Phường ở TP HCM có KCN Việt Nam - Singapore tạo việc làm cho trên 85.000 lao động

Ngày 22-8, Đảng bộ phường Bình Hòa, TP HCM đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Nguyễn Văn Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP HCM - tham dự và chỉ đạo đại hội.

Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bình Hòa. Trong đó, ông Huỳnh Văn Sơn giữ chức Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường; bà Dương Thúy Huyền giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường và bà Nguyễn Thị Ngọc Châu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường.

Quang cảnh đại hội

Phường Bình Hòa được sáp nhập từ nguyên hiện trạng diện tích tự nhiên, dân số của phường Bình Hòa cũ và 3 khu phố của phường Vĩnh Phú cũ, với diện tích tự nhiên 18,48 km2, dân số 119.941 người. Đảng bộ phường hiện có 30 chi bộ, Đảng bộ trực thuộc với 1.325 đảng viên.

Trên địa bàn hiện có 2 khu công nghiệp lớn, gồm Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore I và Khu công nghiệp Đồng An. Trong đó, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore I rộng 500 ha, hiện có gần 250 doanh nghiệp đến từ trên 25 quốc gia/vùng lãnh thổ đầu tư, với tổng số vốn khoảng 3,7 tỉ USD, tạo việc làm cho hơn 85.000 lao động.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bình Hoà

Cùng với đó, gần 700 doanh nghiệp đang hoạt động ngoài khu công nghiệp. Các doanh nghiệp đã góp phần giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương và lao động nhập cư, đóng góp lớn cho nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; tạo điều kiện cho hoạt động dịch vụ - thương mại phát triển.

KCN VSIP I rộng 500 ha

Báo cáo chính trị đại hội cho thấy phường Bình Hòa có lợi thế phát triển mạnh về công nghiệp, xu hướng phát triển thương mại - dịch vụ, chung cư cao tầng đang dần hình thành, thu hút nhiều nguồn lực và là động lực phát triển kinh tế, xã hội.

Từ đó, phường đã đề ra mục tiêu phát triển kinh tế theo cơ cấu "công nghiệp – thương mại, dịch vụ - đô thị - nông nghiệp", kết hợp ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, cải cách hành chính và xây dựng chính quyền số.

Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế quan trọng của phường Bình Hòa: tổng thu ngân sách nhà nước được giao hằng năm đạt 100% so với dự toán, thu ngân sách bình quân tăng từ 4 - 5%/năm; tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm đạt từ 12,3% trở lên.

Tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước hằng năm đạt từ 95% trở lên. Đến năm 2030, số doanh nghiệp đang hoạt động trên 1.000 dân ở phường Bình Hòa đạt hơn 18 doanh nghiệp...



