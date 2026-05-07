HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Việt Nam - Ấn Độ: Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường

DƯƠNG NGỌC

Thủ tướng Narendra Modi khẳng định Ấn Độ luôn coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách "Hành động hướng Đông"

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Narendra Modi nhất trí nâng tầm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ lên "Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường", mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ song phương.

Sáng 6-5, tại Phủ Tổng thống ở Thủ đô New Delhi (Ấn Độ), Tổng thống Droupadi Murmu và Thủ tướng Narendra Modi đồng chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiến hành hội đàm với Thủ tướng Narendra Modi.

Nâng tầm quan hệ

Thủ tướng Narendra Modi nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ; chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được Quốc hội Việt Nam khóa XVI tín nhiệm bầu giữ cương vị Chủ tịch nước.

Chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu, thắm tình hữu nghị của Tổng thống Droupadi Murmu, Thủ tướng Narendra Modi, Chính phủ và nhân dân Ấn Độ dành cho cá nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác Chiến lược toàn diện với Ấn Độ; coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu phát triển to lớn của Ấn Độ; đồng thời đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Thủ tướng Narendra Modi và Chính phủ liên minh do Đảng Nhân dân Ấn Độ dẫn đầu đã đưa Ấn Độ vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới và một trong những trung tâm khoa học - công nghệ hàng đầu; bày tỏ tin tưởng Ấn Độ sẽ thực hiện thành công mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2047, có vai trò và vị thế quốc tế ngày càng cao.

Thủ tướng Narendra Modi khẳng định Ấn Độ luôn coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách "Hành động hướng Đông". Hai nước chia sẻ những giá trị, tầm nhìn và khát vọng chung về độc lập, tự chủ, xây dựng trật tự thế giới trên nền tảng luật pháp quốc tế; là nền tảng để đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau, cùng đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Việt Nam - Ấn Độ: Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: TTXVN

Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển vượt bậc trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước sau 10 năm thiết lập khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện. Trong đó, tin cậy chính trị ngày càng được củng cố; hợp tác quốc phòng - an ninh sâu rộng, trở thành trụ cột chiến lược; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục phát triển, kim ngạch song phương tăng đều mỗi năm, đạt hơn 16,4 tỉ USD năm 2025; giao lưu văn hóa, kết nối nhân dân tiếp tục là điểm sáng, ngày càng nhiều khách du lịch nước này chọn nước kia làm điểm đến, nhờ có gần 90 chuyến bay thẳng kết nối hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh hai nước vẫn còn rất nhiều tiềm năng và lợi thế to lớn để mở rộng hợp tác, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, doanh nghiệp hai nước và đề nghị hai bên tiếp tục tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp hai bên cần mở rộng hiện diện tại thị trường của nhau.

Trên cơ sở đó, hai bên nhất trí nâng tầm quan hệ lên "Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường" trên tinh thần "Chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất", mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ song phương.

Động lực cho giai đoạn phát triển mới

Để cụ thể hóa mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường, hai nhà lãnh đạo đã thống nhất những định hướng chiến lược nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa các mặt hợp tác.

Theo đó, hai bên khẳng định tăng cường mạnh mẽ sự tin cậy chính trị trên cơ sở tương đồng về tầm nhìn, làm nền tảng cốt lõi và định hướng quan hệ song phương. Hai bên nhất trí duy trì trao đổi đoàn cấp cao và tiếp xúc thường xuyên; phát huy hơn nữa hiệu quả các cơ chế hợp tác, trong đó có Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam - Ấn Độ.

Hai bên nhấn mạnh vai trò trụ cột quan trọng của hợp tác quốc phòng - an ninh và khẳng định mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh, an ninh hàng hải, an ninh mạng, trao đổi thông tin và chống khủng bố. Phía Ấn Độ cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo, huấn luyện và nâng cao năng lực quốc phòng - an ninh.

Trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, hai nhà lãnh đạo nhất trí tạo đột phá, gia tăng tính bổ trợ lẫn nhau theo phương châm cùng thắng, đôi bên cùng có lợi, nhất là trong tăng cường liên kết chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu. Hai bên phấn đấu đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 25 tỉ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững; tháo gỡ rào cản thương mại để tạo thuận lợi cho hàng hóa của nhau vào thị trường mỗi nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng gia tăng nhập khẩu từ Ấn Độ để đa dạng hóa đầu vào cho sản xuất; đề nghị Ấn Độ xem xét từng bước gỡ bỏ các quy định liên quan đến tiêu chuẩn của Cơ quan Tiêu chuẩn Ấn Độ (BIS) với hàng hóa Việt Nam.

Hai bên khuyến khích thúc đẩy đầu tư hai chiều theo hướng chất lượng cao; tạo điều kiện thuận lợi để các tập đoàn lớn của nước này đầu tư vào nước kia với các dự án quy mô lớn, mang tính biểu tượng, nhất là trong các lĩnh vực như hạ tầng, năng lượng tái tạo, dược phẩm, công nghệ cao...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Narendra Modi cũng nhất trí lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực cho giai đoạn phát triển mới của quan hệ. Hai bên nhất trí mở rộng và thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ lõi như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, 6G, y tế, hợp tác khai thác, chế biến khoáng sản thiết yếu, năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình; thúc đẩy hình thành hệ sinh thái hợp tác giữa các doanh nghiệp công nghệ hai nước, hướng tới thành lập các liên doanh, trung tâm nghiên cứu phát triển, trung tâm đổi mới sáng tạo chung.

Hai bên cũng nhất trí củng cố nền tảng xã hội của quan hệ thông qua việc tăng cường hợp tác văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân; phát huy các giá trị tương đồng về văn hóa, lịch sử và tôn giáo; thúc đẩy kết nối hàng không, logistics và hợp tác giữa các địa phương, trung tâm kinh tế, công nghệ của hai nước.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên hợp quốc, ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt. 

Cùng ngày 6-5, hai bên ra "Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường giữa CHXHCN Việt Nam và CH Ấn Độ". Tuyên bố chung gồm 52 điểm, khái quát những kết quả toàn diện của chuyến thăm, đặc biệt các nội dung hợp tác trong các lĩnh vực chính trị; kinh tế, thương mại và đầu tư; y tế; quốc phòng và an ninh; hàng hải; khoa học - công nghệ (bao gồm các công nghệ then chốt và công nghệ mới nổi); hợp tác phát triển; hợp tác văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân; hợp tác khu vực và quốc tế.

Trong đó, về hợp tác quốc phòng và an ninh, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác và mở rộng các hoạt động trong các lĩnh vực quốc phòng truyền thống và mới nổi, thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng, tăng cường an ninh và an toàn hàng hải. Hai bên nhất trí tăng cường mua sắm quốc phòng giữa hai nước.

Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến và dự chiêu đãi của Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu; tiếp Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ, Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ.

Trao 13 văn kiện quan trọng

Sau hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Narendra Modi chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành của hai nước.

Việt Nam - Ấn Độ: Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Ảnh: TTXVN

Trong 13 văn kiện hợp tác được trao có Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Điện tử và Công nghệ thông tin Ấn Độ về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ số; Biên bản ghi nhớ giữa Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế Việt Nam và Tổ chức Kiểm soát Tiêu chuẩn Thuốc Trung ương, Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình Ấn Độ về hợp tác trong lĩnh vực quản lý sản phẩm dược phẩm; Chương trình hợp tác văn hóa Việt Nam - Ấn Độ giai đoạn 2026-2030; Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Du lịch Ấn Độ về hợp tác du lịch; Biên bản ghi nhớ về việc thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa TP HCM và Chính quyền TP Mumbai; Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Kiểm toán nhà nước Việt Nam và Cơ quan Tổng Kiểm toán và Kiểm soát Ấn Độ về hợp tác trong lĩnh vực kiểm toán công; Biên bản ghi nhớ giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng dự trữ Ấn Độ về hợp tác trong lĩnh vực hệ thống thanh toán và đổi mới thanh toán số; Biên bản Ghi nhớ giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Việt Nam) và Đại học Nalanda (Ấn Độ)…


Tin liên quan

Chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược

Chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược

Việc phát triển các kết nối về hạ tầng, logistics, số hóa và chuỗi giá trị là một mắt xích quan trọng trong gia tăng kết nối giữa hai nước

Nâng tầm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ lên “Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường”

(NLĐO) - Việt Nam và Ấn Độ nâng tầm quan hệ lên "Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường" trên tinh thần Chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất.

việt nam - ấn độ Đối tác chiến lược toàn diện Tổng Bí thư
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo