Hợp tác Việt Nam - Trung Quốc: Xác lập tầm cao mới

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân, ngày 14-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14 đến 17-4.

Kết nối toàn diện, sâu rộng

Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh.

Hai bên cùng chia sẻ về tình hình mỗi đảng, mỗi nước, đặc biệt kể từ Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc tổ chức thành công kỳ họp Lưỡng hội năm 2026, thông qua Cương yếu Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ 15; thảo luận một số phương hướng nhằm hiện thực hóa nhận thức chung cấp cao, thúc đẩy quan hệ song phương trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu quan trọng về thực tiễn và lý luận mà Trung Quốc đạt được trong sự nghiệp cải cách mở cửa và hiện đại hóa đất nước.

Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung Quốc đầu tiên trên cương vị mới, thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam mong muốn thông qua chuyến thăm tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị, xác lập tầm cao mới của hợp tác song phương với kết nối toàn diện, sâu rộng hơn, cùng nhau hiện thực hóa mục tiêu phát triển của mỗi nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh.Ảnh: TTXVN

Tạo điểm sáng trong các lĩnh vực hợp tác mới

Để thực hiện mục tiêu trên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn hai bên thúc đẩy 3 kết nối về lý tưởng niềm tin, lợi ích phát triển và văn hóa, lòng dân.

Theo đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên duy trì thường xuyên tiếp xúc cấp cao, củng cố tin cậy chính trị, nâng cao hiệu quả hợp tác trên kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội - Nhân đại, Mặt trận - Chính hiệp; củng cố trụ cột hợp tác quốc phòng - an ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị hai nước, bên cạnh việc phát huy các lĩnh vực hợp tác truyền thống như thương mại, đầu tư, cùng nỗ lực tạo ra những điểm sáng trong các lĩnh vực mới như xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, nhất là đường sắt; đẩy mạnh hợp tác chuyển đổi số, công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), lượng tử, bán dẫn, giáo dục - đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị phát huy hơn nữa vai trò của Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc ủng hộ, khuyến khích các địa phương, các đoàn thể nhân dân hai nước nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có; tăng cường giao lưu, trao đổi, đẩy mạnh tuyên truyền về quan hệ hữu nghị Việt - Trung cũng như thành quả đổi mới, cải cách mở cửa của mỗi nước; cùng nhau nỗ lực kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng trên biển, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau và tình cảm hữu nghị giữa hai nước.

Chủ tịch Chính hiệp Vương Hộ Ninh khẳng định Trung Quốc luôn coi quan hệ với Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng; đánh giá cao những thành tựu đổi mới lý luận của Việt Nam, luôn ủng hộ Việt Nam xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội phù hợp với tình hình đất nước.

Nhất trí với những đề xuất hợp tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc đề nghị hai bên tăng cường hơn nữa kết nối chiến lược, nhất là ưu tiên đẩy nhanh kết nối cơ sở hạ tầng, phát triển trí tuệ nhân tạo, kinh tế số. Trung Quốc sẵn sàng mở rộng nhập khẩu hàng hóa, nhất là nông sản chất lượng cao của Việt Nam, khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng đầu tư, hợp tác cùng có lợi tại Việt Nam.

Chủ tịch Chính hiệp Vương Hộ Ninh cũng bày tỏ Chính hiệp Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng khuyến khích giao lưu giữa các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; mở rộng hợp tác giáo dục, y tế, giao lưu địa phương; cùng ủng hộ lẫn nhau tổ chức tốt các sự kiện đa phương, bao gồm Năm APEC 2026 tại Trung Quốc và Năm APEC 2027 tại Việt Nam.

Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc.

Đưa hợp tác khoa học - công nghệ thành trụ cột mới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm và phát biểu chính sách tại Đại học Thanh HoaẢnh: TTXVN Chiều 14-4, Bộ Giáo dục (Trung Quốc) phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo (Việt Nam) tổ chức Diễn đàn hợp tác giáo dục đại học, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam - Trung Quốc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến dự và phát biểu chính sách tại Đại học Thanh Hoa. Phát biểu trước giảng viên và sinh viên nhà trường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam luôn coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam. Trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn cần tiếp tục củng cố nền tảng chính trị và xã hội của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc ngày càng vững chắc hơn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cần tạo bước chuyển mạnh hơn trong hợp tác thực chất, đưa khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành điểm sáng mới, trụ cột mới của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong giai đoạn mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh cần làm sâu sắc hơn nữa kết nối hữu nghị giữa thanh niên hai nước; mong thế hệ trẻ Việt Nam và Trung Quốc cùng nhau sáng tạo, khởi nghiệp, giải những bài toán lớn của phát triển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng quan hệ Việt Nam - Trung Quốc nhất định sẽ tiếp tục phát triển tốt đẹp, lành mạnh, ổn định và bền vững lâu dài; mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước; đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Sau khi đến Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến tìm hiểu thực tế quy hoạch và khảo sát tại Khu mới Hùng An, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc). Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc Nghê Nhạc Phong đã tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đi khảo sát thực địa; giới thiệu bản đồ quy hoạch tổng thể khu khởi động và trao đổi kinh nghiệm xây dựng Khu mới Hùng An. Khu mới Hùng An, tỉnh Hà Bắc được thành lập tháng 4-2017. Trung Quốc coi đây là lựa chọn chiến lược quan trọng mang tính lịch sử của Trung ương Đảng, là khu mới có ý nghĩa toàn quốc tiếp sau Đặc khu Thâm Quyến, Quảng Đông và Khu mới Phố Đông, Thượng Hải. Việc thành lập Khu mới Hùng An nhằm tạo ra một trung tâm phát triển cho tam giác kinh tế Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc, là Khu kiểu mẫu về sáng tạo phát triển với các chức năng: Khu đô thị mới sinh thái và xanh, Khu tiên phong về lấy sáng tạo thúc đẩy phát triển, Khu kiểu mẫu về phát triển hài hòa, Khu đi đầu về mở cửa, phát triển. Sau 9 năm triển khai, Khu mới Hùng An đã chuyển từ giai đoạn "xây dựng cơ bản" sang "xây dựng chất lượng cao".



