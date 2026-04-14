Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Khu mới Hùng An của Trung Quốc

D.Ngọc - TTXVN

(NLĐO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến tìm hiểu thực tế quy hoạch và khảo sát tại Khu mới Hùng An (Hà Bắc, Trung Quốc).

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14 đến 17-4, ngày 14-4, sau khi đến sân bay quốc tế Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến tìm hiểu thực tế quy hoạch và khảo sát tại Khu mới Hùng An, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm khu vực xây dựng Khu mới Hùng An tại tỉnh Hà Bắc. Ảnh: TTXVN

Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc Nghê Nhạc Phong đã tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đi khảo sát thực địa; giới thiệu bản đồ quy hoạch tổng thể khu khởi động và trao đổi kinh nghiệm xây dựng Khu mới Hùng An.

Khu mới Hùng An, tỉnh Hà Bắc được thành lập tháng 4-2017. Trung Quốc coi đây là lựa chọn chiến lược quan trọng mang tính lịch sử của Trung ương Đảng, là khu mới có ý nghĩa toàn quốc tiếp sau Đặc khu Thâm Quyến, Quảng Đông và Khu mới Phố Đông, Thượng Hải.

Khu mới Hùng An có diện tích 1.770 km2, thuộc địa phận tỉnh Hà Bắc, nằm giữa tam giác "Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc" phía Đông Bắc Trung Quốc, cách trung tâm Thủ đô Bắc Kinh gần 110 km về phía Tây Nam. Dân số theo số liệu đến năm 2025 là khoảng 1,4 triệu người.

Việc thành lập Khu mới Hùng An nhằm tạo ra một trung tâm phát triển cho tam giác kinh tế Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc, là Khu kiểu mẫu về sáng tạo phát triển với các chức năng: Khu đô thị mới sinh thái và xanh, Khu tiên phong về lấy sáng tạo thúc đẩy phát triển, Khu kiểu mẫu về phát triển hài hòa, Khu đi đầu về mở cửa, phát triển.

Sau 9 năm triển khai, Khu mới Hùng An đã chuyển từ giai đoạn "xây dựng cơ bản" sang "xây dựng chất lượng cao". Đến nay, hơn 400 chi nhánh của các tập đoàn nhà nước Trung ương đã chuyển trụ sở đến Hùng An; 4 trường đại học (Đại học Giao thông Bắc Kinh, Đại học Địa chất Trung Quốc, Đại hội Công nghệ Bắc Kinh, Đại học Lâm nghiệp Bắc Kinh) đã bắt đầu đi vào vận hành các cơ sở mới. Một số bệnh viện đã đi vào hoạt động, cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao. Tính đến cuối năm 2025, đã có 169.000 người dân được chuyển đến khu mới tại Hùng An.

Hiện nay, Khu mới Hùng An đã hoàn thiện kết cấu thành phố "3 tầng" gồm hệ thống vận hành trên mặt đất, dưới lòng đất và dịch vụ đám mây; xây dựng hơn 200 km con đường số, cho phép thử nghiệm xe tự lái thương mại, tích hợp 5G, radar và hệ thống đèn tín hiệu giao thông thông minh.

Tính đến tháng 3-2026, Khu Khoa học công nghệ Trung Quan Thôn Hùng An đã thu hút hơn 260 doanh nghiệp công nghệ cao, tập trung vào các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, kinh tế không gian tầm thấp.

Hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tìm hiểu thực tế quy hoạch và khảo sát tại Khu mới Hùng An, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) do TTXVN ghi nhận:

Tin liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

(NLĐO)- Sáng 14-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Nâng tầm kết nối chiến lược Việt Nam - Trung Quốc

(NLĐO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài viết đăng trên Nhân dân nhật báo của Trung Quốc trước chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển ở tầm cao mới

(NLĐO) - Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có 3 ý nghĩa rất đặc biệt.

