Hưng Yên có tân Phó Bí thư Tỉnh ủy

Sáng 17-3, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị triển khai Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo quyết định, ông Nguyễn Mạnh Quyền thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, thôi chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Hoàng Trung Dũng (bên phải), Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Mạnh Quyền, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên. Ảnh: TTXVN



Trao quyết định và chúc mừng Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, ông Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, cho biết ông Nguyễn Mạnh Quyền đã trải qua nhiều môi trường công tác quan trọng, được đánh giá có uy tín, bản lĩnh, năng lực trong công tác quản lý nhà nước, có nhiều đóng góp quan trọng cho thủ đô Hà Nội…

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng trên cương vị mới, ông Nguyễn Mạnh Quyền với những kinh nghiệm công tác tại thủ đô sẽ cùng tập thể lãnh đạo tỉnh Hưng Yên phát huy sức mạnh đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, xây dựng tỉnh Hưng Yên ngày càng phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, phấn đấu đến năm 2045 tỉnh trở thành thành phố thông minh, sinh thái trực thuộc Trung ương.

Phát biểu bày tỏ vinh dự khi được Trung ương tin tưởng giao trọng trách mới, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhận thức sâu sắc rằng, cần nỗ lực nhiều hơn, khiêm tốn học hỏi, tận tâm, tận lực cùng tập thể lãnh đạo tỉnh tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả mà các thế hệ lãnh đạo, nhân dân tỉnh Hưng Yên đã dày công xây dựng trong suốt quá trình hình thành và phát triển.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền sinh năm 1975, quê quán xã Ứng Hòa, Hà Nội; trình độ chuyên môn Tiến sĩ quản lý hành chính công, trình độ lý luận chính trị Cao cấp. Ông từng trải qua các chức vụ: Chuyên viên, Trưởng phòng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tây (cũ); Bí thư Huyện ủy Quốc Oai cũ; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.