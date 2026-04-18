Phong phú phim dịp lễ

Dịp lễ năm nay có đến 5 phim Việt tham gia đường đua. Đáng chú ý là nhiều phim hoạt hình nước ngoài phù hợp với những đối tượng khán giả gia đình, cũng ra rạp dịp này.

Nhiều cảm giác rất thật

Đầu tiên là phim "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" của đạo diễn trẻ Đỗ Quốc Trung. Phim quy tụ dàn diễn viên: Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc, Đoàn Minh Anh, NSƯT Hạnh Thúy, Nina Nutthacha Padovan...; chính thức ra rạp từ ngày 24-4. Nội dung phim kể về Phí Phông - loài quỷ khát máu trong truyền thuyết dân gian của đồng bào miền núi. Chàng trai Còn (Kiều Minh Tuấn đóng) và em gái Dương (Minh Anh đóng) là 2 pháp sư tập sự, lên miền núi cứu mẹ đang gặp rắc rối sau khi bà cùng thầy Mo gặp nạn lúc làm pháp sự trấn yểm Phí Phông. Cùng lúc đó, bản làng bắt đầu xuất hiện những cái chết ghê rợn. Mọi nghi ngờ dồn về hai mẹ con Mon (Diệp Bảo Ngọc đóng) và Lua (Nina Nutthacha Padovan đóng), mang đặc tính y hệt Phí Phông.

Phim có suất chiếu sớm từ 18 giờ ngày 16 đến 19-4, đang tạo được hiệu ứng truyền miệng tích cực nhờ chất lượng của chính tác phẩm. "Đây có thể nói là phim ma Việt hay nhất từ trước đến nay tôi được xem. Nhịp phim lôi cuốn từ đầu đến cuối, bối cảnh đẹp ma mị, từ thiết kế đến phục trang, hóa trang, âm thanh, âm nhạc đều rất chỉn chu" - đạo diễn Lê Thanh Sơn nhận xét.

Phim “Đại tiệc trăng máu 8” - tác phẩm Việt hóa từ phim Nhật

Theo Box Office Vietnam, tính đến trưa 17-4, phim đã thu về gần 23 tỉ đồng, được xem là "ngựa ô" đường đua năm nay. Phim cũng đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt tính theo ngày. Tuy nhiên, vị trí này chưa chắc chắn bởi phim này còn phải cạnh tranh 4 đối thủ khác: "Đại tiệc trăng máu 8" - đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, "Trùm Sò" - đạo diễn Đức Thịnh, "Heo năm móng" - đạo diễn Lưu Thành Luân và "Anh Hùng" - đạo diễn Võ Thạch Thảo; cũng dự kiến ra rạp từ ngày 24-4.

"Đại tiệc trăng máu 8" là tác phẩm Việt hóa của phim Nhật "One Cut of the Dead" (Quay trối chết), với cấu trúc kịch bản nhiều lớp theo mô-típ "phim trong phim". Phim sở hữu "thương hiệu" cá nhân như đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, nhà sản xuất Charlie Nguyễn, dàn diễn viên: Vân Sơn, Lê Khánh, Miu Lê, Liên Bỉnh Phát, Quốc Khánh, Hồng Ánh, NSƯT Đức Khuê, Kim Kang-woo...

Với thể loại hài đen, chính kịch, pha chút kinh dị, phim có những điểm đặc biệt và mới lạ với thị trường Việt.

Cảnh trong phim “Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng”

Phim "Trùm Sò" của đạo diễn Đức Thịnh là sự trở lại màn ảnh rộng sau thời gian dài vắng bóng. Bên cạnh yếu tố hài - hành động, phim cũng đan xen vào đó yếu tố cảm xúc xoay quanh tình thân, tình yêu và tình bạn. Ngoài bộ đôi Đức Thịnh, Thanh Thúy, phim có sự tham gia của Phương Nam - thành công với vai Tạ trong "Mưa đỏ", hoa hậu Mai Phương…

Phim kinh dị "Heo năm móng" đón nhận sự trở lại của đạo diễn Lưu Thành Luân sau 2 phim thành công phòng vé: "Quỷ cẩu", "Linh miêu: Quỷ nhập tràng". Nam diễn viên Võ Tấn Phát lần đầu đóng phim kinh dị, tâm sự: "Điều thú vị nhất là phim này mang lại nhiều cảm giác rất thật, từ câu chuyện, hình tượng heo năm móng vì đây là hình tượng có thật ngoài đời. Chính vì vậy, có những phân cảnh khiến tôi sợ hãi và căng thẳng thật sự".

Phim "Anh Hùng" là tác phẩm duy nhất trong mùa lễ này do nữ đạo diễn thực hiện, cạnh tranh trực tiếp với các nam đạo diễn.

Phim có sự tham gia của những tên tuổi: Thái Hòa, NSƯT Lê Thiện, Võ Tấn Phát, Hồng Ánh…

Nhiều phim hoạt hình

Bên cạnh sự đa dạng và hấp dẫn của phim Việt, khán giả cũng có thể chọn thưởng thức những phim nước ngoài ra rạp dịp này như phim tiểu sử "Michael", các phim hoạt hình: "Cá con cau có" của đạo diễn Ricard Cussó, "Siêu quậy Marsupilami" của đạo diễn Philippe Lacheau, "Mèo siêu quậy ở viện bảo tàng 2: Đại náo kim tự tháp" của đạo diễn Vasiliy Rovenskiy.

Trong đó, phim "Michael" do Antoine Fuqua đạo diễn, John Logan biên kịch. Tác phẩm là một bức chân dung điện ảnh khắc họa cuộc đời và di sản của huyền thoại Michael Jackson.

Khán giả được khám phá những khía cạnh bên ngoài âm nhạc, theo dấu hành trình từ khi tài năng của ông được phát hiện trong vai trò giọng ca chính của nhóm Jackson Five, cho đến lúc trở thành một nghệ sĩ có khát vọng sáng tạo không ngừng. Tác phẩm quy tụ dàn sao thực lực gồm: cháu trai của cố nghệ sĩ Jaafar Jackson, Miles Teller, Colman Domingo, Nia Long, Laura Harrier...; ra rạp từ ngày 17-4.

Phim hoạt hình "Cá con cau có" được chuyển thể từ sách thiếu nhi "The Pout-Pout Fish" của tác giả Deborah Diesen, minh họa bởi Dan Hanna. Nội dung phim xoay quanh chú cá cô độc Mr. Fish sống tách biệt khỏi thế giới cho đến khi cuộc đời anh bị đảo lộn bởi Pip - một "cô rồng biển" nhỏ hiếu động vô tình gây ra thảm họa khiến cả hai cùng mất nhà.

Phim hoạt hình “Cá con cau có”. (Ảnh do nhà phát hành cung cấp)

Họ quyết định tìm đến Shimmer - sinh vật huyền thoại được cho là có thể ban điều ước, trong khi đồng thời phải chạy đua với Benji - một chú mực trẻ, đang tuyệt vọng cứu lấy cộng đồng của mình.

Phim hoạt hình "Siêu quậy Marsupilami" kể về việc David Ticoule chấp nhận vận chuyển một kiện hàng bí ẩn từ Nam Mỹ về Pháp. Anh đưa con trai Léo và vợ cũ Tess đi cùng, vô tình kéo họ vào một phi vụ nguy hiểm mà chính anh cũng chưa kịp hiểu rõ. Trong khi đó, "Mèo siêu quậy ở viện bảo tàng 2: Đại náo kim tự tháp" đưa khán giả tái ngộ với bộ ba quen thuộc gồm chuột Maurice và cặp đôi mèo Vincent - Cleopatra.

Các phim hoạt hình đều chính thức ra rạp từ ngày 24-4.

Mùa phim lễ năm nay, một thương hiệu quen thuộc với khán giả màn ảnh rộng vắng mặt dịp này là "Lật mặt" của đạo diễn Lý Hải. Tuy nhiên, không vì thế mà mùa phim bị ảnh hưởng, thay vào đó là không khí trở nên tưng bừng, nhộn nhịp bởi có đến 5 tác phẩm Việt cùng ra rạp.



