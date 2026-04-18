Văn hóa - Văn nghệ

HTV9 phát sóng "Tiếng trống Mê Linh" phục chế màu tối 25 và 26-4

Thanh Hiệp (ảnh: HTV)

(NLĐO) – Vở cải lương "Tiếng trống Mê Linh" sẽ được phát song trên HTV9 với bản phục chế màu

HTV 9 phát sóng "Tiếng trống Mê Linh" phục chế màu tối 25 và 26-4 - Ảnh 1.

Cố NSƯT Thanh Sang và cố NSƯT Thanh Nga trong vở "Tiếng trống Mê Linh"

Từ ký ức sân khấu và dòng chảy ký ức của cải lương Nam Bộ, vở cải lương kinh điển này đã từng vang lên như một biểu tượng của hào khí dân tộc và đỉnh cao nghệ thuật biểu diễn.

Sau gần nửa thế kỷ kể từ lần thu hình năm 1978, tác phẩm kinh điển của Đoàn Thanh Minh nay trở lại với diện mạo mới – bản phục chế màu do Đài Phát thanh và Truyền hình TP Hồ Chí Minh thực hiện, dự kiến phát sóng vào 21 giờ ngày 25-4 trên HTV9 và 20 giờ ngày 26-4 trên HTVC Thuần Việt, đúng dịp Giỗ Tổ Hùng Vương.

Đó là nỗ lực đánh thức một di sản sân khấu từ lớp bụi thời gian, trả lại cho khán giả hôm nay một tác phẩm từng làm nên chuẩn mực thẩm mỹ của cải lương truyền hình.

Hồi sinh một ký ức đen trắng

Phiên bản gốc của "Tiếng trống Mê Linh" được ghi hình trong điều kiện kỹ thuật còn hạn chế, với chất lượng đen trắng và nhiều suy hao theo thời gian. Những vệt nhiễu, độ tương phản kém, chi tiết sân khấu mờ nhòe đã khiến tác phẩm dần xa rời trải nghiệm thẩm mỹ của khán giả hiện đại.

HTV 9 phát sóng "Tiếng trống Mê Linh" phục chế màu tối 25 và 26-4 - Ảnh 2.

Vở "Tiếng trống Mê Linh"

Dự án phục chế màu do HTV phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ thuật Truyền thông HTV (HTV-TMS) triển khai đã đi vào xử lý toàn diện: từ làm sạch hình ảnh, cân bằng sáng, tái tạo chi tiết đến tô màu dựa trên nghiên cứu mỹ thuật sân khấu cải lương.

Với thời lượng 160 phút, toàn bộ vở diễn được tái sinh bằng công nghệ hiện đại nhưng vẫn giữ được tinh thần nguyên bản. Điểm đáng chú ý nằm ở cách tiếp cận: phục chế không phải là "làm mới" một cách tùy tiện, mà là quá trình đối thoại với lịch sử.

Mỗi lớp màu được xử lý đều dựa trên hiểu biết về phục trang, ánh sáng sân khấu, bối cảnh mỹ thuật của thời kỳ, nhằm bảo đảm tính xác thực và giá trị tư liệu.

Từ huyền thoại lịch sử đến giá trị đương đại

Vở "Tiếng trống Mê Linh" tái hiện cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng – một trong những chương bi tráng của lịch sử dân tộc. Âm hưởng sử thi hòa quyện với chất trữ tình của cải lương đã tạo nên sức sống lâu bền cho tác phẩm.

Ở lần trở lại này, bản màu giúp khán giả cảm nhận rõ hơn từng chi tiết: sắc phục chiến trận, không gian sân khấu, biểu cảm diễn xuất. Những yếu tố từng bị giới hạn bởi công nghệ cũ nay trở nên sống động, mở ra một cách tiếp cận gần gũi hơn, đặc biệt với thế hệ trẻ vốn quen với ngôn ngữ hình ảnh hiện đại.

Giá trị của dự án vì thế không nằm ở kỹ thuật đơn lẻ, mà ở khả năng nối dài đời sống của một tác phẩm kinh điển. Khi khoảng cách thẩm mỹ được thu hẹp, cơ hội tiếp nhận cải lương cũng được mở rộng.

HTV 9 phát sóng "Tiếng trống Mê Linh" phục chế màu tối 25 và 26-4 - Ảnh 3.

Cố nghệ sĩ Văn Ngà (vai Tô Định) và cố NSƯT Thanh Nga vai Trưng Trắc

Bảo tồn bằng công nghệ – một hướng đi cần thiết

Trong bối cảnh nhiều tư liệu sân khấu quý đang đối diện nguy cơ mai một, việc ứng dụng công nghệ để phục chế và lưu trữ trở thành một hướng đi tất yếu. "Tiếng trống Mê Linh" là một trường hợp tiêu biểu cho cách làm có chiều sâu: kết hợp giữa kỹ thuật số và tri thức chuyên ngành.

Dự án lần này cũng đặt ra một gợi mở quan trọng: cần có chiến lược dài hạn cho việc số hóa và phục chế các vở diễn kinh điển. Bởi mỗi tác phẩm được cứu vãn không chỉ là một chương trình phát sóng, mà là một phần ký ức văn hóa được giữ lại cho tương lai.

Khi di sản tìm được nhịp cầu mới

Việc lựa chọn thời điểm phát sóng vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương mang ý nghĩa biểu tượng rõ nét. Trong không khí hướng về cội nguồn, tiếng trống Mê Linh một lần nữa vang lên, nhắc nhớ về lịch sử dựng nước và giữ nước qua lăng kính nghệ thuật. Sân khấu cải lương, với tất cả những thăng trầm, vẫn đang tìm cách khẳng định vị trí trong đời sống đương đại.

Những dự án như thế này cho thấy một hướng tiếp cận khả thi: đưa di sản đến gần công chúng bằng ngôn ngữ của thời đại, nhưng không đánh mất căn cốt. "Tiếng trống Mê Linh" sau gần 50 năm không chỉ trở lại, mà còn mở ra một câu chuyện khác – câu chuyện về cách chúng ta gìn giữ, làm mới và truyền lại giá trị văn hóa.

Khi công nghệ được đặt đúng vị trí, nó trở thành nhịp cầu, để quá khứ không đứng yên, mà tiếp tục đối thoại với hiện tại.

NSND Hồ Ngọc Trinh đạo diễn vở cải lương kinh điển "Tiếng trống Mê Linh"

(NLĐO) - NSND Hồ Ngọc Trinh đã khởi động tập luyện vở cải lương kinh điển "Tiếng trống Mê Linh" cho Đoàn cải lương Vàm Cỏ

