Người lao động News

Kinh tế

HoREA vẫn kiên trì đề xuất sửa cách tính tiền sử dụng đất

Sơn Nhung

(NLĐO)- HoREA đề xuất xác định thời điểm tính giá đất của quỹ đất thanh toán dự án BT tính tại thời điểm lập dự án, lập hồ sơ mời thầu...

Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) vừa có Văn bản số 133/2025/CV-HoREA gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM và các bộ, ngành liên quan, kiến nghị bổ sung nội dung vào dự thảo Nghị quyết của Quốc hội nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Đất đai và sửa đổi Nghị quyết 98/2023/QH15.

Bất cập trong cách tính giá đất

Theo HoREA, một trong những điểm nghẽn lớn khiến nhiều dự án bị đình trệ là xác định thời điểm tính giá đất cho các dự án BT (xây dựng - chuyển giao) đã ký kết và hoàn thành trước đây. Hiệp hội kiến nghị cần làm rõ cơ chế này, đồng thời tạo điều kiện cho chủ đầu tư các dự án nhà ở được giao hoặc thuê đất để xây dựng công trình công cộng như trường học, bệnh viện, công viên, trung tâm thương mại phục vụ cư dân.

HoREA cho rằng về nguyên tắc pháp lý, thanh toán bằng quỹ đất để bù trừ giá trị công trình BT là phù hợp. Do đó, cần bổ sung mốc thời điểm “giao kết hợp đồng” vào quy định để tháo gỡ cho hàng trăm dự án BT tồn đọng, bảo đảm nguyên tắc không hồi tố và sự thống nhất giữa các quy định pháp luật.

Hiệp hội cũng thống nhất với việc áp dụng giá đất theo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), nhằm bảo đảm tính minh bạch và khả thi trong quá trình xác định giá trị đất thanh toán.

HoREA đề xuất sửa cách tính tiền sử dụng đất để thông thoáng dự án BT - Ảnh 3.

Xác định thời điểm tính tiền sử dụng đất có thể giải quyết nhiều vướng mắc cho dự án BT

Kiến nghị sửa Nghị quyết 98 để khơi thông dự án BT

HoREA cũng đề xuất bổ sung quy định chuyển tiếp tại điểm c, khoản 8, Điều 5 của dự thảo Nghị quyết tháo gỡ khó khăn trong Luật Đất đai, đặc biệt đối với các hợp đồng BT đã ký và hoàn thành bàn giao trước ngày 1-7-2025. Đồng thời kiến nghị Quốc hội sửa Nghị quyết 98/2023/QH15, ban hành văn bản quy định việc tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất sẽ căn cứ tại thời điểm ký hợp đồng BT đối với các dự án đã hoàn tất trước khi Luật Đầu tư PPP 2020 có hiệu lực.

Bên cạnh đó, HoREA mong Chính phủ sớm ban hành nghị định mới tương tự Nghị định 91/2025/NĐ-CP để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp BT còn lại, bảo đảm công bằng giữa các chủ đầu tư.

Cần cơ chế cho đất xây dựng công trình công cộng

Ngoài ra, hiệp hội này cũng kiến nghị bổ sung điểm a1 sau điểm a, khoản 4, Điều 5 của dự thảo Nghị quyết, quy định về giao đất, cho thuê đất đối với diện tích thương mại, dịch vụ, đất y tế, giáo dục, công viên chuyên đề thuộc dự án nhà ở thương mại, khu đô thị do chủ đầu tư tự thỏa thuận hoặc đang có quyền sử dụng đất.

Bởi thực tế, nhiều doanh nghiệp đang gặp vướng mắc tương tự Công ty CityLand tại dự án Khu dân cư CityLand Z751 Khu B&D (18 Phan Văn Trị, quận Gò Vấp cũ), nơi công ty chưa được giao đất hoặc cho thuê đất để xây dựng và quản lý các cơ sở y tế, giáo dục trong khu dự án.

Theo HoREA, đây là vướng mắc phổ biến trên cả nước nên cần có cơ chế thống nhất để giúp doanh nghiệp sớm hoàn thiện công trình phục vụ cư dân, đồng thời thúc đẩy phát triển hạ tầng xã hội và đô thị bền vững.

bất động sản ủy ban thường vụ quốc hội hồ chí minh Thành phố Hồ Chí Minh Hiệp hội bất động sản tính giá đất
