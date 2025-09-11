HR Summit 2025: Khi AI gặp con người, lãnh đạo và văn hóa

Ngày 11-9 đã diễn ra hội nghị Thượng đỉnh Nhân sự Việt Nam – Vietnam HR Summit 2025 với chủ đề "Tái định hình Nhân sự – Dẫn lối thành công cùng AI, Con người, Lãnh đạo và Văn hóa", đánh dấu cột mốc 10 năm ngành Nhân sự Việt Nam chuyển mình mạnh mẽ trước bối cảnh công nghệ, lãnh đạo và văn hóa doanh nghiệp không ngừng thay đổi.

Sự kiện năm nay hướng đến các nhà quản trị, chuyên gia nhân sự, cán bộ nhân viên và cả người lao động quan tâm đến những xu hướng mới, giải pháp thực tiễn và cơ hội phát triển nghề nghiệp trong thời đại chuyển đổi số.

Hội nghị có hơn 50 gian hàng trực bày công nghệ, dịch vụ, và giải pháp nhân sự

Hơn 1.000 lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia nhân sự cùng các nhà cung cấp giải pháp tham dự, biến sự kiện thành điểm hội tụ tư duy chiến lược, đổi mới sáng tạo và chia sẻ kinh nghiệm.

Tại đây, các phiên thảo luận tập trung vào những vấn đề "nóng" hiện nay của quản trị nhân lực: tác động của trí tuệ nhân tạo (AI), khả năng thích ứng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao năng lực lãnh đạo, cũng như vai trò của HR trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua những biến động liên tục của thị trường lao động.

Gian hàng tham quan tại hội nghị

Giữa làn sóng AI và sự biến động liên tục của thị trường lao động, HR không còn là bộ phận hỗ trợ mà đã trở thành đối tác chiến lược, đồng kiến tạo giá trị và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển toàn diện. Vietnam HR Summit 2025 mang đến chuỗi phiên thảo luận chuyên sâu, các câu chuyện "chuyện thật – làm thật", đồng thời tạo cơ hội kết nối nhanh, kết nối sâu với chuyên gia qua các bàn tròn chuyên đề, từ đó học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn một cách trực tiếp và sinh động.

Toàn cảnh buổi hội nghị thượng đỉnh nhân sự 2025

Bốn trụ cột xuyên suốt chương trình – AI, Con người, Năng lực lãnh đạo và Văn hóa – khẳng định HR được tái định hình không chỉ để thích nghi mà còn dẫn dắt sự chuyển hóa chiến lược, tạo dấu ấn lâu dài trong tổ chức. Sự kiện cũng nhấn mạnh vai trò của việc kết hợp công nghệ với yếu tố con người, phát triển lãnh đạo và nuôi dưỡng văn hóa doanh nghiệp, giúp HR trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững, toàn diện, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả vận hành của doanh nghiệp trong thời đại mới.

Tại hội nghị Vietnam HR Summit 2025 về tái định hình nhân sự và khai phá năng suất với AI tạo sinh, bà Lê Thị Đoan Trinh, Phó Tổng Giám đốc Khối Nhân sự Scommerce Giao Hàng Nhanh, đã chia sẻ về ứng dụng AI trong hoạt động nhân sự và vận hành doanh nghiệp.

Bà Lê Thị Đoan Trinh, Phó Tổng Giám đốc Khối Nhân sự Scommerce Giao Hàng Nhanh

Theo bà Trinh, thương mại điện tử tại Việt Nam trong những năm gần đây đạt mức tăng trưởng ấn tượng, dù vẫn còn khoảng 25%-30% tiềm năng chưa khai thác. Người tiêu dùng Việt ngày càng mua sắm nhiều hơn, đặc biệt trong những sự kiện thương mại gần đây, như ngày 9-9, khi sản lượng mua sắm tăng gấp đôi, gấp ba so với bình thường. Khách hàng kỳ vọng nhận hàng nhanh chóng, miễn phí vận chuyển, đặt ra thách thức lớn cho các doanh nghiệp về tốc độ và chi phí vận hành.

Trong bối cảnh đó, AI không chỉ là công cụ hỗ trợ mà trở thành "đòn bẩy" chiến lược, giúp tối ưu hóa hiệu quả hoạt động.