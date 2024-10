Huế giàu tiềm năng để đạt "tham vọng" thành trung tâm du lịch châu Á

Tín hiệu lượng khách trong 9 tháng

Trong 9 tháng đầu năm 2024 lượt khách lưu trú gần 1,6 triệu (tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2023), đạt hơn 75% so với kế hoạch đề ra; doanh thu từ du lịch đạt hơn 77% so với chỉ tiêu. Trong đó, thị trường khách đến từ Tây Âu đã có dấu hiệu phục hồi tốt hơn so với năm 2023; khách nội địa bùng nổ vào các kỳ nghỉ lễ.

Những kết quả này đang góp phần sớm hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế ngày 24-5-2021 về Xây dựng Thừa Thiên - Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 đưa ra.