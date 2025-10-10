HUBA đề xuất không áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đột ngột

Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM (HUBA) vừa có báo cáo tình hình doanh nghiệp quý III/2025, trong đó có đề cập đến chính sách thuế và chế tài khi doanh nghiệp nợ thuế.

Ảnh hưởng doanh nghiệp

HUBA cho biết theo quy định Điều 124 Luật Quản lý thuế, "cá nhân là người đại diện pháp luật của người nộp thuế phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế trước khi xuất cảnh và có thể bị tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh".

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đột ngột ảnh hưởng lớn đến các giao dịch, hợp đồng, thương mại và uy tín của doanh nghiệp. Do đó, HUBA đề xuất chỉ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh khi có bằng chứng chắc chắn là người đại diện pháp luật đã nhận được thông báo của cơ quan thuế.

Ảnh minh hoạ

Thời gian vừa qua, một số thông báo "tạm hoãn xuất cảnh" với một số doanh nhân là đại diện pháp luật của công ty đã gây tranh cãi khi doanh nghiệp phản hồi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Cũng liên quan đến thuế, biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do nợ thuế cũng được cộng đồng doanh nghiệp cho biết biện pháp này ảnh hưởng rất lớn tới sự tồn tại của doanh nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp tới người lao động, cổ đông, khách hàng....

HUBA đề xuất chỉ áp dụng biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi có bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án.

Những khó khăn của khu vực kinh tế tư nhân

Theo HUBA, 9 tháng đầu năm 2025, kinh tế TP HCM tăng trưởng tích cực. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn TP HCM ước đạt hơn 465.000 tỉ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, vốn ngoài nhà nước chỉ ước đạt 238.862 tỉ đồng, giảm 3.7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong thời gian trên, số doanh nghiệp thành lập mới giảm 13,9%; doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tăng 11,1%, giải thể tăng 15,4% .

Điều này phần nào phản ánh những khó khăn của khu vực kinh tế tư nhân, cần có giải pháp điều chỉnh để tạo nên động lực phát triển mới.