, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ

- Phóng viên: Nhân chuyến thăm Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tham tán có thể chia sẻ về những kết quả nổi bật trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ thời gian qua?

+ Tham tán Bùi Trung Thướng: Quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại Việt Nam - Ấn Độ trong thời gian qua ghi nhận những bước phát triển rõ nét, trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện. Kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng nhanh và tương đối ổn định, tăng gần ba lần trong giai đoạn 2016–2025 (từ 5,43 tỉ USD năm 2016 lên 16,46 tỉ USD năm 2025, và tiếp tục duy trì đà tăng khi trong 3 tháng đầu năm 2026 đạt 4,8 tỉ USD, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước), cho thấy dư địa hợp tác còn rất lớn.



Cơ cấu thương mại ngày càng mang tính bổ trợ, hạn chế cạnh tranh trực tiếp, đồng thời mở rộng sang nhiều lĩnh vực mới.

Bên cạnh đó, hợp tác đầu tư và kết nối doanh nghiệp có bước tiến tích cực, với sự tham gia của nhiều tập đoàn lớn và sự gia tăng hiện diện của doanh nghiệp hai nước. Các lĩnh vực hỗ trợ như logistics, hàng không, du lịch cũng phát triển mạnh, góp phần tăng cường kết nối thị trường.

Đáng chú ý, hợp tác đã bắt đầu mở rộng sang các lĩnh vực mới như công nghệ thông tin, dịch vụ số và đổi mới sáng tạo, phù hợp với xu hướng phát triển của cả hai nền kinh tế. Nhìn chung, quan hệ song phương đang chuyển từ mở rộng quy mô sang nâng cao chất lượng và chiều sâu hợp tác.

- Triển vọng hợp tác giữa Việt Nam - Ấn Độ trong thời gian tới là gì, thưa ông? Vai trò của Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ trong việc biến những triển vọng thành cơ hội thực tế?

+ Triển vọng hợp tác Việt Nam - Ấn Độ trong giai đoạn tới được đánh giá rất tích cực khi hai nền kinh tế có tính bổ trợ cao và cùng hướng tới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển xanh. Các lĩnh vực có khả năng tạo đột phá bao gồm công nghệ thông tin, kinh tế số, công nghiệp chế biến – chế tạo gắn với chuỗi cung ứng, năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao.

Ấn Độ có thế mạnh về công nghệ, phần mềm và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, trong khi Việt Nam có lợi thế về sản xuất, hội nhập và thị trường năng động. Sự kết hợp này tạo điều kiện hình thành các mô hình hợp tác mới như trung tâm R&D, chuyển đổi số doanh nghiệp và liên kết chuỗi cung ứng khu vực. Nếu được khai thác hiệu quả, kim ngạch thương mại song phương có thể sớm đạt 20 tỉ USD.

Trong bối cảnh đó, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ đóng vai trò cầu nối then chốt, tập trung vào xúc tiến thương mại thực chất, tổ chức kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ tham gia hội chợ, diễn đàn và các hoạt động B2B quy mô lớn. Thương vụ cung cấp thông tin thị trường, tư vấn pháp lý, hỗ trợ xác minh đối tác và đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án, qua đó chuyển hóa tiềm năng hợp tác thành các cơ hội kinh doanh cụ thể.

- Triển vọng hợp tác giữa TPHCM với một số lĩnh vực tiềm năng, cũng như với các địa phương của Ấn Độ?

+ TPHCM với vai trò là đầu tàu kinh tế của Việt Nam có nhiều tiềm năng hợp tác với các trung tâm kinh tế lớn của Ấn Độ như bang Maharashtra, Karnataka hay Tamil Nadu - những địa phương có thế mạnh về công nghiệp, dịch vụ và công nghệ. Các lĩnh vực hợp tác trọng tâm gồm công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo, logistics, thương mại điện tử, công nghiệp chế biến và dịch vụ tài chính.

Đặc biệt, hợp tác trong lĩnh vực công nghệ và khởi nghiệp được đánh giá có nhiều dư địa khi TPHCM đang thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, trong khi các đô thị lớn của Ấn Độ là trung tâm công nghệ hàng đầu khu vực.

Bên cạnh đó, hai bên có thể tăng cường kết nối trong đào tạo nguồn nhân lực, phát triển đô thị thông minh và hợp tác du lịch - dịch vụ.

Với sự hỗ trợ tích cực từ các cơ quan xúc tiến và mạng lưới Thương vụ, hợp tác cấp địa phương - địa phương được kỳ vọng sẽ trở thành động lực mới, góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế Việt Nam - Ấn Độ phát triển thực chất và bền vững hơn trong thời gian tới.