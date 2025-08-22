Phường ở TP HCM có KCN Việt Nam - Singapore tạo việc làm cho trên 85.000 lao động

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Phường ở TP HCM có KCN Việt Nam - Singapore tạo việc làm cho trên 85.000 lao động

Thanh Thảo

(NLĐO) - Phường Bình Hòa, TP HCM có diện tích tự nhiên 18,48 km2, dân số 119.941 người, hiện có 2 khu công nghiệp lớn, tạo việc làm cho hàng chục ngàn lao động

Ngày 22-8, Đảng bộ phường Bình Hòa, TP HCM đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Nguyễn Văn Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP HCM - tham dự và chỉ đạo đại hội.

Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bình Hòa. Trong đó, ông Huỳnh Văn Sơn giữ chức Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường; bà Dương Thúy Huyền giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường và bà Nguyễn Thị Ngọc Châu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường.

Phường ở TP HCM có KCN Việt Nam - Singapore tạo việc làm cho trên 85.000 lao động - Ảnh 1.

Phường ở TP HCM có KCN Việt Nam - Singapore tạo việc làm cho trên 85.000 lao động - Ảnh 2.

Quang cảnh đại hội

Phường Bình Hòa được sáp nhập từ nguyên hiện trạng diện tích tự nhiên, dân số của phường Bình Hòa cũ và 3 khu phố của phường Vĩnh Phú cũ, với diện tích tự nhiên 18,48 km2, dân số 119.941 người. Đảng bộ phường hiện có 30 chi bộ, Đảng bộ trực thuộc với 1.325 đảng viên.

Trên địa bàn hiện có 2 khu công nghiệp lớn, gồm Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore I và Khu công nghiệp Đồng An. Trong đó, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore I rộng 500 ha, hiện có gần 250 doanh nghiệp đến từ trên 25 quốc gia/vùng lãnh thổ đầu tư, với tổng số vốn  khoảng 3,7 tỉ USD, tạo việc làm cho hơn 85.000 lao động.

Phường ở TP HCM có KCN Việt Nam - Singapore tạo việc làm cho trên 85.000 lao động - Ảnh 3.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bình Hoà

Cùng với đó, gần 700 doanh nghiệp đang hoạt động ngoài khu công nghiệp. Các doanh nghiệp đã góp phần giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương và lao động nhập cư, đóng góp lớn cho nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; tạo điều kiện cho hoạt động dịch vụ - thương mại phát triển.

Phường ở TP HCM có KCN Việt Nam - Singapore tạo việc làm cho trên 85.000 lao động - Ảnh 4.

KCN VSIP I rộng 500 ha

Báo cáo chính trị đại hội cho thấy phường Bình Hòa có lợi thế phát triển mạnh về công nghiệp, xu hướng phát triển thương mại - dịch vụ, chung cư cao tầng đang dần hình thành, thu hút nhiều nguồn lực và là động lực phát triển kinh tế, xã hội. 

Từ đó, phường đã đề ra mục tiêu phát triển kinh tế theo cơ cấu "công nghiệp – thương mại, dịch vụ - đô thị - nông nghiệp", kết hợp ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, cải cách hành chính và xây dựng chính quyền số.

Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế quan trọng của phường Bình Hòa: tổng thu ngân sách nhà nước được giao hằng năm đạt 100% so với dự toán, thu ngân sách bình quân tăng từ 4 - 5%/năm; tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm đạt từ 12,3% trở lên.

Tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước hằng năm đạt từ 95% trở lên. Đến năm 2030, số doanh nghiệp đang hoạt động trên 1.000 dân ở phường Bình Hòa đạt hơn 18 doanh nghiệp...


Tin liên quan

Một phường ở TP HCM có 7 khu công nghiệp hoạt động

Một phường ở TP HCM có 7 khu công nghiệp hoạt động

(NLĐO) - Ông Nguyễn Văn Đông, Thành uỷ viên, giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Dương, địa phương có 7 khu công nghiệp, nhiều nhất cả nước.

Các trục đường chính mở toang cánh cửa phát triển cho phường Chánh Hiệp, TP HCM

(NLĐO) - Phường Chánh Hiệp, TP HCM huy động mạnh mẽ các nguồn lực tham gia đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội...

Chủ tịch UBND TP HCM: Phường Cầu Ông Lãnh tập trung tháo gỡ các dự án tồn đọng

(NLĐO)- Phường Cầu Ông Lãnh, TP HCM sẽ đẩy mạnh kêu gọi đầu tư vào các khu dân cư, đặc biệt là khu vực chợ Cầu Muối, Khu tứ giác Nguyễn Cư Trinh

Việt Nam - Singapore khu công nghiệp Bình Dương TP HCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo