HR Asia Awards xướng tên Trường ĐH Văn Lang

Ngày 19-8, tin từ Trường ĐH Văn Lang cho hay trường vừa vinh dự nhận hai giải thưởng quan trọng tại HR Asia Awards 2025: Môi trường làm việc tốt nhất châu Á và môi trường làm việc bền vững năm 2025.

Giảng viên và các sinh viên ngành thiết kế công nghiệp (Tạo dáng sản phẩm) Trường ĐH Văn Lang trong một buổi thảo luận

Kết quả giải thưởng được đánh giá toàn diện thông qua khảo sát nội bộ độc quyền, đối sánh chuẩn trong khu vực và hội đồng chuyên môn quốc tế. HR Asia Awards hiện được tổ chức tại hơn 12 quốc gia như Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam..., trở thành cột mốc uy tín giúp các tổ chức khẳng định thương hiệu nhà tuyển dụng hàng đầu trong khu vực.

Năm 2025, HR Asia Award tại Việt Nam nhận được 655 đề cử từ các tổ chức, doanh nghiệp và sau quá trình khảo sát, phỏng vấn, đánh giá dữ liệu, Tạp chí HR Asia chính thức vinh danh 119 doanh nghiệp, tổ chức có môi trường làm việc tốt nhất châu Á.

Bên cạnh giải thưởng chính, HR Asia Awards vinh danh 4 hạng mục giải thưởng phụ, gồm: Chính sách đa dạng, bình đẳng và hòa nhập nổi bật; môi trường làm việc bền vững; dẫn đầu công nghệ; quan tâm chăm sóc nhân viên tuyệt vời.

Với quy mô hiện nay hơn 2.000 nhân sự, Trường ĐH Văn Lang sở hữu lực lượng lao động đa dạng về độ tuổi, chuyên môn, giới tính và quốc tịch. TS Võ Văn Tuấn, Phó Hiệu trưởng thường trực - Trường ĐH Văn Lang, cho biết chính sách nhân sự tại đây được xây dựng dựa trên ba trụ cột: Tính chính trực và trách nhiệm; thiết lập công bằng có hệ thống; nuôi dưỡng đối thoại hòa nhập và công bằng; cùng các mục tiêu rõ ràng: xây dựng tổ chức lấy con người làm trung tâm, phát triển đội ngũ chuyên môn cao, tối ưu cấu trúc tổ chức theo chuẩn quốc tế và kiến tạo hệ sinh thái số gắn kết cộng đồng Văn Lang.