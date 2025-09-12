Hứa Vĩ Văn và những dư âm đẹp từ "Mưa đỏ"

Hứa Vĩ Văn và bức tranh anh được tặng vẽ vai bác sĩ Lê trong phim "Mưa đỏ"

Trên trang cá nhân của diễn viên Hứa Vĩ Văn, những ngày qua anh đều chia sẻ về những món quà ý nghĩa mà khán giả dành tặng cho vai diễn bác sĩ Lê. Đối với anh đó là niềm hạnh phúc rất lớn của đời nghệ sĩ.

Hứa Vĩ Văn - Khi vai diễn trở thành lời tri ân

Trong dòng chảy điện ảnh Việt, hiếm có vai diễn nào để lại dư âm sâu nặng như bác sĩ Lê trong bộ phim "Mưa đỏ" dù thời lượng vai diễn không dài. Nhân vật ấy không chỉ là một bác sĩ quân y tận tụy, mà còn là biểu tượng cho lớp người thầm lặng đã hy sinh tuổi trẻ, trí tuệ và cả sinh mạng để giành giật sự sống giữa chiến trường khốc liệt Thành cổ Quảng Trị. Và Hứa Vĩ Văn – người hóa thân thành bác sĩ Lê – đã thổi hồn vào nhân vật bằng một diễn xuất vừa gai góc, vừa nhân bản, khiến khán giả xúc động đến nghẹn ngào.

Hứa Vĩ Văn - Khi nghề diễn trở thành sứ mệnh

Hứa Vĩ Văn thừa nhận, anh đã dành trọn 5–6 tháng cho vai diễn đặc biệt này. "Khi nhận vai, tôi xác định trước hết mình phải là một chiến sĩ, rồi mới là bác sĩ quân y", anh chia sẻ.

Chính vì thế, nam diễn viên không chỉ nghiên cứu tư liệu, hình ảnh về đội ngũ bác sĩ quân y thời chiến, mà còn cùng đồng nghiệp trải qua thời gian huấn luyện trong doanh trại để rèn tác phong người lính.

Không chỉ vậy, trước ngày nhập đoàn, anh đã đến nghĩa trang liệt sĩ TP HCM, thắp nén hương cho cậu ruột – liệt sĩ Nguyễn Văn Quý. Với anh, việc khoác màu áo lính trong "Mưa đỏ" cũng là một cách hiếu thảo, một lời tri ân gửi đến người cậu chưa từng gặp mặt nhưng đã hy sinh cho Tổ quốc.

Hứa Vĩ Văn và Nguyễn Hùng – vai Hải (Hẻ) trong Tiểu đội 1, tác giả của ca khúc “Phép màu” và “Còn gì đẹp hơn”, ca khúc đã thổi hồn và tạo nên sự gắn kết cho bộ phim “Mưa Đỏ”.

"Tháng 9 này trùng với ngày giỗ cậu. Con xin cảm ơn cậu đã trao cho con động lực, cho con những lý tưởng lớn để tâm hồn này luôn đầy lòng trắc ẩn", anh tâm sự khi nhớ về cậu.

Hứa Vĩ Văn với vai diễn chạm đến trái tim khán giả

Trong phim, bác sĩ Lê hiện lên không chỉ là người cứu chữa thương binh mà còn là điểm tựa tinh thần cho đồng đội. Những cảnh mổ trong hầm phẫu, thiếu thốn thuốc men, cảnh bác sĩ phải cưa chân thương binh không thuốc tê… đã khiến người xem rùng mình.

Nhưng bên cạnh đó là ánh mắt đầy quyết tâm, bàn tay run nhưng không gục ngã, và lời động viên khẽ khàng – những chi tiết khiến khán giả hiểu chiến tranh còn là cuộc chiến giữ lấy sự sống trong từng hơi thở.

Hứa Vĩ Văn trong phim "Mưa đỏ" (ảnh Phạm Tân)

Sau khi phim ra mắt, Hứa Vĩ Văn đã nhận được những món quà và tình cảm nồng nhiệt từ công chúng. Đó không chỉ là hoa, là thư tay, mà còn là những cái bắt tay thật chặt của khán giả lớn tuổi – những người từng đi qua chiến tranh, từng mất mát đồng đội, nay nhìn thấy chính mình trong nhân vật bác sĩ Lê.

Trong một buổi giao lưu, anh xúc động nói: "Khoảnh khắc tiểu đội trong Mưa đỏ nắm tay nhau, bước từ bóng tối ra ngoài sân khấu, ôm nhau thắm thiết mừng rỡ trước lá cờ đỏ sao vàng và ánh sáng hàng chục ngàn khán giả, tôi có cảm giác rằng các anh đã đại diện cho những chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị đi từ quá khứ đến hiện tại để tận hưởng hòa bình.

Sự hy sinh của các anh không bao giờ uổng phí, và tôi tin Tổ quốc linh thiêng cùng các anh hùng liệt sĩ vẫn luôn đồng hành, soi sáng bước chân chúng ta."

Hứa Vĩ Văn - Khi nghề diễn là trách nhiệm với lịch sử

Hơn 20 năm gắn bó với điện ảnh, Hứa Vĩ Văn từng trải qua nhiều vai diễn thử thách, nhưng Mưa đỏ là một dấu mốc đặc biệt. Anh thẳng thắn: "Ngoài sự biết ơn và tri ân, đó còn là trách nhiệm: sống sao cho có ích với đất nước và xã hội.

Hứa Vĩ Văn và những món quà ý nghĩa của khán giả

Thế hệ chúng tôi có bổn phận truyền lại những câu chuyện, ký ức để thế hệ sau hiểu, đồng cảm và trân trọng hơn giá trị của hòa bình hôm nay." Những món quà, những lời động viên từ khán giả sau bộ phim không chỉ là niềm vui nghề nghiệp, mà còn là minh chứng rằng điện ảnh vẫn có sức lay động, vẫn có thể khơi dậy ký ức, nhắc nhớ giá trị của sự hy sinh.

Hứa Vĩ Văn bước ra từ phim "Mưa đỏ" không chỉ với một vai diễn thành công, mà với một tấm lòng còn đầy ắp trắc ẩn. Bác sĩ Lê trên màn ảnh – cũng như Hứa Vĩ Văn ngoài đời – đều gặp nhau ở điểm chung: sự tận tụy, trách nhiệm và niềm tin mãnh liệt rằng hòa bình hôm nay là thành quả thiêng liêng, cần được nâng niu và tiếp nối.

Điều đáng quý ở Hứa Vĩ Văn là anh không diễn vai bác sĩ Lê khô cứng, mà là một con người sống động, có đau đớn, có giằng xé, nhưng vẫn giữ bản lĩnh và tình thương. Cái thật trong diễn xuất đã khiến nhân vật trở thành một phần ký ức tập thể, chứ không chỉ là một vai diễn trên màn ảnh.

"Cái hay nhất của Hứa Vĩ Văn trong "Mưa đỏ" là sự tiết chế. Anh không cần gào thét hay phô trương kỹ thuật, chỉ bằng ánh mắt, nhịp thở dồn dập. Đây là một vai diễn có thể đi cùng tên tuổi anh nhiều năm sau"- Đạo diễn Mai Thế Hiệp nói.



