HR Summit 2025: Khi AI gặp con người, lãnh đạo và văn hóa

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

HR Summit 2025: Khi AI gặp con người, lãnh đạo và văn hóa

Huỳnh Như

(NLĐO) - Hội nghị Vietnam HR Summit 2025 tập trung AI, lãnh đạo, văn hóa, tái định hình nhân sự, kết nối hơn 1.000 chuyên gia và doanh nghiệp.

Ngày 11-9 đã diễn ra hội nghị Thượng đỉnh Nhân sự Việt Nam – Vietnam HR Summit 2025 với chủ đề "Tái định hình Nhân sự – Dẫn lối thành công cùng AI, Con người, Lãnh đạo và Văn hóa", đánh dấu cột mốc 10 năm ngành Nhân sự Việt Nam chuyển mình mạnh mẽ trước bối cảnh công nghệ, lãnh đạo và văn hóa doanh nghiệp không ngừng thay đổi. 

Sự kiện năm nay hướng đến các nhà quản trị, chuyên gia nhân sự, cán bộ nhân viên và cả người lao động quan tâm đến những xu hướng mới, giải pháp thực tiễn và cơ hội phát triển nghề nghiệp trong thời đại chuyển đổi số.

HR Summit 2025: Khi AI gặp con người, lãnh đạo và văn hóa- Ảnh 1.

Hội nghị có hơn 50 gian hàng trực bày công nghệ, dịch vụ, và giải pháp nhân sự

Hơn 1.000 lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia nhân sự cùng các nhà cung cấp giải pháp tham dự, biến sự kiện thành điểm hội tụ tư duy chiến lược, đổi mới sáng tạo và chia sẻ kinh nghiệm. 

Tại đây, các phiên thảo luận tập trung vào những vấn đề "nóng" hiện nay của quản trị nhân lực: tác động của trí tuệ nhân tạo (AI), khả năng thích ứng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao năng lực lãnh đạo, cũng như vai trò của HR trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua những biến động liên tục của thị trường lao động. 

HR Summit 2025: Khi AI gặp con người, lãnh đạo và văn hóa- Ảnh 3.

Gian hàng tham quan tại hội nghị

Giữa làn sóng AI và sự biến động liên tục của thị trường lao động, HR không còn là bộ phận hỗ trợ mà đã trở thành đối tác chiến lược, đồng kiến tạo giá trị và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển toàn diện. Vietnam HR Summit 2025 mang đến chuỗi phiên thảo luận chuyên sâu, các câu chuyện "chuyện thật – làm thật", đồng thời tạo cơ hội kết nối nhanh, kết nối sâu với chuyên gia qua các bàn tròn chuyên đề, từ đó học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn một cách trực tiếp và sinh động.

HR Summit 2025: Khi AI gặp con người, lãnh đạo và văn hóa- Ảnh 4.

Toàn cảnh buổi hội nghị thượng đỉnh nhân sự 2025

Bốn trụ cột xuyên suốt chương trình – AI, Con người, Năng lực lãnh đạo và Văn hóa – khẳng định HR được tái định hình không chỉ để thích nghi mà còn dẫn dắt sự chuyển hóa chiến lược, tạo dấu ấn lâu dài trong tổ chức. Sự kiện cũng nhấn mạnh vai trò của việc kết hợp công nghệ với yếu tố con người, phát triển lãnh đạo và nuôi dưỡng văn hóa doanh nghiệp, giúp HR trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững, toàn diện, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả vận hành của doanh nghiệp trong thời đại mới.

Tại hội nghị Vietnam HR Summit 2025 về tái định hình nhân sự và khai phá năng suất với AI tạo sinh, bà Lê Thị Đoan Trinh, Phó Tổng Giám đốc Khối Nhân sự Scommerce Giao Hàng Nhanh, đã chia sẻ về ứng dụng AI trong hoạt động nhân sự và vận hành doanh nghiệp.

HR Summit 2025: Khi AI gặp con người, lãnh đạo và văn hóa- Ảnh 5.

Bà Lê Thị Đoan Trinh, Phó Tổng Giám đốc Khối Nhân sự Scommerce Giao Hàng Nhanh

Theo bà Trinh, thương mại điện tử tại Việt Nam trong những năm gần đây đạt mức tăng trưởng ấn tượng, dù vẫn còn khoảng 25%-30% tiềm năng chưa khai thác. Người tiêu dùng Việt ngày càng mua sắm nhiều hơn, đặc biệt trong những sự kiện thương mại gần đây, như ngày 9-9, khi sản lượng mua sắm tăng gấp đôi, gấp ba so với bình thường. Khách hàng kỳ vọng nhận hàng nhanh chóng, miễn phí vận chuyển, đặt ra thách thức lớn cho các doanh nghiệp về tốc độ và chi phí vận hành. 

Trong bối cảnh đó, AI không chỉ là công cụ hỗ trợ mà trở thành "đòn bẩy" chiến lược, giúp tối ưu hóa hiệu quả hoạt động.

Tin liên quan

Phường ở TP HCM có KCN Việt Nam - Singapore tạo việc làm cho trên 85.000 lao động

Phường ở TP HCM có KCN Việt Nam - Singapore tạo việc làm cho trên 85.000 lao động

(NLĐO) - Phường Bình Hòa, TP HCM có diện tích tự nhiên 18,48 km2, dân số 119.941 người, hiện có 2 khu công nghiệp lớn, tạo việc làm cho hàng chục ngàn lao động

Cán bộ bị khởi tố vẫn bố trí việc làm: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau vào cuộc

(NLĐO) – Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Biển Bạch chỉ đạo xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm

Kỳ tích mang tên VIỆC LÀM

Người Lao Động là tờ báo đầu tiên trên cả nước tăng thêm 4 trang trong suốt một tuần để đăng miễn phí thông tin tự giới thiệu của hàng ngàn ứng viên tìm việc

TP HCM việc làm Hội nghị thượng đỉnh nhân sự HR Summit 2025 AI
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo