Giải trí

"Hot" TikToker miền Tây 25 năm không ăn cơm

Thùy Trang

(NLĐO) - Chàng trai miền Tây, "hot" TikToker "Minh Cá Đuối", 25 năm không ăn cơm, lý do khiến ai nấy ngỡ ngàng không tin nổi.

"Minh Cá Đuối" - không ăn cơm suốt 25 năm

"Hot" TikToker miền Tây 25 năm không ăn cơm- Ảnh 1.

Kênh "Minh Cá Đuối" hơn 1 triệu follow, kênh "Mĩnh Nguyên Official" hơn 100 ngàn follow.

Không chỉ được biết đến là một "hot" TikToker mà "Minh Cá Đuối" còn có câu chuyện đặc biệt không phải ai cũng biết là không ăn cơm suốt hơn 25 năm qua. Điều này khiến nhiều người khó tin khi cân nặng của "hot" TikToker này lên đến 125kg. Kênh "Minh Cá Đuối" hơn 1 triệu follow, kênh "Mĩnh Nguyên Official" hơn 100 ngàn follow.

"Minh Cá Đuối" kể, từ nhỏ bản thân không ăn được cơm, nghe mùi cơm là nôn ói, thấy cơm là chạy trốn, ngửi mùi cơm là nổi da gà, chạm vào cơm là nhảy dựng luôn.

"Khi ăn cơm tôi sẽ bị nôn rất nặng, nhiều khi nôn tới xỉu luôn và phải 1-2 ngày sau mới ăn uống lại bình thường được" - Minh Cá Đuối nói.

Đến khi lớn anh tập ăn được một số món như cháo lòng, xôi. Khi ăn xôi, phải rắc thêm tiêu, tương ớt để không còn mùi xôi.

Còn cháo thì không ăn các loại cháo màu trắng, chỉ ăn cháo lòng khác màu thôi. Và Minh cũng chưa từng ăn gạo lứt.

Minh Cá Đuối "sợ" ăn cơm từ bé vẫn nặng 125kg

"Hot" TikToker miền Tây 25 năm không ăn cơm- Ảnh 2.

TikToker miền Tây 25 năm không ăn cơm

Gia đình của "Minh Cá Đuối" bán tạp hóa trong bệnh viện trong suốt 13 năm nhưng vì thương con đã quyết định chuyển sang bán cơm từ năm 2016 vì muốn cho con làm quen bớt sợ cơm. Dù quán rất ngon, đắt khách nhưng anh vẫn nhất quyết không ăn cơm. Thấy con trai có biểu hiện lạ, mẹ nhiều lần đưa anh đến bệnh viện để khám và điều trị nhưng bác sĩ khẳng định "Minh Cá Đuối" hoàn toàn bình thường không gặp vấn đề gì về tiêu hóa.

Ngoài ra, "Minh Cá Đuối" còn không ăn được rất nhiều món hầu hết là các món ăn đi kèm với cơm của người miền Tây như: cá kho, thịt kho hột vịt, các loại khô, mắm. Dù có thân hình mũm mĩm nhưng "Minh Cá Đuối" rất kén ăn, ngoài cơm ra thì anh không ăn những thức ăn có mùi nặng như sầu riêng, các loại mắm miền Tây, các loại dưa chua, dưa chuột muối...

"Hot" TikToker miền Tây 25 năm không ăn cơm- Ảnh 3.

Không ăn cơm nhưng vẫn ăn vặt nên "hot" TikToker này vẫn nặng 125 kg

Thức ăn mà "Minh Cá Đuối" thường xuyên ăn là fast food, khoái khẩu nhất là bánh mì. Ngoài ra, anh rất thường ăn các loại đồ ăn nước như mì phở, bún, hủ tiếu ... "Minh Cá Đuối" tên thật là Nguyễn Minh sinh năm 2000, ở Hậu Giang cũ. Hiện tại, anh đang sinh sống và làm việc tại TP HCM.

"Minh Cá Đuối" có 7 năm làm chuyên về social media, đã từng làm giám đốc thương hiệu/giám đốc marketing/giám đốc điều hành ở một số doanh nghiệp. Anh từng góp vốn mở agency nhưng hiện tại thì chuyển hướng hoàn toàn về làm nội dung.

Ngoài ra, "Minh Cá Đuối" còn là giảng viên thỉnh giảng tại một số trường đại học và cao đẳng.

