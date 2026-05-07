Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Narendra Modi nhất trí nâng tầm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ lên "Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường", mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ song phương.

Sáng 6-5, tại Phủ Tổng thống ở Thủ đô New Delhi (Ấn Độ), Tổng thống Droupadi Murmu và Thủ tướng Narendra Modi đồng chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiến hành hội đàm với Thủ tướng Narendra Modi.

Nâng tầm quan hệ

Thủ tướng Narendra Modi nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ; chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được Quốc hội Việt Nam khóa XVI tín nhiệm bầu giữ cương vị Chủ tịch nước.

Chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu, thắm tình hữu nghị của Tổng thống Droupadi Murmu, Thủ tướng Narendra Modi, Chính phủ và nhân dân Ấn Độ dành cho cá nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác Chiến lược toàn diện với Ấn Độ; coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu phát triển to lớn của Ấn Độ; đồng thời đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Thủ tướng Narendra Modi và Chính phủ liên minh do Đảng Nhân dân Ấn Độ dẫn đầu đã đưa Ấn Độ vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới và một trong những trung tâm khoa học - công nghệ hàng đầu; bày tỏ tin tưởng Ấn Độ sẽ thực hiện thành công mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2047, có vai trò và vị thế quốc tế ngày càng cao.

Thủ tướng Narendra Modi khẳng định Ấn Độ luôn coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách "Hành động hướng Đông". Hai nước chia sẻ những giá trị, tầm nhìn và khát vọng chung về độc lập, tự chủ, xây dựng trật tự thế giới trên nền tảng luật pháp quốc tế; là nền tảng để đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau, cùng đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: TTXVN

Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển vượt bậc trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước sau 10 năm thiết lập khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện. Trong đó, tin cậy chính trị ngày càng được củng cố; hợp tác quốc phòng - an ninh sâu rộng, trở thành trụ cột chiến lược; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục phát triển, kim ngạch song phương tăng đều mỗi năm, đạt hơn 16,4 tỉ USD năm 2025; giao lưu văn hóa, kết nối nhân dân tiếp tục là điểm sáng, ngày càng nhiều khách du lịch nước này chọn nước kia làm điểm đến, nhờ có gần 90 chuyến bay thẳng kết nối hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh hai nước vẫn còn rất nhiều tiềm năng và lợi thế to lớn để mở rộng hợp tác, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, doanh nghiệp hai nước và đề nghị hai bên tiếp tục tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp hai bên cần mở rộng hiện diện tại thị trường của nhau.

Trên cơ sở đó, hai bên nhất trí nâng tầm quan hệ lên "Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường" trên tinh thần "Chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất", mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ song phương.

Động lực cho giai đoạn phát triển mới

Để cụ thể hóa mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường, hai nhà lãnh đạo đã thống nhất những định hướng chiến lược nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa các mặt hợp tác.

Theo đó, hai bên khẳng định tăng cường mạnh mẽ sự tin cậy chính trị trên cơ sở tương đồng về tầm nhìn, làm nền tảng cốt lõi và định hướng quan hệ song phương. Hai bên nhất trí duy trì trao đổi đoàn cấp cao và tiếp xúc thường xuyên; phát huy hơn nữa hiệu quả các cơ chế hợp tác, trong đó có Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam - Ấn Độ.

Hai bên nhấn mạnh vai trò trụ cột quan trọng của hợp tác quốc phòng - an ninh và khẳng định mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh, an ninh hàng hải, an ninh mạng, trao đổi thông tin và chống khủng bố. Phía Ấn Độ cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo, huấn luyện và nâng cao năng lực quốc phòng - an ninh.

Trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, hai nhà lãnh đạo nhất trí tạo đột phá, gia tăng tính bổ trợ lẫn nhau theo phương châm cùng thắng, đôi bên cùng có lợi, nhất là trong tăng cường liên kết chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu. Hai bên phấn đấu đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 25 tỉ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững; tháo gỡ rào cản thương mại để tạo thuận lợi cho hàng hóa của nhau vào thị trường mỗi nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng gia tăng nhập khẩu từ Ấn Độ để đa dạng hóa đầu vào cho sản xuất; đề nghị Ấn Độ xem xét từng bước gỡ bỏ các quy định liên quan đến tiêu chuẩn của Cơ quan Tiêu chuẩn Ấn Độ (BIS) với hàng hóa Việt Nam.

Hai bên khuyến khích thúc đẩy đầu tư hai chiều theo hướng chất lượng cao; tạo điều kiện thuận lợi để các tập đoàn lớn của nước này đầu tư vào nước kia với các dự án quy mô lớn, mang tính biểu tượng, nhất là trong các lĩnh vực như hạ tầng, năng lượng tái tạo, dược phẩm, công nghệ cao...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Narendra Modi cũng nhất trí lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực cho giai đoạn phát triển mới của quan hệ. Hai bên nhất trí mở rộng và thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ lõi như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, 6G, y tế, hợp tác khai thác, chế biến khoáng sản thiết yếu, năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình; thúc đẩy hình thành hệ sinh thái hợp tác giữa các doanh nghiệp công nghệ hai nước, hướng tới thành lập các liên doanh, trung tâm nghiên cứu phát triển, trung tâm đổi mới sáng tạo chung.

Hai bên cũng nhất trí củng cố nền tảng xã hội của quan hệ thông qua việc tăng cường hợp tác văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân; phát huy các giá trị tương đồng về văn hóa, lịch sử và tôn giáo; thúc đẩy kết nối hàng không, logistics và hợp tác giữa các địa phương, trung tâm kinh tế, công nghệ của hai nước.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên hợp quốc, ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.

Cùng ngày 6-5, hai bên ra "Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường giữa CHXHCN Việt Nam và CH Ấn Độ". Tuyên bố chung gồm 52 điểm, khái quát những kết quả toàn diện của chuyến thăm, đặc biệt các nội dung hợp tác trong các lĩnh vực chính trị; kinh tế, thương mại và đầu tư; y tế; quốc phòng và an ninh; hàng hải; khoa học - công nghệ (bao gồm các công nghệ then chốt và công nghệ mới nổi); hợp tác phát triển; hợp tác văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân; hợp tác khu vực và quốc tế. Trong đó, về hợp tác quốc phòng và an ninh, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác và mở rộng các hoạt động trong các lĩnh vực quốc phòng truyền thống và mới nổi, thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng, tăng cường an ninh và an toàn hàng hải. Hai bên nhất trí tăng cường mua sắm quốc phòng giữa hai nước. Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến và dự chiêu đãi của Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu; tiếp Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ, Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ.

Trao 13 văn kiện quan trọng Sau hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Narendra Modi chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành của hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Ảnh: TTXVN Trong 13 văn kiện hợp tác được trao có Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Điện tử và Công nghệ thông tin Ấn Độ về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ số; Biên bản ghi nhớ giữa Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế Việt Nam và Tổ chức Kiểm soát Tiêu chuẩn Thuốc Trung ương, Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình Ấn Độ về hợp tác trong lĩnh vực quản lý sản phẩm dược phẩm; Chương trình hợp tác văn hóa Việt Nam - Ấn Độ giai đoạn 2026-2030; Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Du lịch Ấn Độ về hợp tác du lịch; Biên bản ghi nhớ về việc thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa TP HCM và Chính quyền TP Mumbai; Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Kiểm toán nhà nước Việt Nam và Cơ quan Tổng Kiểm toán và Kiểm soát Ấn Độ về hợp tác trong lĩnh vực kiểm toán công; Biên bản ghi nhớ giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng dự trữ Ấn Độ về hợp tác trong lĩnh vực hệ thống thanh toán và đổi mới thanh toán số; Biên bản Ghi nhớ giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Việt Nam) và Đại học Nalanda (Ấn Độ)…



