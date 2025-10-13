Kiến nghị xác định lại thời điểm tính tiền sử dụng đất khu đất 448 Nguyễn Tất Thành, TP HCM

Công ty CP Đầu tư MHL (MHL) vừa có văn bản kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM, Hiệp hội Bất động sản TP HCM tháo gỡ khó khăn trong việc xác định thời điểm tính tiền sử dụng đất khu đất 448 Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu.



Theo đó, MHL cho biết đã ký Hợp đồng BT vào ngày 1-11-2016 và được thanh toán bằng quỹ đất tại số 448 Nguyễn Tất Thành. Công trình BT đã hoàn thành và bàn giao từ tháng 2-2018 .

Tuy nhiên, công ty đang vướng mắc trong việc xác định thời điểm tính tiền sử dụng đất do các sở, ngành, địa phương chưa thống nhất . Cụ thể, từ năm 2016 đến tháng 3-2025, nhà đầu tư chưa được bàn giao đất, trong khi cùng thời điểm, một hợp đồng BT của công ty tại Hà Nội đã được bàn giao đất năm 2016 .

MHL cho rằng thời điểm xác định giá đất là năm 2016 (khi ký hợp đồng BT) , dựa theo các quy định tại Nghị định 15/2015 và Quyết định 23/2015/QĐ-TTg (nhà đầu tư được giao đất đồng thời với việc ký hợp đồng BT) .

Ngoài ra, việc xác định giá đất theo Nghị định 256/2025, MHL cho rằng chưa phù hợp vì hợp đồng BT được ký và hoàn thành trước ngày nghị định có hiệu lực, đồng thời cần tuân thủ nguyên tắc không hồi tố (áp dụng theo Nghị định 15/2015 và Quyết định 23/2025/QĐ-TTg) .

MHL kiến nghị việc tính giá thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được xác định tại thời điểm ký hợp đồng BT; khối lượng đã hoàn thành được tính giá thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tại thời điểm ký hợp đồng BT, phần còn lại xác định vào thời điểm nhà nước giao đất . Công ty cũng kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp thực hiện hợp đồng BT còn lại.

Khu đất số 448 Nguyễn Tất Thành là vị trí dự án Saigon Future (còn gọi là Saigon LightHouse), một tổ hợp căn hộ cao tầng và thương mại dịch vụ cao cấp do MHL (thành viên Tập đoàn IMG) phát triển. Dự án có quy mô 38 tầng nổi, 4 tầng hầm, diện tích đất 2.425 m2 và tổng diện tích sàn xây dựng 42.000 m2.