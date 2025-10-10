HUBA đề xuất không áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đột ngột

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

HUBA đề xuất không áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đột ngột

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) - HUBA cho rằng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đột ngột ảnh hưởng lớn đến các giao dịch, hợp đồng, thương mại và uy tín của doanh nghiệp

Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM (HUBA) vừa có báo cáo tình hình doanh nghiệp quý III/2025, trong đó có đề cập đến chính sách thuế và chế tài khi doanh nghiệp nợ thuế.

Ảnh hưởng doanh nghiệp

HUBA cho biết theo quy định Điều 124 Luật Quản lý thuế, "cá nhân là người đại diện pháp luật của người nộp thuế phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế trước khi xuất cảnh và có thể bị tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh".

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đột ngột ảnh hưởng lớn đến các giao dịch, hợp đồng, thương mại và uy tín của doanh nghiệp. Do đó, HUBA đề xuất chỉ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh khi có bằng chứng chắc chắn là người đại diện pháp luật đã nhận được thông báo của cơ quan thuế.

HUBA đề xuất không áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đột ngột - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Thời gian vừa qua, một số thông báo "tạm hoãn xuất cảnh" với một số doanh nhân là đại diện pháp luật của công ty đã gây tranh cãi khi doanh nghiệp phản hồi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Cũng liên quan đến thuế, biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do nợ thuế cũng được cộng đồng doanh nghiệp cho biết biện pháp này ảnh hưởng rất lớn tới sự tồn tại của doanh nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp tới người lao động, cổ đông, khách hàng....

HUBA đề xuất chỉ áp dụng biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi có bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án.

Những khó khăn của khu vực kinh tế tư nhân

Theo HUBA, 9 tháng đầu năm 2025, kinh tế TP HCM tăng trưởng tích cực. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn TP HCM ước đạt hơn 465.000 tỉ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, vốn ngoài nhà nước chỉ ước đạt 238.862 tỉ đồng, giảm 3.7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong thời gian trên, số doanh nghiệp thành lập mới giảm 13,9%; doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tăng 11,1%, giải thể tăng 15,4% .

Điều này phần nào phản ánh những khó khăn của khu vực kinh tế tư nhân, cần có giải pháp điều chỉnh để tạo nên động lực phát triển mới.

Niềm tin ở mức cao

Kết quả khảo sát tình hình doanh nghiệp quý III/2025 cho thấy hầu hết các doanh nghiệp ổn định với số doanh nghiệp tăng doanh thu chiếm 30%, cao hơn đáng kể số doanh thu giảm chỉ chiếm 26%.

Nhưng do một số khó khăn từ việc gia tăng chi phí đầu vào làm cho lợi nhuận giảm chiếm đa số 41%, trong khi mức tăng chỉ là 26%. Mặc dù vậy, niềm tin của doanh nghiệp cho kỳ kinh doanh tiếp theo luôn đạt ở mức cao, chiếm tới 63%, điều này phản ánh tác động tích cực từ chính sách đầu tư công và hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân của Nhà nước.

Bên cạnh đó, cộng đồng doanh nghiệp cũng đánh giá cao về môi trường kinh doanh của thành phố với tỉ lệ tích cực đạt 52%.

Tin liên quan

Đề xuất mới về hoãn xuất cảnh khi doanh nghiệp nợ thuế

Đề xuất mới về hoãn xuất cảnh khi doanh nghiệp nợ thuế

(NLĐO)- VCCI kiến nghị Bộ Tài chính bỏ quy định hoãn xuất cảnh với chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp.

Đề xuất mới liên quan người nợ thuế bị tạm hoãn xuất cảnh

(NLĐO) – Ngành Thuế TP HCM đề xuất Bộ Công an phối hợp cập nhật và tích hợp cảnh báo tạm hoãn xuất cảnh trên VNeID.

Cục Thuế phối hợp với Bộ Công an về phương thức "thông báo tạm hoãn xuất cảnh khi nợ thuế"

(NLĐO)- Việc chia sẻ, xử lý và sử dụng thông tin tạm hoãn xuất cảnh sẽ được thực hiện theo phương thức điện tử.

HUBA cưỡng chế thuế thu hồi giấy phép kinh doanh tạm hoãn xuất cảnh đột ngột
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo