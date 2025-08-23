HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Hot TikToker triệu follow Tạ Công Bằng lột xác

Thùy Trang

(NLĐO)- Tạ Công Bằng được biết đến là hot tiktoker Cà Mau với 5 triệu lượt theo dõi này thành ứng viên nổi bật của The TVFACE 2025.

TVFACE 2025: Chàng trai miền Tây kể chuyện bằng trái tim – Khát vọng và hành trình chinh phục khán giả

Hot TikToker triệu follow Tạ Công Bằng lột xác - Ảnh 1.

Tạ Công Bằng đến với khán giả bằng những câu chuyện cùng bà nội

 Được đông đảo khán giả biết đến với những video triệu view bên bà nội, Tạ Công Bằng nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc với cộng đồng sáng tạo nội dung. 

Sau tất cả hào quang ấy, điều khiến khán giả trân trọng Bằng chính là nghị lực bền bỉ, thôi thúc anh chinh phục những thử thách mới.

The TVFACE 2025 chính là nơi anh chọn để thử sức và bứt phá với vai trò MC truyền hình. Nam tiktoker chia sẻ: "Xuất thân không quyết định giấc mơ. Nỗi đau không thể ngăn ta tỏa sáng. Tôi không đến đây để chứng minh mình giỏi, mà để truyền cảm hứng rằng: dù bạn là ai, đến từ đâu, bạn vẫn xứng đáng trở thành phiên bản rực rỡ nhất của chính mình".

Nếu như TikTok mang đến cho anh danh tiếng, thì Gương mặt Truyền hình – The TVFACE 2025 lại mở ra một chương mới, nơi Tạ Công Bằng thử thách bản thân với vai trò hoàn toàn khác là một MC truyền hình. 

Đáng chú ý, trước khi đến với cuộc thi, anh chưa từng cầm micro dẫn chương trình, thậm chí cũng chưa từng đứng trên sân khấu trường học. Thế nhưng, qua từng buổi học, từng thử thách, Bằng dần học cách làm chủ giọng nói, phong thái và cảm xúc của mình.

Hot TikToker triệu follow Tạ Công Bằng lột xác - Ảnh 2.

Hot tiktoke trở thành ứng viên nặng ký tại cuộc thi TVFace 2025

Chính tinh thần cầu thị, sự kiên trì và thái độ tích cực ấy đã giúp anh tạo ấn tượng mạnh mẽ với ban giám khảo. Khi được xướng tên vào TOP 20, Tạ Công Bằng nhận về nhiều lời khen ngợi có cánh: "Một ứng viên giàu quyết tâm, luôn tham dự đầy đủ các buổi học, sẵn sàng hỗ trợ bạn bè và đặc biệt là chỗ dựa tinh thần cho TOP 30 mỗi khi gặp khó khăn, căng thẳng. Đây là nhân vật có khả năng truyền cảm hứng, tạo động lực cho rất nhiều người".

Tạ Công Bằng: Bất ngờ lọt TOP 20 TVFACE 2025 – Chinh phục truyền hình!

 Hiện tại, anh đang dẫn đầu hạng mục "MC được yêu thích nhất" trên cổng bình chọn chính thức của chương trình. Điều này cũng là minh chứng cho sức hút mạnh mẽ của chàng trai Cà Mau trong lòng khán giả trẻ.

Trước thềm chung kết, Tạ Công Bằng không giấu được sự hồi hộp xen lẫn háo hức. Anh thẳng thắn thừa nhận: "Thật ra Bằng rất căng thẳng nhưng cũng rất nôn nóng. Có thể nói việc góp mặt tại đêm chung kết là một sự may mắn của Bằng trên một hành trình học làm MC quá mới mẻ. 

Bằng lúc này vẫn cố luyện giọng, tập cho phong thái tự tin hơn qua những video hằng ngày. Điều quan trọng nhất là giữ bình tĩnh, để có một tinh thần thật thoải mái khi bước lên sân khấu, truyền tải năng lượng tốt nhất đến khán giả".

Không chỉ là một TikToker triệu follow, Tạ Công Bằng còn là người lan tỏa tinh thần sẻ chia, kết nối cộng đồng qua quỹ từ thiện và hàng loạt hoạt động thiện nguyện thiết thực tại miền Tây.

Hot TikToker triệu follow Tạ Công Bằng lột xác - Ảnh 3.

Hành trình mới của hot tiktoker đang mở ra

Khi được hỏi liệu có áp lực trước sự kỳ vọng lớn từ khán giả, Bằng nhẹ nhàng trải lòng: "Bằng rất lo lắng về sự kỳ vọng của khán giả, nhưng Bằng không xem đó là áp lực, mà là động lực để cố gắng nhiều hơn. Kết quả thế nào Bằng không dám nói trước, nhưng Bằng mong khán giả sẽ thấy một Tạ Công Bằng nỗ lực hết mình, trọn vẹn trong từng khoảnh khắc trên sân khấu".

Với Bằng, gia đình không chỉ là điểm tựa, mà còn là nguồn động lực lớn nhất để anh vững bước trên hành trình chinh phục ước mơ. Đằng sau tất cả, động lực lớn nhất thôi thúc Tạ Công Bằng chính là mong muốn "được kể câu chuyện bản sắc cá nhân của mình sao cho thiệt là miền Tây, nhưng chuyên nghiệp và đầy cảm hứng". 

Với Tạ Công Bằng, The TVFACE không phải đích đến mà chỉ là bước khởi đầu. "Dù có ra sao, The TVFACE với Bằng chỉ mới là sự bắt đầu. Bằng mong muốn có thêm kiến thức, trải nghiệm để các dự án sau này của mình chạm hơn, và biết đâu câu chuyện của mình cũng sẽ là nguồn cảm hứng cho một ai đó còn e ngại, chưa dám đứng lên khẳng định chính mình".

Hot Tiktoker Tiktoker Tạ Công Bằng TVFace 2025
